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Карл Маркс

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Карл Маркс".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Berlin Friedrichshain,Stalinallee mit dem Denkmal von Stalin, Kirche in Ferne | Verwendung weltweit

Бывшая аллея Сталина в Берлине может стать Всемирным наследием 07.07.2021

Власти Берлина предлагают присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО монументальным жилым домам на Карл-Маркс-аллее и модернистским высоткам Ганзейского квартала.
Haus der Kulturen der Welt, Berlin, Deutschland. The Haus der Kulturen der Welt (House of the Cultures of the World) in Berlin is Germany's national centre for the presentation and discussion of international contemporary arts, with a special focus on non-European cultures and societies. It presents art exhibitions, theater and dance performances, concerts, author readings, films and academic conferences on Visual Art and culture. It is one of the few institutions which, due to their national and international standing and the quality of their work, receive funding from the federal government as so-called lighthouses of culture. The building is located in the Tiergarten park and a direct neighbour of the Carillon and the new German Chancellery. It was formerly known as the Kongresshalle conference hall, a gift from the United States, designed in 1957 by the American architect Hugh Stubbins as a part of the Interbau exhibition. John F. Kennedy spoke here during his June 1963 visit to West Berlin. On May 21, 1980 the roof collapsed killing one and injuring numerous people. The hall was rebuilt in its original style and reopened in 1987 in time for the 750 year anniversary of the founding of Berlin. To Berliners it is also known as the Schwangere Auster (pregnant oyster). Outside the entrance, Henry Moore's heaviest bronze sculpture, Large Divided Oval: Butterfly (1985-86), stands in the middle of a circular basin. Weighing nearly nine tons, it was his final major work, completed just before he died. One of three public Moore sculptures in Berlin (the others being Three Way Piece No.2: The Archer (1964-65) at the Neue Nationalgalerie and Reclining Figure (1956) at the Akademie der Künste), Butterfly was initially a loan to (then West) Berlin in 1986, but the city council wanted the sculpture permanently, and asked Moore if he would donate it. The letter arrived just before his death and went unanswered. In 1988 it was sold by the Henry Moore Foundation to Berl...

Во Всемирное наследие - с противоположных концов Берлина 07.07.2021

Сталинские многоквартирные дома на Карл-Маркс-Аллее и современные высотки в Ганзейском квартале Берлина могут стать Всемирным наследием.
THE QUEEN S GAMBIT, seated from left: Marcin Dorocinski, Anya Taylor-Joy, (Season 1, ep. 104, aired Oct. 23, 2020). photo: Phil Bray / ©Netflix / Courtesy Everett Collection | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

"Ход королевы" получил два "Золотых глобуса": где снимали сериал? 01.03.2021

Психологический триллер "Ход королевы" получил "Золотой глобус" как лучший мини-сериал, а Аня Тейлор-Джой признана лучшей актрисой. Снимали в Берлине. Где именно?
Porträt von Friedrich Engels. Das Foto ist wahrscheinlich zwischen 1857 und 1859 entstanden. Engels müsste demnach zwischen 37 und 39 Jahre alt gewesen sein. Bildquelle: Historisches Zentrum Wuppertal

Фридрих Энгельс: подробности личной и общественной жизни 28.11.2020

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса - одного из основоположников "научного коммунизма", предпринимателя и друга Карла Маркса. А каким он был в личной жизни?
Das Opernhaus der Stadt Chemnitz, aufgenommen am 23.03.2011. Der Theaterplatz im Herzen der Stadt gehört zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten der alten sächsischen Industriemetropole. Das Ensemble wurde 1909 nach Entwürfen des Architekten Richard Möbius fertiggestellt. Foto: Hendrik Schmidt/lsn

Бывший Карл-Маркс-Штадт станет культурной столицей Европы в 2025 году (фото) 28.10.2020

В 2025 году культурные столицы Европы будут находиться в Германии и Словении. Немецким победителем конкурса стал Хемниц.
DEU , DEUTSCHLAND : Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universitaet Bonn mit der Hofgarten-Wiese / Hofgarten / Uni / Spaetsommer / , 30.09.2015 DEU , GERMANY : Bonn University with its famous Hofgarten meadow , 30.09.2015 DEU Germany the Rheinische Friedrich Wilhelms University Bonn with the Hofgarten Meadow Hofgarten Univ Late 30 09 2015 DEU Germany Bonn University With its Famous Hofgarten Meadow 30 09 2015

Здесь готовят нобелевских лауреатов 06.10.2020

В каком вузе учился немецкий ученый, получивший Нобелевскую премию по физике? Предлагаем познакомиться с ним поближе.

Blick vom neuerrichteten Fernsehturm auf das umgestaltete Zentrum von Ostberlin am 24.03.1972 rund um den Alexanderplatz. Links das 32-geschossige Hotel Stadt Berlin, dahinter die zahlreichen Neubauten an der Lenin- und Karl-Marx-Allee. Nach 1964 wurde der Platz und seine unmittelbare Umgebung vom DDR-Regime nach sozialistischen Idealen komplett umgestaltet. | Verwendung weltweit

Архитектура ГДР: не только панельные многоэтажки 05.11.2019

От сталинского ампира до восточного модернизма, - после заката ГДР прошло тридцать лет, но ее архитектурное наследие живет и сегодня.

dpatopbilder - 29.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg: Das Karl-Marx-Denkmal, das 1969 aufgestellt und 2001 abgebaut und eingelagert wurde, wird an seinem neuen Standort enthüllt. Die etwa 2,20 Meter große Bronzefigur hat außerhalb des Stadtzentrums am Friedrich-Engels-Ring einen neuen Platz gefunden. Damit soll der jahrelange Streit um den Umgang mit der Statue ein Ende finden. Foto: Bernd Wüstneck/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Старый Маркс на новом месте (фото) 30.11.2018

