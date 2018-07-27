 Катар дискредитировал соискателей на проведение ЧМ по футболу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.07.2018

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Мир

Катар дискредитировал соискателей на проведение ЧМ по футболу

С этой целью Катар намеренно использовал фейковые новости. Пропаганда была направлена в первую очередь против Австралии и США, сообщает Sunday Times.

Макет кубка ЧМ-2022 в одном из сувенирных магазинов Дохи

Макет кубка ЧМ-2022 в одном из сувенирных магазинов Дохи

В борьбе за право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года Катар прицельно дискредитировал своих конкурентов с помощью фейковых новостей. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщает лондонский еженедельник Sunday Times со ссылкой на полученные от информированного источника электронные сообщения. Из этих сообщений явствует, что заявочный комитет Катара специально подрядил PR-фирму, а также бывших сотрудников ЦРУ для распространения фейковой пропаганды против своих главных соперников - Австралии и США.

Контекст

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Как отмечает Sunday Times, одно из электронных посланий, адресованное замглавы заявочного комитета Али аль-Тавади, свидетельствует о том, что руководство Катара было осведомлено о стратегии по дискредитации потенциальных организаторов ЧМ-2022. Катарцы прицельно контактировали с влиятельными лицами в странах-конкурентах, чтобы те выступали против проведения на их территории чемпионата мира по футболу и создавали впечатление о том, будто население этих стран равнодушно к проведению ЧМ.

Международная федерация футбола (ФИФА) при решении вопроса о том, какой стране будет поручено организовать проведение чемпионата мира, уделяет особое внимание тому, чтобы проведение ЧМ вызывало широкую поддержку у населения страны-соискателя.

Между тем Катар обратил это условие против своих конкурентов, причем при этом нарушил предписание ФИФА о том, что страна-соискатель никоим образом не имеет права комментировать заявки на проведение ЧМ от других государств, отмечает Sunday Times.

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    Автор: Ефим Шуман


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