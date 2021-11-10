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Калининград

Russian President Vladimir Putin attends a meeting on energy sector development at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Wednesday, Oct. 6, 2021. (Alexei Druzhinin, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Комментарий: Путинская вертикаль придет в каждую деревню 10.11.2021

Эффективно управлять из Москвы бюджетом Хабаровского края или вывозом мусора в Калининграде сложно. Но именно к этому стремится путинская вертикаль власти, считает Иван Преображенский.

Отказ от добычи нефти и газа, или Что спасет природу? Европа в фокусе 04.11.2021

Также в программе: как живут афганские беженцы во Франции, почему ссорятся рыбаки в Португалии, как заработать на жареном горошке и помочь детям-инвалидам, а также - где находится вечный долгострой в России.
04.04.2020, Russland, Orekhovo-Zuyevo: MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 4, 2020: A domestic gas explosion has caused a partial collapse of a five-storey apartment building section at Gagarina Street, 31, Orekhovo-Zuyevo, one casualty reported, four injured. Emercom/TASS Foto: Emercom/TASS/dpa |

В России за два месяца произошло около 20 взрывов газа 27.10.2021

60 процентов всех возгораний происходит в жилых домах, заявляют в МЧС. Только с 25 по 27 октября произошли взрывы газа в Татарстане, Подмосковье и Калининградской области.
Symbolbild zum Thema Energiepolitik, Strommasten, Stromtrasse bei Siegen-Oberschelden vor blauem Himmel Energiepolitik, 21.05.2020 in Siegen/Deutschland *** Symbolic picture on the subject of energy policy, power poles, power line near Siegen Oberschelden against a blue sky Energy policy, 21 05 2020 in Siegen Germany

Атомная энергетика Польши: на распутье между Россией и Западом 04.08.2021

Два самых богатых бизнесмена Польши намерены инвестировать в развитие ядерной энергетики. Один из них хочет построить в стране мини-АЭС, второй - вложиться в достройку АЭС в Калининграде.

Катастрофа века в Германии: как страшное наводнение разрушило целые города. Европа в фокусе 22.07.2021

Также в программе: где в Венгрии найти оплачиваемое жилье (для студентов), как во время пандемии местные возвращаются на Сицилию, "ужас коммунизма" в Калининграде и что с ним будет дальше.
A view of the headquarters of the FSB security service, the successor to the KGB, in downtown Moscow on November 16, 2018. - Russia's FSB security service had a mole in a company used by Britain and other countries to process visa applications, according to a report published Friday by investigative group Bellingcat. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP)

ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Калининградской области 04.03.2021

В спецслужбе заявили, что задержан россиянин, планировавший теракт из "ненависти к действующей власти". Теракт должен был произойти на объекте энергетики.
ARCHIV - ILLUSTRATION - Auf der Richterbank im Schwurgerichtssaal im Schwurgerichtssaal im Landgericht Karlsruhe (Baden-Württemberg) liegt am 02.09.2014 ein Richterhammer aus Holz. Gerichte in Niedersachsen werden mit Asylverfahren immer mehr beschäftigt. Foto: Uli Deck/dpa (zu lni vom 20.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Суд в Калининграде признал супружескую пару виновной в госизмене 24.12.2020

Экс-директор Балтийского центра диалога культур Антонина Зимина и ее муж получили тюремные сроки. ФСБ считает, что завербованные спецслужбами Латвии супруги передавали за границу секретные сведения.
03.05.2020, Russland, Kaliningrad: 6233757 03.05.2020 The Russian pipe layer vessel Akademik Cherskiy is pictured in the waters of Kaliningrad, Russia. Pipe-laying vessel Akademik Chersky is able to complete the construction of the Nord Stream 2 gas pipeline. Mikhail Golenkov / Sputnik Foto: Mikhail Golenkov/Sputnik/dpa |

Судно, способное достроить "Северный поток - 2", ушло в Калининград 27.11.2020

Судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибудет из немецкого Мукрана в Калининград 28 ноября. Норвежская DNV GL заявила, что не отказывается от сертификации газопровода "Северный поток - 2".
Stadtansicht von Kaliningrad. Die Uferpromenade am Fluss PREGOL. Land, Land und Leute, Touristik, Tourismus, Reise, Reisen, Tourismus, Reise, Russlandreise, Russia Travelling, Fussball / Reise: Vorbericht / Vorschau auf die FIFA-Fussball Weltmeisterschaft 2018 / Fussball-WM 2018 in Russland, WM-Stadt Kaliningrad, 18.07.2015. Football / Soccer: Preview of the FIFA Fooball World Cup 2018 in Russia, Kaliningrad, July 18, 2015. | Verwendung weltweit

Как коронавирусные ограничения изменили жизнь калининградцев 08.10.2020

В пандемию жители Калининграда с национальной визой или видом на жительство в другой стране могут выехать за пределы РФ только один раз. DW рассказывает, с какими проблемами из-за этого столкнулись горожане.

