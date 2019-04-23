 Касым-Жомарт Токаев: избранный и.о. президента Казахстана | Казахстан | DW | 08.06.2019

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Казахстан

Касым-Жомарт Токаев: избранный и.о. президента Казахстана

В Казахстане 9 июня пройдут внеочередные выборы президента. Победа действующего президента Токаева считается предрешенной. DW о том, кто будет править центральноазиатской страной.

Касым-Жомарт Токаев на внеочередном съезде партии Нур Отан, от которой выдвинут кандидатом в президенты Казахстана, 23 апреля 2019 года

Касым-Жомарт Токаев во время официального выдвижения кандидатом в президенты Казахстана

Политическая система Казахстана с начала года - в режиме контролируемой передачи власти. Правивший почти 30 лет страной первый президент Нурсултан Назарбаев 19 марта передал большую часть полномочий лояльному сподвижнику Касым-Жомарту Токаеву. 9 июня в стране пройдут внеочередные президентские выборы, которые эту процедуру призваны закрепить.

В начале апреля Токаев неожиданно объявил о проведении президентских выборов раньше положенного срока, не дав политической оппозиции, находящейся и без того под давлением, достаточно времени, чтобы подготовиться к ним. Молодые казахстанцы возмущены тем, что они не без оснований называют инсценировкой свободных демократических выборов. Но победа Токаева, на стороне которого административный ресурс, выглядит, по оценке наблюдателей, предрешенной. Остальные шесть кандидатов, как считается, исполняют роль статистов.

Токаев: профессия - дипломат

"Рядом со мной он работает с первых дней независимости Казахстана. Токаев - именно тот человек, которому мы можем доверить управление сегодня Казахстаном", - сказал 19 марта Назарбаев. Опыта работы в госаппарате у Токаева достаточно: он успел побывать в кресле министра иностранных дел, премьера и, в последние пять лет, председателя Сената (верхней палаты парламента).

Родился Касым-Жомарт Токаев в 1953 году в Казахстане, учился в МГИМО - кузнице кадров для советской, а позже и российской, дипломатии. Вверх по карьерной лестнице в период СССР продвигался без остановок, а уже на заре становления независимого Казахстана, в 1992 году, стал замглавы МИДа молодой республики. Через два года Токаев уже впервые возглавил ведомство, которым с перерывом руководил 10 лет.

Карикатура Сергея Ёлкина на тему отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана

Карикатура Сергея Ёлкина на тему отставки Нурсултана Назарбаева с поста президента Казахстана

В личном общении Токаев спокоен и уравновешен. Умеренными можно назвать и его взгляды: за годы политической карьеры он, кажется, ни разу не обратил на себя внимания резким высказыванием или интервью и вообще предпочитал оставаться в тени. Как дипломат Токаев пользуется авторитетом за рубежом: с 2011 по 2013 годы он являлся  главой Женевского офиса ООН, второго по значимости отделения организации. До него из Центральной Азии никто этой чести не удостаивался.

"Многовекторная внешняя политика" Токаева

"Многовекторная внешняя политика", которую пропагандировал Токаев на посту главы казахстанского МИДа, или, если проще, желание налаживать конструктивные отношения с ведущими странами по всему миру, была, возможно, не самым эффектным слоганом. Но зато это, бесспорно, больше, чем просто слоган, что легче всего иллюстрирует внешнеторговая статистика.

Главный экономический партнер Казахстана - Европейский Союз, за ним следуют Россия и Китай. К важным партнерам относятся США. Сам Токаев мог бы считаться воплощением "многовекторности", если вспомнить, что он владеет казахским, русским, китайским и английским языками.

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ООН повысила активность в Центральной Азии. Об этом заявил в интервью Deutsche Welle первый представитель региона на посту руководителя женевского отделения ООН, бывший глава Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев. (10.06.2011)

Токаев внес вклад в то, что Казахстану удалось добиться сбалансированных отношений с Россией. Будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Астана сохранила внешнеполитическую самостоятельность, не признав вслед за Кремлем независимость Абхазии и Южной Осетии, а позже не поддержала российскую аннексию Крыма.

Показав себя надежным и неконфликтным внешнеполитическим партнером, прежде всего, на Западе, казахстанские власти сумели добиться и того, что западные политические лидеры терпимо относятся к внутриполитическим проблемам Казахстана, таким как давление на независимую журналистику и преследование политической оппозиции.

Реформ от Токаева не ждут 

Касым-Жомарт Токаев, как он сам говорит, делает ставку на "преемственность" политического курса и демонстрирует лояльность первому президенту. Отсюда и его первое, наделавшее шуму решение: переименовать Астану в Нур-Султан.

Тем более что и после ухода с поста президента 78-летний "лидер нации" ("елбасы") Назарбаев сохранил за собой, как известно, достаточно полномочий, включая пост главы Совета безопасности и лидера правящей партии "Нур Отан".

Неожиданностей, тем более при остающемся в политике Назарбаеве, от Токаева не ждут. После выборов 9 июня он станет, как шутят обозреватели, избранным на пять лет и.о. президента Казахстана.

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    Автор: Григорий Аросев


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