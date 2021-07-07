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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Карл Маркс".
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Власти Берлина предлагают присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО монументальным жилым домам на Карл-Маркс-аллее и модернистским высоткам Ганзейского квартала.
Сталинские многоквартирные дома на Карл-Маркс-Аллее и современные высотки в Ганзейском квартале Берлина могут стать Всемирным наследием.
Психологический триллер "Ход королевы" получил "Золотой глобус" как лучший мини-сериал, а Аня Тейлор-Джой признана лучшей актрисой. Снимали в Берлине. Где именно?
Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса - одного из основоположников "научного коммунизма", предпринимателя и друга Карла Маркса. А каким он был в личной жизни?
В 2025 году культурные столицы Европы будут находиться в Германии и Словении. Немецким победителем конкурса стал Хемниц.
В каком вузе учился немецкий ученый, получивший Нобелевскую премию по физике? Предлагаем познакомиться с ним поближе.
От сталинского ампира до восточного модернизма, - после заката ГДР прошло тридцать лет, но ее архитектурное наследие живет и сегодня.
В год 200-летия со дня рождения в Германии восстановили памятник Карлу Марксу.
Эту бронзовую статую основателя теории научного коммунизма уже скоро можно будет вновь увидеть в восточногерманском городе Нойбранденбург.
В родном городе Карла Маркса Трире, отмечающем 200-летие философа, можно заказать банкноты с номиналом ноль евро.
9 июля исполняется 80 лет Лии Ахеджаковой - замечательной актрисе, борцу за справедливость, человеку с активной гражданской позицией. Какие еще круглые даты мы отмечаем в 2018 году?
Также в передаче: как работает организованная травля в Венгрии. Куда ведет "путешествие надежды" в Италии. Кто подарил новый памятник Карлу Марксу в Германии.
Статуя является подарком Китая к 200-летию со дня рождения немецкого философа и экономиста. Принятию подарка предшествовали ожесточенные споры.
Основоположник коммунизма год проучился в Боннском университете. За это время он успел вступить в общество поэтов и тайную корпорацию студентов, а также попасть за решетку.
По мнению социолога Мартина Эндреса, сегодня у нас есть шанс заново и непредвзято оценить труды выдающегося немецкого мыслителя, актуальные как никогда. Интервью DW с экспертом.
5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Вот как оценивает его сегодняшнее значение писатель Виктор Ерофеев.
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