Кандидат на пост главы Еврокомиссии намерен остановить "Северный поток - 2"

Кандидат на пост главы Еврокомиссии и лидер фракции Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте (туда входит и Христианско-демократический союз, долгие годы возглавлявшийся Ангелой Меркель (Angela Merkel)) Манфред Вебер (Manfred Weber) объявил, что в случае избрания его главой Еврокомиссии намерен добиться остановки строительства газопровода "Северный поток - 2".

"Я категорически отвергаю строительство газопровода "Северный поток - 2". Это не экономический проект, а чисто политический, он противоречит интересам Евросоюза, поэтому мы должны его блокировать", - заявил немецкий политик в интервью польскому изданию Newsweek в пятницу, 15 марта.

Свою позицию против строительства газопровода Вебер готов отстаивать и в случае избрания главой Еврокомиссии. "У нас уже есть инструменты для этого, например, директива по газу и энергетике. И если я стану главой Еврокомиссии, я еще раз рассмотрю их и варианты повлиять на этот проект на его уже очень продвинутой стадии. Но моя позиция ясна: "Северный поток - 2" противоречит европейским интересам и должен быть заблокирован".

Между тем, по информации газеты Financial Times (FT), консорциум Nord Stream 2 может вывести из-под юрисдикции Евросоюза большую часть строящегося второго газопровода по дну Балтийского моря. Руководство проекта "Северный поток - 2" рассматривает возможность создания отдельной компании, которая будет владеть и управлять последним участком газопровода.

Подобный шаг подорвет планы ЕС контролировать весь проект стоимостью 9,5 миллиарда долларов, указывает далее газета. При таком развитии событий правила Евросоюза будут распространяться лишь на расположенный в территориальных водах ФРГ участок "Северного потока - 2" протяженностью около 50 км, а остальная часть газопровода - почти 1200 км - останется за пределами европейской юрисдикции.

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