 Катастрофа MH17: как это было и кто виноват (фотогалерея) | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.01.2020

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Россия

Катастрофа MH17: как это было и кто виноват (фотогалерея)

В Гааге 9 марта 2020 года начинается суд по делу о сбитом в небе над Донбассом летом 2014 года "Боинге" "Малайзийских авиалиний". О трагедии и главных обвиняемых - в фотогалерее DW.

Обломки Боинга, совершавшего рейс MH17

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Родственник жертв катастрофы рейса MH17 о суде в Гааге

Контекст

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Международная следственная группа, расследующая дело о крушении "Боинга" MH17, обнародовала записи телефонных разговоров сепаратистов с востока Украины с военными РФ и чиновниками Кремля. (14.11.2019)  

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"Все уверены, что я ненавижу русских", - говорит Пит Плуг, глава фонда жертв сбитого в 2014 году над Донбассом "Боинг 777". DW поговорила с ним перед началом уголовного суда в Гааге. (29.11.2019)  

Дело о крушении MH17 частично передано в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения по делу о сбитом в 2014 году над Украиной "Боинге" находится в распоряжении судей окружного суда Гааги. В марте 2020 года там начнется суд над обвиняемыми в крушении лайнера. (29.11.2019)  

Трагедия MH17: расследование закончено - что дальше?

Обвиняемых по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" ждет суд в марте 2020 года. В пятилетнюю годовщину катастрофы MH17 DW собрала основные факты и сценарии дальнейшего развития событий. (17.07.2019)  

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