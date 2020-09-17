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Катастрофа Ту-154 под Смоленском

10.04.2020+++Warschau, Polen+++Smolensk, Russland: SMOLENSK, RUSSIA - APRIL 10, 2020: Wreckage of the Tupolev Tu-154 aircraft seen at the grounds where material evidence in the case of the 2010 Polish Air Force Tu-154 crash is kept. The Tupolev Tu-154 aircraft of the Polish Air Force crashed on April 10, 2010, near the city of Smolensk, Russia, killing all 96 people on board including then Polish President Lech Kaczynski. Video screen grab. Russian Investigative Committee/TASS Foto: Russian Investigative Committee/TASS/dpa |

Катастрофа под Смоленском: в Польше требуют ареста российских диспетчеров 17.09.2020

Диспетчеры, не зная фактического местоположения самолета, давали пилотам команды снизиться и идти на посадку, утверждают в польской прокуратуре.
10.-04.2020+++Warschau, Polen+++10.04.2020, Polen, Warschau: 6217849 10.04.2020 Jaroslaw Kaczynski, the twin brother of the late President Lech Kaczynski takes part in a ceremony to mark the tenth anniversary of the crash of the Polish government plane at the Monument to Lech Kaczynski, in Warsaw, Poland. In 2010, the aircraft with Polish President Lech Kaczynski aboard crashed during landing at Smolensk-Severny Airport killing all passengers and crew. Alexey Vitvitsky / Sputnik Foto: Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa |

В Польше почтили память жертв авиакатастрофы под Смоленском 10.04.2020

Из-за пандемии коронавируса официальная церемония прошла в узком кругу без речей. В результате авиакатастрофы под Смоленском 10 лет тому назад погибли президент Польши Лех Качиньский, его супруга и еще 94 человека.
10.04.2020+++Warschau, Polen+++Smolensk, Russland: SMOLENSK, RUSSIA - APRIL 10, 2020: Wreckage of the Tupolev Tu-154 aircraft seen at the grounds where material evidence in the case of the 2010 Polish Air Force Tu-154 crash is kept. The Tupolev Tu-154 aircraft of the Polish Air Force crashed on April 10, 2010, near the city of Smolensk, Russia, killing all 96 people on board including then Polish President Lech Kaczynski. Video screen grab. Russian Investigative Committee/TASS Foto: Russian Investigative Committee/TASS/dpa |

Польша вновь требует от России вернуть фрагменты президентского Ту-154 10.04.2020

Международное право не дает России оснований удерживать обломки разбившегося под Смоленском самолета, заявил МИД Польши. Польский премьер и брат экс-президента почтили в Варшаве память погибших.
FILE - A file photo dated 13 April 2010 shows a Russian specialist working at the site of the Polish government Tupolev Tu-154 plane that crashed near Smolensk airport, Russia. All people aboard the plane including Polish President Lech Kaczynski and his wife Maria Kaczynska were killed in the crash. EPA/SERGEI CHIRIKOV (zur Berichterstattung zum Thema Vor dem Beginn der Exhumierungen der Smolensk-Opfer in Polen vom 13.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

СКР счел единым взгляд экспертов Польши и России на катастрофу под Смоленском 10.04.2020

Эксперты Польши и России не нашли следов взрывчатки на фрагментах президентского лайнера Ту-154, разбившегося под Смоленском, заявили в СКР. Польская сторона утверждает, что на борту произошел взрыв.
Flowers lay on the wreckage of crashed Polish government Tupolev Tu-154 aircraft near Smolensk airport on April 11, 2010. The bodies of Polish president Lech Kaczynski and his wife Maria will arrive in Poland at 1200 GMT Sunday from Russia where they were among 96 killed in an air crash a day earlier, Polish radio reported. They were killed when a Russian-built jet came down in thick fog near Smolensk on Saturday on the way to a memorial service for 22,000 Poles massacred by Soviet troops in World War II. AFP PHOTO / ANDREY SMIRNOV (Photo credit should read ANDREY SMIRNOV/AFP/Getty Images)

Смоленская авиакатастрофа раскалывает Польшу даже 10 лет спустя 10.04.2020

10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибли экс-президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек. Десять лет спустя эти события все еще раскалывают польское общество.
Prime Minister of Poland Mateusz Morawiecki. |

Премьер Польши намерен посетить Смоленск в десятилетнюю годовщину авиакатастрофы 13.02.2020

Матеуш Моравецкий сообщил о планах участвовать в мероприятиях в память о погибшей в апреле 2010 года польской правительственной делегации в авиакатастрофе под Смоленском.
Poland's two most famous foes, the country's de facto leader, head of the ruling party Jaroslaw Kaczynski, right, and former President Lech Walesa, second left, stand near each other after exchanging wry comments before a courtroom in Gdansk, Poland, on Thursday, Nov. 22, 2018. Kaczynski is suing Walesa for blaming him for a 2010 plane crash that killed his twin, then-President Lech Kaczynski. (AP Photo/Wojciech Strozyk) |

В Польше начался суд по иску Ярослава Качиньского к экс-президенту Леху Валенсе 23.11.2018

Лех Валенса возложил на брата-близнеца погибшего президента ответственность за крушение под Смоленском правительственного лайнера в 2010 году.
Illustration - Ein Junge reibt sich am 15.05.2013 in Leichlingen (Nordrhein-Westfalen) vor seinem Laptop beim betrachten der Facebook Seite die Augen. Eine umfangreiche Studie zum Thema Mobbing unter Kindern und Jugendlichen in Internet und sozialen Netzwerken wird in Köln vorgestellt. Foto: Oliver Berg/dpa (zu dpa-KORR.: Bündnis stellt umfangreiche Studie zu Cybermobbing vor vom 16.05.2013)

