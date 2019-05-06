Катастрофа в "Шереметьево": трагедия SSJ-100 Москва-Мурманск

Катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" - это горечь и боль утраты. Сергей Елкин о гибели пассажиров рейса SU1492 Москва-Мурманск, о сочувствии их родным и близким.
Среди версий аварийной посадки самолета SSJ-100 и последовавшего за ней пожара - недостаточная квалификация экипажа, диспетчеров и техперсонала. Минтранс не будет приостанавливать эксплуатацию Sukhoi Superjet 100. (06.05.2019)
В Европе и России реакция регуляторов и авиакомпаний на крушение в Эфиопии новой модели "Боинга" пока совершенно иная, чем в Китае. (11.03.2019)