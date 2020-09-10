Женщины ломают старые немецкие традиции

Наперегонки вылавливать рыбу из ручья, сражаться в лодочном турнире или командовать гвардейцами карнавального полка, - ежегодно тысячи немцев предаются этим старинным забавам. И, так уж исторически сложилось, в них активно участвуют только мужчины. Но времена меняются.

Король-Рыбак и девушки с бочками

На августовский День рыболова (Fischertag) в баварский городок Мемминген до пандемии ежегодно собирались десятки тысяч гостей и туристов. Открывает народное гулянье коллективный отлов форели из городского ручья (сегодня канала) для того, чтобы потом спустить воду и очистить водоем. Эта традиция зародилась в Средневековье. Тогда в ручей сбрасывали отходы, очищать от которых его приходилось рыбакам и мастеровым города. Вот и сегодня сотни рыбаков одновременно прыгают в ручей и лихорадочно гоняются за рыбой.

Для организации и проведения этого соревнования было создано "Сообщество Дня рыболова. А к участию в нем, согласно уставу, допускается любой член сообщества мужского пола, достигший возраста шести лет и успешно сдавший соответствующий экзамен. Того, кто выловит самую большую форель, объявляют Королем-Рыбаком. И хотя в "Сообщество Дня рыболова" официально входят и дамы, вылавливать рыбу огромными сачками им воспрещается. Для них предусмотрена роль "девушек с бочками" (Kübelmädle) - они охраняют ведра (раньше - бочки) с уловом на берегу.

День рыболова в баварском Меммингене

Это дискриминация, решила одна жительница Меммингена, состоящая в сообществе 30 лет, и обратились в суд, который признал ее правоту. Ссылка на чисто мужскую традицию - не повод для дискриминации, гласит вердикт. Неудивительно, что он вызвал в Германии оживленную дискуссию, ведь здесь затронуто сокровенное - старинные традиции немецких сообществ, где мужчины играют главную роль.

О каменщиках, стрелках и гендерной дискриминации

В Германии около 600 тысяч любительских объединений, союзов, обществ, клубов... Членство в клубе по интересам, будь то спорт, защита животных или любовь к барбекю, - часть немецкой культуры. Более 40 процентов жителей страны состоят как минимум в одном из них. История некоторых объединений по интересам уходит корнями далеко в прошлое. Возможно, поэтому современные продолжатели их традиций стараются соответствовать древним уставам.

Так, первые союзы стрелков (Schützenverein), которые в качестве добровольных дружин помогали жителям городов и сел защищаться от разбойников, существовали уже в XII веке. И состояли они, конечно же, из вооруженных мужчин. Со временем стрельба превратилась в хобби. Ежегодно проводятся торжественные выборы короля стрелков и его королевы (по обыкновению это законная супруга главы сообщества). Начиная с 1960-х годов заниматься стрельбой разрешено и дамам, но желаемого равноправия им достичь пока не удалось. Чаще всего они выступают в пассивной роли - помогают проводить регулярные встречи и праздники.

Баварский союз стрелков

Заставить чисто мужские любительские объединения расширить полномочия женщин никто не может. Но попытки повлиять на них предпринимаются. Такие сообщества существуют на добровольных началах, имеют статус "общественно полезных" и пользуется поэтому льготами. Они вправе, например, взимать взносы и принимать пожертвования, не облагающиеся налогами. Обвинение в дискриминации, однако, может привести к потере особого статуса. Так было в случае с маcонской ложей в Дюссельдорфе (первоначально масоны - союз вольных каменщиков). В 2017 году суд решил, что отказ членов масонского братства допускать женщин к участию в обрядах посвящения противоречит статье Основного закона ФРГ о равноправии полов. Тем самым, ложа пользы обществу не приносит, а значит не может претендовать на особый статус и должна платить налоги.

Карнавальная традиция: мужчины в женских ролях

Готовы ли любительские мужские объединения, такие как, например, карнавальные клубы, поступиться традициями? Пресс-секретарь старейшей карнавальной гвардии Кельна Rote Funken Гюнтер Эберт (Günter Ebert) считает, что марширующие дамы-гвардейцы потешного полка просто исказят первоначальную задачу объединения, основанного в 1823 году, - пародию на вымуштрованную прусскую армию, в которой женщины участия, разумеется, не принимали.

Управляет карнавальной жизнью Кельна триумвират, состоящий из Принца, Девы и Крестьянина. Все женские роли - в том числе и знаменитой танцующей Марихен - изначально исполняли мужчины. За исключением 1938 и 1939 годов, когда шутам, под нажимом НСДАП пришлось на "женские" роли пригласить дам. С тех пор роль Марихен исполняют девушки, но роль Кельнской Девы сразу после войны снова передали мужчинам. Лишь однажды в истории объединения, в 2016 году, гвардейский мундир позволили надеть женщине - обер-бургомистру города Хенриетте Рекер (Henriette Reker): cогласно уставу, бургомистр Кельна автоматически становится гвардейцем.

Хенриетте Рекер на кельнском карнавале

Ледовое пари и рыцари лодочного турнира

К чисто мужским забавам относится еще одна немецкая традиция: турнир лодочников (Fischerstechen) в Ульме, который проводится раз в четыре года. Во время шуточного соревнования рыбаки на узких лодках попарно встречаются посередине реки и пытаются копьями выбить друг друга "из седла", точнее - из лодки. По легенде, идея этого старинного турнира (о нем известно с XVI века) принадлежит двум местным рыбакам: желая сразиться "как рыцари", они за неимением лошадей решили… "оседлать" лодки. Сообщество лодочников, ответственное за подготовку и проведение праздника с шествиями, турниром и прочими развлечениями, было основано в 1922 году. Все традиционные женские роли (например, крестьянки) во время турнира и здесь исполняют только мужчины. Но в 2017 году председателем сообщества впервые стала женщина! С копьем в руке сидя в лодке Сюзанне Гриммайс (Susanne Grimmeiß) не сражается, но зато она возглавляет праздничное шествие и следит за соблюдением всех остальных ритуалов.

Турнир лодочников

Блюстители бременской традиции проявили большую открытость. Раньше бременские купцы заключали пари о том, достаточно ли замерзнет река Везер для перевозки товара. Шутливый ритуал "ледового пари" (Eiswette) практикуется до сих пор - каждый год в День трех волхвов 6 января. А в третью субботу января проходит званый ужин, на который приглашают мужчин. Но в 2020 году, после многолетних дискуссий, праздничное собрание состоялось в присутствии 30 дам, занимающих не менее важные посты, чем их коллеги-мужчины.

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