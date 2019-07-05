Капитан Карола Ракете раскритиковала бездействие официального Берлина

Капитан спасательного корабля "Sea-Watch 3" Карола Ракете (Carola Rackete), которая провела несколько дней под домашним арестом в Италии, раскритиковала бездействие немецких властей. "Я ощущала себя покинутой", - заявила Ракете в интервью журналу Der Spiegel, печатная версия которого будет опубликована в субботу, 6 июля. "У меня создалось впечатление, что никто не хотел помогать ни на национальном, ни на международном уровне", - добавила она.

Критика 31-летнего капитана направлена, в частности, на министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer). По словам Ракете, глава МВД ФРГ не обратил внимания на немецкие коммуны, которые предложили помощь и заявили о готовности принять мигрантов, спасенных экипажем "Sea-Watch 3" в Средиземное море.

Ракете подаст к Сальвини иск о клевете

Кроме того, капитан назвала подход главы МВД Италии Маттео Сальвини к ситуации нарушающим права человека. Ракете намерена подать в суд на итальянского министра за клевету, сообщил ранее ее адвокат Алессандро Гамберини. Среди прочего, министр называл немку преступницей и заявлял о ее попытках убить итальянских военнослужащих.

Каролу Ракете задержали на итальянском острове Лампедуза 29 июня. Ее поместили под домашний арест. Власти Италии обвиняли Ракете в том, что она привела в порт спасательное судно с беженцами на борту вопреки запрету. В частности, власти заявляли, что дали разрешение на прием только 13 человек, а суммарно на борту корабля Sea-Watch 3 находились более 40 человек.

2 июля Ракете освободили. Глава МВД Италии заявил, что капитана вышлют из страны. При этом юридические последствия для немки еще не миновали. На 9 июля запланированы слушания по обвинениям в адрес капитана в содействии нелегальной миграции.

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