 Канада готовится поставлять оружие Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 03.07.2019

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Украина

Канада готовится поставлять оружие Украине

По словам премьер-министра Джастина Трюдо, Канада включила Украину в список стран для продажи канадского оружия.

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский

Джастин Трюдо и Владимир Зеленский

Оттава включила Украину в список стран, которым разрешено продавать канадское оружие. Об этом сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо во вторник, 2 июля, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Торонто.

По его словам, решение принято с целью поддержки Киева в противостоянии России, действия которой "представляют собой угрозу не только Украине, но и международному праву". "В свете российской агрессии и попыток подорвать суверенитет Украины, включая незаконную аннексию Крыма, для таких стран, как Канада, очень важно быть рядом со своим партнером", - подчеркнул Трюдо.

Миссия Unifier в Украине

Трюдо также отметил, что канадские компании уже инвестируют в производство боеприпасов в Украине и пообещал продолжить операцию Unifier по поддержке реформирования украинской армии, возобновленную в марте. В рамках миссии в Украине до конца марта 2022 года дислоцированы около 200 канадских военнослужащих. С 2015 года канадские военные провели подготовку более 12 500 украинских солдат.

Трюдо заявил о "разочаровании" в связи с возвращением в ПАСЕ российской делегации. Совет Европы принял это решение, несмотря на то, что Москва до сих пор не освободила украинских моряков, подчеркнул он.

Контекст

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Между тем глава МИД Канады Христя Фриланд сообщила о выделении Киеву дополнительной финансовой помощи в размере 45 миллионов долларов для поддержки реформ и формирования полицейских сил. С 2014 года Канада предоставила Украине в общей сложности более 785 миллионов долларов помощи.

Российские паспорта в Донбассе

Фриланд также осудила решение Москвы упростить процедуру выдачи российских паспортов жителям Донбасса. "Начиная с сегодняшнего дня, Канада примет меры для того, чтобы данные паспорта не могли быть использованы для поездок в Канаду. Мы призываем наших партнеров поступить аналогичным образом", - добавила глава канадского МИДа.

В свою очередь украинский президент, находящийся в своей первой поездке в Северную Америку, заявил, что принято принципиальное решение о возможности поставок Украине канадского оборонительного оружия и военной техники, в частности, бронетехники. По словам Зеленского, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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