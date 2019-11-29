Катастрофа MH17: как это было и кто виноват (фотогалерея)

В Гааге 9 марта 2020 года начинается суд по делу о сбитом в небе над Донбассом летом 2014 года "Боинге" "Малайзийских авиалиний". О трагедии и главных обвиняемых - в фотогалерее DW.
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Международная следственная группа, расследующая дело о крушении "Боинга" MH17, обнародовала записи телефонных разговоров сепаратистов с востока Украины с военными РФ и чиновниками Кремля. (14.11.2019)
"Все уверены, что я ненавижу русских", - говорит Пит Плуг, глава фонда жертв сбитого в 2014 году над Донбассом "Боинг 777". DW поговорила с ним перед началом уголовного суда в Гааге. (29.11.2019)
Часть обвинительного заключения по делу о сбитом в 2014 году над Украиной "Боинге" находится в распоряжении судей окружного суда Гааги. В марте 2020 года там начнется суд над обвиняемыми в крушении лайнера. (29.11.2019)