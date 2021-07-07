Карл Маркс

Фридрих Энгельс: подробности личной и общественной жизни

Сегодня исполняется 200 лет со дня рождения Фридриха Энгельса - одного из основоположников "научного коммунизма", предпринимателя и друга Карла Маркса. А каким он был в личной жизни?