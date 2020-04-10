Карантин для моряков. Когда разрешат вернуться домой?

Россиянин Андрей, помощник капитана, вместо прописанных в контракте трех месяцев находится в море уже пять. Из-за пандемии коронавируса на его корабле с начала марта не происходила смена экипажа. Чтобы остановить распространение вируса, многие страны закрыли границы, а авиалинии приостановили полеты. О моряках, которые перевозят более 80 процентов товаров и грузов в мире, похоже, в этой ситуации просто забыли.

По оценке Международной морской организации, около 300 тысяч моряков по всему миру не могут поменяться: половина "застряла" на судах в море, а другая половина - на суше. Отраслевое соглашение о продлении контрактов моряков истекло 16 июня. В середине июня страны ЕС начали потихоньку открывать границы, но случаи замены моряков все еще единичны и связаны с большими логистическими сложностями.

Единственный путь домой - через Беларусь

Из-за закрытых границ и ограниченного авиасообщения особенно сложно меняться российским морякам. Например, моряк, живущий во Владивостоке и списавшийся с парохода в Японии, должен был лететь из Токио в Амстердам, из Амстердама в Минск, потом на такси в Москву и уже из Москвы на самолете во Владивосток. Для большинства российских моряков, работающих в иностранных судоходных компаниях, репатриация через Беларусь, где нет ограничений, связанных с пандемией коронавируса, это чуть ли не единственный путь домой, рассказывает председатель Российского профсоюза моряков Юрий Сухоруков.

Тест на COVID-19

"Поедешь ли ты домой или нет, решается в самый последний момент, - рассказывает Андрей. - Даже если все сложится удачно, то твоему сменщику еще необходимо сдать экспресс-тест на COVID-19 уже непосредственно в порту, где он должен тебя менять, чтобы убедиться, что он не заразился по пути из дома".

Из-за карантина морякам не оказывают медицинскую помощь

В 2006 году была принята Международная конвенция о труде в морском судоходстве. В ней прописаны основополагающие права моряков. Например, то, что максимальный срок службы на борту составляет 12 месяцев, а также безусловное право на списание с корабля и оказание медицинской помощи там, где это только можно по первому требованию. "Эта конвенция сейчас нарушается всеми без исключения, прежде всего государствами, под чьим флагом ходит судно", - рассказывает Сухоруков.

С началом пандемии количество обращений в профсоюз выросло в три раза. Часто обращаются моряки, у которых на корабле возникли проблемы со здоровьем. Это и инсульт, и сильная зубная боль, и поломанные руки и ноги, рассказывает Сухоруков. Многие порты отказываются их принимать, ссылаясь на закрытые границы и карантин.

Чтобы добиться оказания медицинской помощи, российским морякам Сухорукову и его коллегам приходится пользоваться дипломатическими каналами или связями с местными профсоюзами. "Пока случаев, чтобы люди умирали, у нас не было, - признается он. - Но это вполне реально".

Длительное нахождение в море может обернуться трагедией

Не только физическое, но и психическое здоровье моряков вызывает опасение. "То, что тысячи моряков находятся в море много месяцев в сочетании с теми задачами, которые они выполняют, которые влияют и на физическое и на психическое состояние, стремительно увеличивает риск морских аварий и катастроф", - говорит Сухоруков.

Корабль с грузом в китайском порту

В одном из обращений, которые он получил на днях, капитан судна пишет, что на восьмом месяце работы не чувствует в себе уверенность продолжать командовать, что у него начались панические атаки, проблемы со сном, фантомные боли. "В таком случае нужно человека немедленно репатриировать, потому что невозможно доверять ему жизни и здоровье членов экипажа", - говорит Сухоруков

"Люди уставшие, в депрессии, подавлены из-за того, что непонятно, когда их спишут на берег", - рассказал DW капитан другого судна, которое сейчас находится у берегов Южной Кореи. Он сам на корабле уже восьмой месяц, но некоторые моряки "сидят больше года и очень просятся домой".

"Уже хочется в море"

Те моряки, которых пандемия застала на берегу, своим коллегам не завидуют, но и дома сидеть уже не могут. Многие из них работают по контракту, а значит во время нахождения на суше ничего не зарабатывают, а выплаты по кредитам и ипотеке никто не отменял.

Некоторые компании предоставили возможность брать аванс в зависимости от должности и зарплаты. Старший помощник капитана, с которым пообщался корреспондент DW, сказал, что ему предоставили аванс в 1300 долларов в месяц, который потом нужно будет отработать. "Уже хочется в море, самое сложное - это неизвестность", - говорит он.

Кроме того, каждые пять лет моряки должны подтверждать свою квалификацию и проходить различные курсы в специализированных морских тренажерных центрах. Для тех, кто сейчас в море, действие дипломов и свидетельств продлили до конца календарного года, а вот те, кто находится на суше, пройти переподготовку сейчас не могут, рассказывает Директор института дополнительного профессионального образования ГУМРФ им. Макарова в Санкт-Петербурге Сергей Айзинов.

Таких, по его оценкам, в России около 15 тысяч человек. Так что даже если возможность для этих моряков попасть на судно появится, они формально не смогут выполнять свои обязанности.

Самое страшное - вторая волна коронавируса

Проблемы возникают не только с морскими документами, но и с паспортами, и с визами, срок которых подходит к концу, а менять их в условиях пандемии нелегко.

На днях на танкере Андрея все же произошла смена двух моряков. Сам молодой человек тоже должен был списываться в одном из портов Европы, но его виза оказалась просрочена на несколько дней и покинуть судно ему не разрешили. "Раньше можно было оформить транзитную визу, но сейчас выдачу таких виз прекратили, в том числе и морякам", - рассказывает Андрей. Когда он сможет оказаться дома, молодой человек не знает.

В Российском профсоюзе моряков с опасением смотрят в будущее. "Есть небольшие послабления, но они не носят глобальный характер", - говорит Сухоруков. Самое страшное, по его мнению, еще впереди: это вторая волна коронавируса. Единственным путем решения проблемы моряков он видит создание под эгидой ООН специального комитета, который бы оперативно решал вопросы по смене экипажей морских судов. Причем, он должен координировать и морскую и авиационную индустрию, потому что мало моряку списаться с судна в каком-нибудь порту, нужен еще самолет, на котором он сможет улететь домой.

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