Sergej Dustin, Menschenrechtler und Aktivist aus Russland (Kaliningrader Gebiet) auf der Internationalen Kriegsgräberstätte in Baltijsk (ehemals Pillau) im Kaliningrader Gebiet. Datum: 9.Mai 2020 Ort: Baltijsk (ehemals Pollau) im Kaliningrader Gebiet, Russland

В Калининграде не стали возбуждать дело из-за ролика с возложением венков 9 мая 03.07.2020

Внимание следователей привлек комментарий активиста Сергея Дустина к видеоролику с возложением венков к мемориалу Сборного интернационального военного захоронения в Балтийске.
KALININGRAD, RUSSIA. JULY 9, 2009. An assembly facility of Avtotor plant in Kaliningrad. (Photo ITAR-TASS / Eduard Molchanov) +++(c) dpa - Report+++ pixel

В Калининграде приостановили производство BMW 08.06.2020

Производство BMW на калининградском заводе "Автотор" остановлено по меньшей мере на несколько недель. Из-за пандемии заводы в Европе и США не смогли произвести достаточное количество компонентов.
15.05.2020, Berlin: Heiko Maas (SPD), Bundesaußenminister, spricht bei der 161. Sitzung des Deutschen Bundestages. Debattiert wird über die weltweite humanitäre Lage in der Coronakrise. Foto: Jörg Carstensen/dpa | Verwendung weltweit

Страны Европы сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу 22.05.2020

Германия, Франция и ряд других европейских стран заявили, что будут и дальше соблюдать положения Договора по открытому небу и продолжат диалог с Россией по вопросам ограничения полетов над ее территорией.
Quelle: http://www.volksbund.de/presse/pressefotos.html Symbolkreuz auf der deutschen Kiregsgräberstätte in Apscheronsk am westlichen Rand des Kaukasus/Russland (Ansicht vergrößern) Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. Foto: Uwe Zucchi Abdruck honorarfrei Belegexemplar erbeten

"Почтил память": калининградца заподозрили в искажении истории войны 16.05.2020

Гражданский активист из Калининградской области 9 мая возложил цветы на могилах советских и немецких солдат. Позже им заинтересовался СК РФ. DW - об этой истории и реакциях на нее.
Die Akademik Cherskiy, gelegentlich auch Akademik Tscherski, ist ein Rohrleger, der 2015 auf der Jiangsu Hantong Ship Heavy Industry Co Ltd gebaut wurde. Sie wurde 2015 als Jascon 18 in Dienst gestellt und 2016 an Gazprom nach Russland verkauft. Sie ist 150 m lang, 38,5 m breit und mit 29.513 BRZ vermessen. Sie liegt im Dezember 2019 im Hafen von Nachodka und soll die Gaspipeline Nord Stream 2 nach dem Baustopp fertigstellen Bildquelle: Zum Download verfügbar auf https://flot.gazprom.ru/fleet/truboukladochnoe-sudno-akademi/ (aufgerufen am 09.02.2020)

Трубоукладчик "Академик Черский" подходит к Калининграду 02.05.2020

"Академик Черский" движется на полном ходу под военным конвоем к Калининграду. Это судно может быть использовано для достройки газопровода "Северный поток - 2", строительство которого приостановлено из-за санкций.

13.12.2017 PRIMORYE TERRITORY, RUSSIA - DECEMBER 13, 2017: Revamped 4ES5K Yermak electric locomotives manufactured by NEVZ Novocherkassk Electric Locomotive Plant, at Smolyaninovo Depot; the electric locomotives have come into service with the Far Eastern Railway, a subsidiary of RZD Russian Railways. Yuri Smityuk/TASS Foto: Yuri Smityuk/TASS/dpa |

"Российские железные дороги" отменяют поезда в Калининград 05.04.2020

Поезд "Янтарь" из Калининграда в Москву перестанет ходить с 6 апреля, а поезд в Санкт-Петербург - с 7 апреля. Решение временно отменить поезда вызвано сокращением пассажиропотока из-за коронавируса.
17.11.2016 2975665 11/17/2016 A dog handler at the Mamonovo-2-Grzechotki border checkpoint on the Russian-Polish border. Igor Zarembo/Sputnik |

Закрытый Калининград: из-за коронавируса российский эксклав оказался в изоляции 16.03.2020

Литва и Польша, от которых существенно зависит жизнь калининградцев, ввели запрет на въезд для иностранцев. Сколько будут действовать ограничения, зависит от эпидемиологической обстановки.
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