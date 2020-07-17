Кандидат в президенты Беларуси Тихановская вывезла детей из страны

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вывезла своих детей в одну из стран Евросоюза. Эту информацию в понедельник, 20 июля, подтвердила DW сама Тихановская..

По сведениям белорусского онлайн-издания Tut.by, вывезти детей из страны Тихановской помогла главный редактор заблокированного в Беларуси сайта "Хартия´97" Наталья Радина. "Я нахожусь сейчас в командировке в одной из стран Евросоюза. Я занималась сейчас переездом сюда детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Она обратилась ко мне за помощью, и наша команда решила ей помочь. Детей мы вывезли, поскольку ей действительно угрожали - ей угрожали арестом и тем, что заберут ее детей", - цитирует Радину издание Tut.by.

У Светланы Тихановской двое детей: 10-летний сын и 4-летняя дочь. По словам Натальи Радиной, оба ребенка сейчас в безопасности, их сопровождает бабушка.

В средине июня, после того, как Светлана Тихановская начала собирать подписи, чтобы вместо своего мужа, блогера Сергея Тихановского, зарегистрироваться кандидатом в президенты Беларуси, в адрес ее и ее детей поступили угрозы. Однако она решила не снимать свою кандидатуру. Президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа.

Смотрите также:

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Несогласованная акция в центре Минска В центре Минска в пятницу, 20 декабря, прошла акция протеста против интеграции Беларуси с Россией. Демонстрация не была согласована с властями, в ней приняли участие не менее 1100 человек, сообщает белорусское онлайн-издание tut.by.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Мы - тут, а вы - там" Собравшиеся на демонстрации скандировали: "Никаких союзов с имперской Россией". Участница акции держит плакат с надписью: "Давайте договоримся так: мы - тут, а вы - там".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "Белорусы - не россияне" Один из участников акции держал плакат с надписью: "Мистер Путин, белорусы - не россияне".

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акции выступили оппозиционеры В демонстрации участвовали белорусские оппозиционные политики - Юрий Губаревич, Павел Северинец и другие. Они выступили перед собравшимися. За участие в предыдущих акциях протеста - 7 и 8 декабря - Северинцу назначили административный арест в 15 суток, но отпустили домой, предупредив о недопустимости проведения подобных мероприятий.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси "25 лет - ума нет" Александр Лукашенко занимает должность президента дольше всех других глав государств в Европе - уже 25 лет. Видимо, на это намекает участница протестной акции.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси Живая цепь против интеграции с Россией В конце акции несколько сотен человек выстроились в живую цепь. После этого демонстрация закончилась, и участники разошлись. Хотя во время мероприятия милиционеры предупреждали собравшихся, что оно не согласовано, задержаний не было.

Как прошел митинг против интеграции России и Беларуси На акцию за интеграцию с Россией... никто не пришел Утром 20 декабря также на Октябрьской площади должен был пройти митинг за интеграцию России и Беларуси. Его организовывали "левопатриотические общественные объединения" Беларуси. Акция не состоялась, потому что на нее, кроме журналистов, никто не пришел. Автор: Александра Богуславская, Минск, Анастасия Аринушкина

