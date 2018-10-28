Квартирный вопрос, или Как пропало пятиэтажное жилье Сечина

Записи об элитной квартире главы "Роснефти" стоимостью 2 млрд рублей исчезли, по сообщениям СМИ, из базы данных Росреестра. Сергей Елкин - об обстоятельствах пропажи имущества Игоря Сечина.
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