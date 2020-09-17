Катастрофа Ту-154 под Смоленском

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Диспетчеры, не зная фактического местоположения самолета, давали пилотам команды снизиться и идти на посадку, утверждают в польской прокуратуре.
Из-за пандемии коронавируса официальная церемония прошла в узком кругу без речей. В результате авиакатастрофы под Смоленском 10 лет тому назад погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще 94 человека.
Международное право не дает России оснований удерживать обломки разбившегося под Смоленском самолета, заявил МИД Польши. Польский премьер и брат экс-президента почтили в Варшаве память погибших.
Эксперты Польши и России не нашли следов взрывчатки на фрагментах президентского лайнера Ту-154, разбившегося под Смоленском, заявили в СКР. Польская сторона утверждает, что на борту произошел взрыв.
10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли экс-президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Десять лет спустя эти события все еще раскалывают польское общество.
Матеуш Моравецкий сообщил о планах участвовать в мероприятиях в память о погибшей в апреле 2010 года польской правительственной делегации в авиакатастрофе под Смоленском.
Лех Валенса возложил на брата-близнеца погибшего президента ответственность за крушение под Смоленском правительственного лайнера в 2010 году.
По факту самоубийства девочки под Смоленском заведено уголовное дело о халатности должностных лиц, по вине которых произошла трагедия.
Отказ Москвы вернуть Варшаве обломки президентского самолета, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, может означать, что России есть что скрывать, считают в ПАСЕ.
С 3 по 7 сентября польские следователи осмотрят обломки ТУ-154, разбившегося в 2010 году под Смоленском с президентом Качиньским на борту. DW о том, какие вопросы остаются у Варшавы.
Дополнительный осмотр обломков самолета Качиньского пройдет с 3 по 7 сентября. Польша ранее инициировала повторное расследование крушения Ту-154М под Смоленском.
На заседании комиссии по пересмотру расследования гибели Леха Качиньского эксперт представил отчет, где говорится, что крыло самолета разрушилось из-за взрыва, а не после столкновения с деревом.
Министр обороны Польши сообщил, что правительственная комиссия готовит отчет с новой информацией об обстоятельствах крушения самолета Леха Качиньского.
Следственный комитет РФ назвал безосновательными заявления польских экспертов о том, что на крыле самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском, обнаружены следы взрыва.
После угроз со стороны лидера правящей партии Польши и восьмичасовой дачи показаний по делу о крушении самолета под Смоленском в 2010 году Туск заявил, что стал жертвой политической кампании.
Окончательные итоги вскрытия тел погибших при крушении польского самолета Ту-154М под Смоленском опубликуют в апреле 2018 года, заявил заместитель генерального прокурора Польши.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact