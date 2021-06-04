 КГБ Беларуси объявил о ″зачистке″ страны от неких ″радикалов″ | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 08.07.2021

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Беларусь

КГБ Беларуси объявил о "зачистке" страны от неких "радикалов"

Обыски и задержания в Беларуси проводятся из-за "вербовки молодчиков для массовых беспорядков и терактов", сообщили власти. Под подозрением силовиков оказались участники чатов и каналов в Telegram.

Здание КГБ в Минске

Здание КГБ в Минске

В Беларуси проходит операция "по зачистке от радикально настроенных лиц". Об этом заявил заместитель начальника следственного управления КГБ Константин Бычек в четверг, 8 июля, в эфире телеканала "Беларусь 1".

По словам Бычека, силовики установили личности участников чатов в Telegram и проводят обыски и задержания, чтобы проверить причастность каждого из них к неким преступлениям. Телеканал уточнил, что речь идет о сообществах и чатах, где якобы проводили "вербовку и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма". По данным "Беларуси 1", внимание властей привлекли каналы "Отряды гражданской самообороны Беларуси" и "Буслы ляцяць" ("Аисты летят").

Ранее в тот же день в Беларуси был блокирован портал "Наша Нива", а в его офис, а также к главному редактору и ряду сотрудников пришли с обысками. Кроме того прошли обыски в редакциях "Брестской газеты" и портала Intex-Press в Барановичах. В регионах страны допросили и задержали нескольких журналистов. Под видом борьбы с экстремизмом власти пытаются уничтожить белорусские независимые СМИ, заявляет Белорусская ассоциация журналистов.

В начале июля правитель Беларуси Александр Лукашенко рассказал о "масштабной антитеррористической операции" и пообещал обнародовать ее подробности. До сих пор этого сделано не было. Лукашенко добавил, что Минск предъявит претензии "уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии", а руководству ФРГ, включая федерального канцлера Ангелу Меркель (Angela Merkel). Однако и об этих претензиях властей Беларуси не появилось никаких сообщений ни на официальном уровне, ни в средствах массовой информации.

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  • Красное сердечко, нарисованное на березе

    Протесты в Беларуси: "партизанский" формат

    Символы на деревьях

    Красное сердечко на белом фоне - минчане оставляют такие знаки на деревьях, чтобы напомнить друг другу о том, что мирный протест не закончился и что люди, готовые поддержать друг друга, всегда рядом.

    Автор: Ольга Верасович


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