В год 200-летия со дня рождения в Германии восстановили памятник Карлу Марксу.
ARCHIV - 23.02.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Neubrandenburg: Vor einer Lagerhalle der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH Neuwoges liegt das Karl-Marx-Denkmal auf einer Transportpalette. Nach jahrelangem Streit ist in Neubrandenburg ein Standort für die umstritten Karl-Marx-Statue gefunden worden. Bis Jahresende soll die 2,20 Meter hohe Bronzefigur, die seit 17 Jahren im Depot liegt, an dem dreispurigen Stadtring Friedrich-Engels-Ring aufgestellt sein. (zu dpa Standort für Marx-Statue in Neubrandenburg gefunden - am Engels-Ring) Foto: Stefan Sauer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Карлу Марксу нашли место на кольце Фридриха Энгельса (фото) 26.10.2018

Эту бронзовую статую основателя теории научного коммунизма уже скоро можно будет вновь увидеть в восточногерманском городе Нойбранденбург.
ARCHIV - 10.04.2018, Rheinland-Pfalz, Trier: Das Foto zeigt Vorder- und Rückseite der Null-Euro-Scheine, die die Trier Tourismus und Marketing GmbH jüngst herausgebracht hat. (zu dpa «Null-Euro-Scheine zum 200. von Karl Marx sind der Renner» vom 12.08.2018) Foto: Harald Tittel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

На родине Маркса продано 100 тысяч банкнот номиналом ноль евро 12.08.2018

В родном городе Карла Маркса Трире, отмечающем 200-летие философа, можно заказать банкноты с номиналом ноль евро.
19.04.2017 3077791 04/19/2017 Liya Akhedzhakova as Fonsia Dorsey in Donald L. Coburn's play The Gin Game directed by Galina Volchek at Sovremennik Theater. Sergey Pyatakov/Sputnik Foto: Sergey Pyatakov/Sputnik/dpa |

Ахеджакова, Мадонна, Рианна: главные юбиляры года 09.07.2018

9 июля исполняется 80 лет Лии Ахеджаковой - замечательной актрисе, борцу за справедливость, человеку с активной гражданской позицией. Какие еще круглые даты мы отмечаем в 2018 году?

Как стать самым популярным блогером в 105 лет? - "Европа в фокусе" (14.05.2018) 14.05.2018

Также в передаче: как работает организованная травля в Венгрии. Куда ведет "путешествие надежды" в Италии. Кто подарил новый памятник Карлу Марксу в Германии.
A bronze statue showing German philosopher Karl Marx was unveiled on occasion of the 200th birthday of Marx in Trier, Germany, Saturday, May 5, 2018. The statue was created bY Chinese artist Wu Weishan and is a present of China. (AP Photo/Michael Probst) |

В Трире открыли памятник Карлу Марксу 05.05.2018

Статуя является подарком Китая к 200-летию со дня рождения немецкого философа и экономиста. Принятию подарка предшествовали ожесточенные споры.
Ein Eintrag im Karzer-Buch im neuen Universitätsmuseum in Bonn (Nordrhein-Westfalen) führt eine eintägige Karzerstrafe für den damaligen Studenten Karl Marx wegen nächtlichen ruhestörenden Lärmens und Trunkenheit auf, aufgenommen am 25.06.2013. Der Karzer war eine Arrestzelle in Universitäten und Schulen. Das Museum zeigt die Entwicklung der Universität Bonn von der Gründung im Jahr 1818 bis in die Gegenwart. Foto: Marius Becker/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

За что Карл Маркс попал в карцер 05.05.2018

Основоположник коммунизма год проучился в Боннском университете. За это время он успел вступить в общество поэтов и тайную корпорацию студентов, а также попасть за решетку.
An activist of Sri Lanka's Marxist political party, People's Liberation Front, drinks water from a bottle as a billboard of Communist leaders from left, Vladimir Lenin, Karl Marx and Friedrich Engels is displayed in the background during a street march to celebrate international Labor Day known as May Day in Colombo, Sri Lanka, Tuesday, May 1, 2012. May Day moved beyond its roots as an international workers' holiday to a day of international protest Tuesday, with rallies throughout Asia demanding wage increases and marches planned across Europe over government-imposed austerity measures. (AP Photo/Gemunu Amarasinghe) |

Немецкий эксперт: Репутацию Карла Маркса испортили марксисты 05.05.2018

По мнению социолога Мартина Эндреса, сегодня у нас есть шанс заново и непредвзято оценить труды выдающегося немецкого мыслителя, актуальные как никогда. Интервью DW с экспертом.
06.05.2016 ARCHIV - Eine Büste von Karl Marx, erschaffen von dessen Urenkel Karl-Jean Lonquet (1904-1981), steht am 06.05.2016 im Karl-Marx-Haus in Trier. Die Büste war bislang im Familienbesitz. Die Enthüllung durch die Töchter des Bildhauers Lonquet Marx, Frédérike und Anne Lonquet Marx, war der Startschuss für die Jubiläumsfeierlichkeiten zum 200. Geburtstag von Karl Marx im Mai 2018. Foto: Harald Tittel/dpa (zu dpa vom 11.07.2016: Trierer Oberbürgermeister: «Wir wollen Karl Marx neu beleuchten») +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/S. Hoppe

Виктор Ерофеев: Учение Маркса снова становится верным? 05.05.2018

5 мая исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. Вот как оценивает его сегодняшнее значение писатель Виктор Ерофеев.
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