 Католическая и протестантская церкви Германии теряют прихожан | Новости из Германии о Германии | DW | 20.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Католическая и протестантская церкви Германии теряют прихожан

Из евангелической церкви вышли в прошлом году около 200 тысяч человек, из католической - 167 тысяч.

Католическая церковь в Баварии

Католическая церковь в Баварии

Две крупные христианские церкви Германии потеряли за 2017 год около 660 тысяч прихожан. Такие данные приводятся в сообщениях Евангелической церкви Германии и Конференции епископов Германии, обнародованных в пятницу, 20 июля. Число протестантов сократилось на 390 тысяч человек. Количество прихожан католической церкви уменьшилось на 270 тысяч человек.

Контекст

31 октября в Германии отмечается юбилей Реформации. Продолжим рассказ о жизни Мартина Лютера, начатый накануне этого праздничного дня. (31.10.2017)

Из евангелической церкви в прошлом году вышли около 200 тысяч человек, из католической - 167 тысяч. В годом ранее эти цифры были 190 тысяч и 162 тысячи соответственно.

Таким образом, сейчас католиков в Германии около 23,3 млн, а протестантов - около 21,5 млн человек. Прихожанами этих церквей в общей сложности являются 54,2 процента жителей Германии, а всех христианских церквей - около 57,6 процента населения ФРГ.

Обе церкви при этом заявляют, что число крестин и новых прихожан у них остается стабильным.

Смотрите также:

  • Океанографический музей в бывшей церкви в Штральзунде

    Новая жизнь немецких церквей

    Океанографический музей

    Монастырь Святой Екатерины в Штральзунде, являющийся образцом северо-германской готики, - один из старейших на побережье Балтийского моря. Он был основан в XIII веке. Сегодня в его стенах на трех уровнях размещается экспозиция Океанографического музея. Это один из примеров того, как в Германии используют помещения бывших церквей, закрывшихся из-за сокращения числа прихожан.

  • Скалолазный центр в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Скалолазный центр

    Высокие потолки и наличие обширного свободного пространства, - что еще нужно для оборудования скалолазного центра! Бывшая церковь Святого Петра в западногерманском Мёнхенгладбахе подошла для этого идеально. Так что теперь преобразованный в скалодром храм божий никогда не пустует.

  • Ресторан и коктейль-бар

    Новая жизнь немецких церквей

    Ресторан и коктейль-бар

    Старинную церковь Мартиникирхе в Билефельде сегодня не узнать. После ремонта ее преобразовали в ресторан и коктейль-бар класса "люкс". От посетителей тут просто нет отбоя. Столик необходимо бронировать за несколько дней до посещения.

  • Концертный зал в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Концертный зал

    Около 17 лет прошло с тех пор, как церковь Мариенкирхе в Нойбранденбурге (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания) превратилась в роскошный концертный зал. Он рассчитан на 850 человек. Без малого 16 миллионов евро инвестировано в переоборудование бывшего храма божьего.

  • Жилой дом в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Жилой дом

    А вот новоапостольская церковь в Офтердингине неподалеку от Тюбингена превратилась в жилой дом. Принадлежит он одной супружеской паре. В Германии такой случай - не редкость. Здания многих бывших храмов сегодня используют для жилья, тем более что цены на такую недвижимость не кусаются. Бывает, что опустевшие сакральные строения даже выставляются на аукционы.

  • Библиотека и музей музыкальных инструментов в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Библиотека и музей музыкальных инструментов

    Хорошо сохранившийся монастырь Святого Магнуса, возведенный в баварском Фюссене в период с IX по XVIII века, является примером различных архитектурных стилей, в том числе и итальянского барокко. Это одна из главных местных достопримечательностей. Сегодня в нем располагаются библиотека и музей, где выставлена коллекция лютен и скрипок, изготовленных мастерами Фюссена.

  • Музей монастырской культуры под Падерборном

    Новая жизнь немецких церквей

    Музей монастырской культуры

    Пять с половиной веков насчитывает история Дальхаймского монастыря под Падерборном (Северный Рейн - Вестфалия). За это время он претерпел немало бед и преобразований, но всегда влиял на жизнь города. В 2007 году здесь открылся уникальный Музей монастырской культуры. В числе прочего, посетители могут ознакомиться со старинными рецептами пива и осмотреть хорошо сохранившуюся монастырскую пивоварню.

  • Арт-галерея

    Новая жизнь немецких церквей

    Арт-галерея

    Рафаэль Яблонка - один из самых влиятельных галеристов Германии, Австрии и Швейцарии. В его арт-галереях можно увидеть шедевры мирового изобразительного искусства. Несколько лет назад Яблонка открыл новый филиал, купив для этого "Часовню Бёма". Так называют бывшую церковь Святой Урсулы, возведенную в 1950-е годы по проекту выдающегося немецкого архитектора Готфрида Бёма в городке Хюрт под Кельном.

  • Городской музей в бывшей церкви

    Новая жизнь немецких церквей

    Музейная экспозиция

    У бывшей монастырской церкви в саксонском Циттау появилась новая перспектива. После реконструкции в здании расположилась экспозиция городского музея, где представлены произведения живописи и старинные надгробные памятники.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:40
Now live
02:40 мин

Свадебный салон в церкви

Контекст

Новая жизнь немецких церквей

В Европе все больше церквей теряют прихожан и поэтому закрываются. Во что превращают в Германии бездействующие храмы? Несколько примеров. (27.06.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Свадебный салон в церкви  

500 лет Реформации: Как Мартин Лютер изменил мир  

Новая жизнь старых церквей (видео)  

Также по теме

Vatikan Papst - Sonntags-Angelusgebet

Протестанты и католики ФРГ пригласили в гости папу римского 06.02.2017

На аудиенции в Ватикане главы евангелической и католической церквей в Германии пригласили понтифика нанести визит немецким верующим. Пока Франциск отреагировал лишь благосклонным взглядом.

09 BG Das erwartet uns im Oktober

Комментарий: Неожиданная Реформация 31.10.2017

Германия - главный центр протестантизма? Уже нет. Большинство протестантов живут сегодня в Африке, Азии и Латинской Америке. И дебаты о наследии Лютера надо вести там, считает Астрид Пранге.

Deutschland Eröffnung des Lutherjahres 2017 in Berlin

В Германии начались юбилейные торжества по случаю 500-летия Реформации 31.10.2016

Протестанты всего мира отмечают 500 лет с начала Реформации. Президент ФРГ Гаук заявил о ее влиянии на современное общество. В экуменическом юбилейном богослужении в шведском Лунде принял участие папа римский Франциск.

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Комментарий: Балканский провал кремлевских реконструкторов  

Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог  

Нужен ли Европе американский сжиженный газ?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно