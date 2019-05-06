Катастрофа в "Шереметьево": трагедия SSJ-100 Москва-Мурманск

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море

Москва - Латакия

Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны России, разбился на Черном море рано утром 25 декабря. Лайнер следовал из Москвы в сирийскую Латакию на российскую авиабазу Хмеймим. Ночью самолет вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился на аэродроме Адлера для дозаправки. В 05.25 утра по московскому времени он вылетел в Сирию, а уже спустя две минуты пропал с радаров.