Катастрофа MH17: как это было и кто виноват (фотогалерея)

Дело о крушении MH17 частично передано в суд в Гааге

Часть обвинительного заключения по делу о сбитом в 2014 году над Украиной "Боинге" находится в распоряжении судей окружного суда Гааги. В марте 2020 года там начнется суд над обвиняемыми в крушении лайнера. (29.11.2019)