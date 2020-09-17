Катастрофа Ту-154 под Смоленском

Смоленская авиакатастрофа раскалывает Польшу даже 10 лет спустя

10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли экс-президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Десять лет спустя эти события все еще раскалывают польское общество.