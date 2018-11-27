Керченский кризис: новая дискуссия об отмене "Северного потока-2"

Россия совершила в Керченском проливе "вопиющее нарушение международного права" в отношении Украины, а потому "правительство Германии должно по политическим причинам отказаться от крайне спорного газопровода "Северный поток-2". С таким заявлением выступила сопредседатель партии "Союз-90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Призывы к ужесточению санкций против РФ

Свое требование лидер германских "зеленых", находящихся сейчас в оппозиции, но быстро набирающих популярность и имеющих реальные шансы войти в следующую правительственную коалицию, озвучила 27 ноября в беседе с газетой Die Welt. Одновременно с таким же призывом выступила другая консервативная немецкая газета - Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Ее обозреватель Райнхард Фезер (Reinhard Veser) так обосновал необходимость остановить прокладку трубопровода на Балтике: "Россия при экспорте своего газа в Европу все еще зависит от украинских транспортных путей. И пока такое состояние сохраняется, Кремль не может позволить себе слишком большие "фейерверки" в Украине. Как только "Северный поток-2" будет сдан в эксплуатацию, этот сдерживающий фактор отпадет".

Таким образом, журналист FAZ разделяет мысль о том, что "отказ от "Северного потока-2" был бы страховкой от "Новороссии-2", изложенную DW в комментарии "Чем "Северный поток-2" действительно опасен", который был посвящен призыву семи депутатов от четырех немецких партий остановить российский проект. Это было в феврале. И вот сейчас не прекращающаяся уже несколько лет дискуссия о трубопроводе "Газпрома" вспыхнула с новой силой.

В SWP советуют не спешить с санкциями

28 ноября многие немецкие СМИ процитировали посла Украины в Германии Андрея Мельника, который в интервью общественно-правовой радиостанции Deutschlandfunk призвал Запад и Германию с целью предотвращения дальнейших агрессивных шагов России ужесточить санкции против нее и, в частности, остановить "Северный поток-2". К этому же призвал и министр обороны Эстонии Юри Луйк. Интервью с ним распространило агентство Reuters.

В тот же день о "Северном потоке-2" дискутировали в Брюсселе депутаты Европарламента, и немецкий кандидат на пост председателя Еврокомиссии Манфред Вебер (Manfred Weber) от консервативной партии ХСС призвал пересмотреть участие в проекте. А в Берлине его прекращения потребовал спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Кирстен Вестфаль

Итак, самые разные политики и журналисты вновь настоятельно требуют от правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel) и фактически от нее лично, не раз высказывавшейся о "Северном потоке-2", остановить этот проект. В то же время эксперты - причем как его сторонники, так и противники - в своих рекомендациях куда более сдержанны и советуют не спешить с санкциями.

Об этом наглядно свидетельствуют высказывания двух специалистов одного и того же берлинского "мозгового центра" - Фонда науки и политики (SWP). Он консультирует по внешнеполитическим вопросам как парламент и правительство Германии, так и органы Евросоюза.

Аргументы за и против "Северного потока-2"

Кирстен Вестфаль (Kirsten Westphal) - эксперт SWP по энергетической политике ЕС, ее можно причислить к сторонникам "Северного потока-2", хотя она, по ее словам, вполне осознает "геополитическое измерение проекта" и его последствия для Украины.

Сюзан Стюарт

Однако, продолжила она в беседе с DW, "с чисто экономической точки зрения - растущая потребность ЕС в импорте газа, географическая близость источника, многолетний опыт поставок, низкие цены - этот трубопровод выгоден Евросоюзу". Но только при условии, добавила Кирстен Вестфаль, что будет сохранен и транзитный коридор через Украину, поскольку "это обеспечит диверсификацию маршрутов доставки газа".

В свою очередь, Сюзан Стюарт (Susan Stewart), эксперт SWP по российской и украинской политике, прямо заявила DW: "Я против "Северного потока-2". Германии следовало бы задуматься, стоит ли продолжать этот проект, который наносит большой ущерб как Евросоюзу, поскольку раскалывает его, так и Украине".

"Чрезмерная реакция" и "эскалация в отношениях"

Но в то же время Сюзан Стюарт не поддерживает требование остановить "Северный поток-2" из-за событий в Керченском проливе: "Это было бы чрезмерной реакцией". Сейчас первым делом следовало бы, по мнению эксперта, "наладить диалог между Россией и Украиной при международном посредничестве, будь то нормандский формат или какой-то другой".

По ее словам, "необходимо обсудить как сам инцидент, так и, к примеру, дальнейшую судьбу задержанных Россией украинских военных моряков. А также, естественно, будущее судоходства в Азовском море". Если же Россия будет противиться такому диалогу, то "я приветствовала бы дополнительные санкции против нее, но в данном контексте не в виде отказа от "Северного потока-2", подчеркнула Сюзан Стюарт.

Кирстен Вестфаль, со своей стороны, предостерегает от принятия в вопросе "Северного потока-2" быстрых, необдуманных решений и призывает тщательно взвешивать все плюсы и минусы возможного отказа от проекта. Так, остановка строительства, отметила она, вовсе не гарантирует, что "Россия сразу же сядет с Украиной за стол переговоров и без проблем договорится с ней о продолжении транзита больших объемов газа через украинскую территорию".

"Мне пока никто не доказал, что остановка строительства "Северного потока-2" автоматически приведет к изменению политики и поведения России", - подчеркнула эксперт. В то же время отказ Евросоюза от завершения этого проекта означал бы "очень серьезную эскалацию в отношениях с Россией и нанес бы огромный ущерб германо-российским отношениям", считает Кирстен Вестфаль.

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