В Смоленске расследуют самоубийство школьницы, написавшей письмо Путину 20.11.2018

По факту самоубийства девочки под Смоленском заведено уголовное дело о халатности должностных лиц, по вине которых произошла трагедия.
FILE - A file photo dated 13 April 2010 shows a Russian specialist working at the site of the Polish government Tupolev Tu-154 plane that crashed near Smolensk airport, Russia. All people aboard the plane including Polish President Lech Kaczynski and his wife Maria Kaczynska were killed in the crash. EPA/SERGEI CHIRIKOV (zur Berichterstattung zum Thema Vor dem Beginn der Exhumierungen der Smolensk-Opfer in Polen vom 13.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

К чему призывает РФ резолюция ПАСЕ о трагедии под Смоленском 12.10.2018

Отказ Москвы вернуть Варшаве обломки президентского самолета, потерпевшего крушение под Смоленском в 2010 году, может означать, что России есть что скрывать, считают в ПАСЕ.
FILE - A file photo dated 13 April 2010 shows a Russian specialist working at the site of the Polish government Tupolev Tu-154 plane that crashed near Smolensk airport, Russia. All people aboard the plane including Polish President Lech Kaczynski and his wife Maria Kaczynska were killed in the crash. EPA/SERGEI CHIRIKOV (zur Berichterstattung zum Thema Vor dem Beginn der Exhumierungen der Smolensk-Opfer in Polen vom 13.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Почему поляков интересуют обломки ТУ-154 Леха Качиньского 03.09.2018

С 3 по 7 сентября польские следователи осмотрят обломки ТУ-154, разбившегося в 2010 году под Смоленском с президентом Качиньским на борту. DW о том, какие вопросы остаются у Варшавы.
(FILES) In a photo taken on April 11, 2010, Russian rescuers inspect the wreckage of a Polish government Tupolev Tu-154 aircraft which crashed on April 10 near Smolensk airport, that killed president Lech Kaczynski and dozens of other high-profile Poles. Polish Prime Minister Donald Tusk said on August 4, 2011, that three Polish air force generals and 10 other top officers have been fired after a probe into last year's plane crash. AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA (Photo credit should read NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

СК разрешил Польше осмотреть обломки самолета Качиньского 23.08.2018

Дополнительный осмотр обломков самолета Качиньского пройдет с 3 по 7 сентября. Польша ранее инициировала повторное расследование крушения Ту-154М под Смоленском.
FILE - A file photo dated 13 April 2010 shows a Russian specialist working at the site of the Polish government Tupolev Tu-154 plane that crashed near Smolensk airport, Russia. All people aboard the plane including Polish President Lech Kaczynski and his wife Maria Kaczynska were killed in the crash. EPA/SERGEI CHIRIKOV (zur Berichterstattung zum Thema Vor dem Beginn der Exhumierungen der Smolensk-Opfer in Polen vom 13.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Польше представлен отчет с версией взрыва самолета Качиньского 11.01.2018

На заседании комиссии по пересмотру расследования гибели Леха Качиньского эксперт представил отчет, где говорится, что крыло самолета разрушилось из-за взрыва, а не после столкновения с деревом.
Soldiers of the Russian Interior Ministry stand guard on April 11, 2010 near the wreckage of a Polish government Tupolev Tu-154 aircraft which crashed on April 10 near Smolensk airport. Appalling as it is, the plane tragedy that killed Poland's president is a potential game-changer in thorny Russian-Polish ties that may impact broader East-West relations in Europe, experts say. AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA (Photo credit should read NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

Польша обнаружила на самописце самолета Качиньского запись взрыва 15.10.2017

Министр обороны Польши сообщил, что правительственная комиссия готовит отчет с новой информацией об обстоятельствах крушения самолета Леха Качиньского.
Soldiers of the Russian Interior Ministry stand guard on April 11, 2010 near the wreckage of a Polish government Tupolev Tu-154 aircraft which crashed on April 10 near Smolensk airport. Appalling as it is, the plane tragedy that killed Poland's president is a potential game-changer in thorny Russian-Polish ties that may impact broader East-West relations in Europe, experts say. AFP PHOTO / NATALIA KOLESNIKOVA (Photo credit should read NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

Россия опровергла выводы Польши о следах взрыва на самолете Качиньского 10.08.2017

Следственный комитет РФ назвал безосновательными заявления польских экспертов о том, что на крыле самолета Ту-154, разбившегося под Смоленском, обнаружены следы взрыва.
EU-Ratspräsident Donald Tusk spricht am 29.04.2017 in Brüssel bei seiner Ankunft zum Brexit-Gipfel der Europäischen Union mit Journalisten. Foto: Martin Meissner/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Глава Евросовета Туск заявил о преследовании у себя на родине 04.08.2017

После угроз со стороны лидера правящей партии Польши и восьмичасовой дачи показаний по делу о крушении самолета под Смоленском в 2010 году Туск заявил, что стал жертвой политической кампании.
FILE - A file photo dated 13 April 2010 shows a Russian specialist working at the site of the Polish government Tupolev Tu-154 plane that crashed near Smolensk airport, Russia. All people aboard the plane including Polish President Lech Kaczynski and his wife Maria Kaczynska were killed in the crash. EPA/SERGEI CHIRIKOV (zur Berichterstattung zum Thema Vor dem Beginn der Exhumierungen der Smolensk-Opfer in Polen vom 13.11.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В гробу Леха Качиньского найдены фрагменты тел других людей 01.06.2017

Окончательные итоги вскрытия тел погибших при крушении польского самолета Ту-154М под Смоленском опубликуют в апреле 2018 года, заявил заместитель генерального прокурора Польши.
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