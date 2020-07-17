 Кандидат в президенты Беларуси Тихановская вывезла детей из страны | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.07.2020

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Беларусь

Кандидат в президенты Беларуси Тихановская вывезла детей из страны

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла детей в одну из стран Евросоюза. Ранее ей поступали угрозы, в том числе в адрес ее детей.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская (в центре) на митинге

Светлана Тихановская (в центре) на митинге

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей в одну из стран Евросоюза. Эту информацию в понедельник, 20 июля, подтвердила DW сама Тихановская..

По сведениям белорусского онлайн-издания Tut.by, вывезти детей из страны Тихановской помогла главный редактор заблокированного в Беларуси сайта "Хартия´97" Наталья Радина. "Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась сейчас переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали - ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей", - цитирует Радину издание Tut.by.

У Светланы Тихановской двое детей: 10-летний сын и 4-летняя дочь. По словам Натальи Радиной, оба ребенка сейчас в безопасности, их сопровождает бабушка.

В средине июня, после того, как Светлана Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа, блогера Сергея Тихановского, зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, в адрес ее и ее детей поступили угрозы. Однако она решила не снимать свою кандидатуру. Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа.

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    Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина


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