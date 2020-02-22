Кандидат Левой партии Рамелов вновь избран главой Тюрингии

Спустя почти месяц после скандала вокруг избрания премьер-министром Тюрингии либерального кандидата при поддержке правых популистов на этот пост вновь избран член Левой партии Бодо Рамелов (Bodo Ramelow). В среду, 4 марта, кандидатуру 64-летнего политика поддержали 42 депутата ландтага в Эрфурте. Против выступили 23 тюрингских депутата, воздержались 21 представитель консервативного Христианско-демократического союза (ХДС).

Победа в третьем туре голосования

Лидер Левой партии в Тюрингии был избран премьер-министром только в третьем круге голосования. В двух предыдущих турах Рамелову не удавалось набрать необходимого абсолютного большинства голосов, как и его сопернику, главе фракции правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Бьёрну Хёкке (Björn Höcke). В третьем туре лидер тюрингских правых популистов не выставлял свою кандидатуру. Согласно избирательному законодательству, в третьем туре было достаточно простого большинства депутатских голосов.

После избрания Рамелов был приведен к присяге в качестве премьер-министра Тюрингии. Из текста присяги, как и после предыдущего избрания в 2014 году, левый политик исключил слова "да поможет мне Бог".

В Тюрингии теперь может быть образована "красно-красно-зеленая" коалиция в составе Левой партии, социал-демократов и "зеленых".

Политический скандал в Тюрингии

Политический кризис в Тюрингии разгорелся спустя три с половиной месяца после выборов в ландтаг. 5 февраля кандидат от Свободной демократической партии (СвДП) Томас Кеммерих (Thomas Kemmerich) неожиданно для многих был избран на пост премьер-министра при поддержке депутатов из АдГ, ХДС и СвДП. Спустя три дня после жесткой критики и общественных протестов, связанных с избранием премьер-министра при поддержке правых популистов, Кеммерих добровольно ушел в отставку, пообещав, что вернет в земельный бюджет все средства, полученные им на этой должности.

21 февраля, представители Левой партии, "зеленых", СДПГ и ХДС договорились поддержать кандидатуру политика из Левой партии Бодо Рамелова на выборах главы временного правительства Тюрингии, которое должно будет руководить федеральной землей до досрочных выборов в местный парламент. Хотя во фракции ХДС тюрингского ландтага оговорились, что "активно" выбирать Рамелова христианские демократы не будут и при голосовании воздержатся.

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