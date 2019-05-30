Канцлером Австрии впервые станет женщина

Президент Австрии Александер ван дер Беллен "в ближайшие несколько дней" назначит 69-летнюю Бригитте Бирляйн, занимающую пост председателя Конституционного суда, федеральным канцлером на переходный период, передает в четверг, 30 мая, агентство Reuters. Бирляйн предстоит исполнять обязанности главы правительства как минимум до парламентских выборов в сентябре 2019 года. Ван дер Беллен уже поручил ей сформировать новый кабинет. Бригитте Бирляйн стала первой женщиной в стране, занявшей должность канцлера.

"Я знаю и ценю председателя Бирляйн как осмотрительного, дальновидного и крайне компетентного человека", - подчеркнул президент. Он добавил, что сейчас на нее возложена задача упорядочить государственные дела на фоне правительственного кризиса, вызванного публикациями в немецких изданиях Spiegel и Süddeutsche Zeitung и повлекшего за собой вотум недоверия теперь уже экс-канцлеру Себастьяну Курцу.

По словам Бирляйн, бывший председатель административного суда Австрии Клеменс Яблонер может стать вице-канцлером и министром юстиции, а дипломат Александер Шалленберг - министром иностранных дел. Последний ранее работал высокопоставленным чиновником в офисе бывшего канцлера Себастьяна Курца.

Хорошие контакты с консерваторами и правопопулистами

Как отмечает агентство APA, у Бригитте Бирляйн в одинаковой степени хорошие контакты с консервативной Австрийской народной партией и с правопопулистской Австрийской партией свободы (АПС).

Бригитте Бирляйн родилась 25 июня 1949 года в Вене, окончила юридический факультет Венского университета. В январе 2003 года она стала первой женщиной - заместителем председателя Конституционного суда Австрии, а спустя 15 лет - председателем этого суда.

Правительственный кризис в Австрии

Правительственный кризис в Австрии был инициирован опубликованием 17 мая в немецких изданиях Spiegel и Süddeutsche Zeitung видеозаписи, на которой бывший вице-канцлер Австрии, председатель АПС Хайнц-Кристиан Штрахе общается с женщиной, называющей себя племянницей русского олигарха и предлагающей политику деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

В итоге Штрахе ушел в отставку с постов вице-канцлера и главы партии, а все министры из АПС в правительстве страны были заменены представителями АНП.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Успешные женщины в контактных видах спорта Мари Ланг Эта 32-летняя красавица разрабатывает модели одежды, а также сама участвует в дефиле. А еще Мари Ланг (Marie Lang) - чемпионка мира по кикбоксингу, заниматься которым она начала в 16 лет. "Для меня это отличный баланс", - уверяет девушка. По ее словам, кикбоксинг привлек ее тем, что он подавляет негативные эмоции, снижает агрессивность, улучшает самоконтроль и дисциплину.

Успешные женщины в контактных видах спорта Регина Хальмих Когда речь заходит о немецком женском боксе, сразу вспоминается имя многократной чемпионки мира Регины Хальмих (Regina Halmich). Именно она внесла самый весомый вклад в популяризацию этого вида спорта в ФРГ. Сейчас Регине 42 года, из профессионального спорта она ушла. Но тот период, когда она выходила на ринг, останется яркой страницей в истории.

Успешные женщины в контактных видах спорта Никки Адлер В детстве 32-летняя немецкая спортсменка хорватского происхождения, чемпионка мира по боксу Никки Адлер (Nikki Adler, настоящее имя - Николина Орлович) обожала фильмы с Брюсом Ли и Жан-Клодом Ван Даммом. В 6 лет начала заниматься тхэквондо, а потом чего только не перепробовала - футбол, гандбол, теннис. А в 15 лет за компанию с подругой записалась в секцию бокса - и влюбилась в этот вид спорта.

Успешные женщины в контактных видах спорта Сюзи Кентикян "Королева-убийца" ("Killer Queen") в шутку называют 31-летнюю немецкую спортсменку армянского происхождения, чемпионку мира по боксу Сюзи Кентикян (Susi Kentikan). Дело в том, что на ринг она любила выходить под одноименную песню рок-группы Queen. Сейчас в спортивной карьере Сюзи (справа на архивном снимке) перерыв.

Успешные женщины в контактных видах спорта Сара Борман Чемпионке мира по боксу Саре Борман (Sarah Bormann) 29 лет. За спиной девушки - свыше 120 сражений. Ее день начинается в 5 утра: она подрабатывает в булочной. Около полудня - перерыв, который девушка почти полностью проводит в спортзале. Вечером - снова тренировка. В местном спортклубе Сара - единственная женщина.

Успешные женщины в контактных видах спорта Орнелла Ванер 26-летняя Орнелла Ванер (Ornella Wahner) - первая в истории Германии боксер-любитель, ставшая чемпионкой мира. Этот титул она завоевала в 2018 году на турнире в Индии, где одержала победу над знаменитой индийской спортсменкой, членом сборной Индии по боксу Сонией Чахал. Взойдя на пьедестал, Орнелла не смогла сдержать слез от счастья. А в ее родном Халле победительницу встречали овациями.

Успешные женщины в контактных видах спорта Надин Апец Две бронзовые медали на чемпионатах мира по боксу, последняя из которых завоевана в конце ноября 2018 года в Нью-Дели, и пять побед на национальных чемпионатах: 33-летняя Надин Апец (Nadine Apetz) - одна из самых успешных женщин-боксеров среди любителей. При этом боксом девушка начала заниматься всего 12 лет назад. Параллельно она успевает писать кандидатскую диссертацию в области нейробиологии.

Успешные женщины в контактных видах спорта Кристина Хаммер "Леди Молот" (Lady Hammer) называют 28-летнюю немецкую спортсменку, чемпионку мира по боксу, уроженку Казахстана Кристину Хаммер (Christina Hammer). На ринге она любит провоцировать, а действия ее непредсказуемы. Почти десять лет лет она была непобедимой. Но вот в апреле 2019 года во время поединка с американкой Кларессой Шилдс Леди Молот проиграла. Однако, по ее словам, она еще возьмет реванш.

Успешные женщины в контактных видах спорта Зейна Нассар Это первая в Германии девушка, боксирующая в хиджабе. Таким образом 21-летняя немецкая спортсменка ливанского происхождения, чемпионка ФРГ Зейна Нассар (Zeina Nassar) бросает вызов предубеждениям. У нее немало интересов и помимо спорта. В Потсдамском университете она изучает педагогику и социологию, а еще - играет на сцене Театра имени Максима Горького в Берлине. Автор: Наталия Королева

