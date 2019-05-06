 Катастрофа в ″Шереметьево″: трагедия SSJ-100 Москва-Мурманск | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 06.05.2019

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Россия

Катастрофа в "Шереметьево": трагедия SSJ-100 Москва-Мурманск

Катастрофа самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево" - это горечь и боль утраты. Сергей Елкин о гибели пассажиров рейса SU1492 Москва-Мурманск, о сочувствии их родным и близким.

Рисунок - самолет в воздухе, красные гвоздики и надпись SU1492

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