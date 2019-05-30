 Канцлером Австрии впервые станет женщина | Новости из Германии о Европе | DW | 30.05.2019

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Европа

Канцлером Австрии впервые станет женщина

Занимавшая пост председателя Конституционного суда Австрии Бригитте Бирляйн будет исполнять обязанности главы правительства минимум до парламентских выборов в сентябре.

Бригитта Бирляйн - первая женщина на посту канцлера ФРГ

Бригитта Бирляйн - первая женщина на посту канцлера ФРГ

Президент Австрии Александер ван дер Беллен "в ближайшие несколько дней" назначит 69-летнюю Бригитте Бирляйн, занимающую пост председателя Конституционного суда, федеральным канцлером на переходный период, передает в четверг, 30 мая, агентство Reuters. Бирляйн предстоит исполнять обязанности главы правительства как минимум до парламентских выборов в сентябре 2019 года. Ван дер Беллен уже поручил ей сформировать новый кабинет. Бригитте Бирляйн стала первой женщиной в стране, занявшей должность канцлера.

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"Я знаю и ценю председателя Бирляйн как осмотрительного, дальновидного и крайне компетентного человека", - подчеркнул президент. Он добавил, что сейчас на нее возложена задача упорядочить государственные дела на фоне правительственного кризиса, вызванного публикациями в немецких изданиях Spiegel и Süddeutsche Zeitung и повлекшего за собой вотум недоверия теперь уже экс-канцлеру Себастьяну Курцу.

По словам Бирляйн, бывший председатель административного суда Австрии Клеменс Яблонер может стать вице-канцлером и министром юстиции, а дипломат Александер Шалленберг - министром иностранных дел. Последний ранее работал высокопоставленным чиновником в офисе бывшего канцлера Себастьяна Курца.

Хорошие контакты с консерваторами и правопопулистами

Как отмечает агентство APA, у Бригитте Бирляйн в одинаковой степени хорошие контакты с консервативной Австрийской народной партией и с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС).

Бригитте Бирляйн родилась 25 июня 1949 года в Вене, окончила юридический факультет Венского университета. В январе 2003 года она стала первой женщиной - заместителем председателя Конституционного суда Австрии, а спустя 15 лет - председателем этого суда. 

Правительственный кризис в Австрии

Правительственный кризис в Австрии был инициирован опубликованием 17 мая в немецких изданиях Spiegel и Süddeutsche Zeitung видеозаписи, на которой бывший вице-канцлер Австрии, председатель АПС Хайнц-Кристиан Штрахе общается с женщиной, называющей себя племянницей русского олигарха и предлагающей политику деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги. 

В итоге Штрахе ушел в отставку с постов вице-канцлера и главы партии, а все министры из АПС в правительстве страны были заменены представителями АНП.

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