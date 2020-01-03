 Карлос Гон мог незаконно воспользоваться турецкими самолетами для побега | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.01.2020

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Мир

Карлос Гон мог незаконно воспользоваться турецкими самолетами для побега

Турецкая фирма MNG Jet предоставила в лизинг самолеты для полетов из Осаки в Стамбул и из Стамбула в Бейрут. Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi мог воспользоваться ими для побега из Японии в Ливан.

Карлос Гон и логотип Nissan в Токио

Бывший глава французско-японского автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон, обвиняемый в финансовых махинациях, незаконно воспользовался частными бизнес-джетами для побега из Японии в Ливан через Турцию. Об этом турецкая компания MNG Jet, предоставляющая услуги аренды бизнес-авиации, сообщает в пятницу, 3 января. В декабре она предоставила двум клиентам два самолета в лизинг. Первый использовался для полета из Дубая в Осаку, а затем из Осаки в Стамбул, а второй - из Стамбула в Бейрут. При этом фамилия Гона не фигурировала в сопроводительных документах.

Компания начала внутреннее расследование, узнав из СМИ о побеге Гона, и 1 января обратилась в суд. Один из ее сотрудников, фигурант расследования, проводимого властями, уже признался в подделке документов. Он подтвердил, что действовал самостоятельно, не ставя в известность руководство компании. MNG Jet особо выделила свое активное сотрудничество с властями и надежду на привлечение к ответственности лиц, незаконно использовавших воздушные суда или способствовавших этому.

Задержания в Турции в рамках расследования побега Карлоса Гона

О побеге экс-главы автомобилестроительного альянса стало известно 30 декабря. Гон подтвердил, что находится в Ливане, однако не сообщил подробностей. "Я не сбежал от правосудия, а избежал неправосудия и политических гонений", - подчеркнул он.

По сведениям неназванных собеседников агентства Reuters, Карлос Гон прилетел в Бейрут на частном самолете из Стамбула. Турецкая пограничная полиция не была уведомлена о транзите Гона, а в системе аэропорта нет данных о его въезде и выезде, сообщило издание Hurriyet со ссылкой на представителя МВД Турции. По данным японского министерства юстиции, у Токио и Бейрута не заключен договор об экстрадиции.

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Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон бежал из Японии в Ливан, предположительно, транзитом через Турцию. (02.01.2020)

Турецкая полиция задержала семь человек в рамках расследования побега Гона. По данным правоохранительных органов, среди задержанных - четверо пилотов, двое сотрудников наземных служб Стамбульского аэропорта имени Ататюрка и один грузчик.

Первый арест Карлоса Гона

Карлос Гон спас Nissan от банкротства и основал франко-японский автомобилестроительный альянс Renault-Nissan-Mitsubishi. В ноябре 2018 года его арестовали по обвинению в личном обогащении за счет средств Nissan. В январе 2019 года прокуратура Японии предъявила Гону новые обвинения - в злоупотреблении доверием и занижении собственных доходов в период с 2015 по 2018 годы.

Увольнение из Nissan и уход из Renault

Через несколько дней после ареста Nissan уволила Гона с поста главы административного совета компании. По словам министра финансов Франции Брюно Ле Мэра, топ-менеджер написал заявление об уходе и с должности главы Renault. Акционеры Nissan в ходе внеочередного собрания приняли решение исключить Гона из совета директоров компании.

Освобождение под залог

Весной 2019 года бывший глава альянса был освобожден из тюрьмы под залог с рядом жестких условий. Ожидается, что судебный процесс по его делу начнется в Японии в 2020 году. По версии прокуратуры в Токио, Гон использовал мошенническую схему, переводя деньги Nissan фирме по продаже легковых автомобилей, зарегистрированной в Омане. Он мог использовать на личные нужды часть этих средств, считает сторона обвинения. Сам Карлос Гон отвергает все обвинения в свой адрес и считает себя "жертвой заговора".

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    Автор: Андрей Гурков


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Ссылки в интернете

Сайт турецкой компании MNG Jet

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