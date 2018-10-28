 Квартирный вопрос, или Как пропало пятиэтажное жилье Сечина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 29.10.2018

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Россия

Квартирный вопрос, или Как пропало пятиэтажное жилье Сечина

Записи об элитной квартире главы "Роснефти" стоимостью 2 млрд рублей исчезли, по сообщениям СМИ, из базы данных Росреестра. Сергей Елкин - об обстоятельствах пропажи имущества Игоря Сечина.

Карикатура Сергея Елкина о пропавшей из Росреестра квартире Сечина

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    Автор: Марина Барановская


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Контекст

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