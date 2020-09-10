 Женщины ломают старые немецкие традиции | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 10.09.2020

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Культура и стиль жизни

Женщины ломают старые немецкие традиции

На повестке дня гендерное равноправие, женская квота… Но как быть с немецкими обычаями, в которых на протяжении столетий доминируют мужчины?

День рыболова в баварском Меммингене: теперь участвовать можно женщинам

Наперегонки вылавливать рыбу из ручья, сражаться в лодочном турнире или командовать гвардейцами карнавального полка, - ежегодно тысячи немцев предаются этим старинным забавам. И, так уж исторически сложилось, в них активно участвуют только мужчины. Но времена меняются.

Король-Рыбак и девушки с бочками

На августовский День рыболова (Fischertag) в баварский городок Мемминген до пандемии ежегодно собирались десятки тысяч гостей и туристов. Открывает народное гулянье коллективный отлов форели из городского ручья (сегодня канала) для того, чтобы потом спустить воду и очистить водоем. Эта традиция зародилась в Средневековье. Тогда в ручей сбрасывали отходы, очищать от которых его приходилось рыбакам и мастеровым города. Вот и сегодня сотни рыбаков одновременно прыгают в ручей и лихорадочно гоняются за рыбой.

Для организации и проведения этого соревнования было создано "Сообщество Дня рыболова. А к участию в нем, согласно уставу, допускается любой член сообщества мужского пола, достигший возраста шести лет и успешно сдавший соответствующий экзамен. Того, кто выловит самую большую форель, объявляют Королем-Рыбаком. И хотя в "Сообщество Дня рыболова" официально входят и дамы, вылавливать рыбу огромными сачками им воспрещается. Для них предусмотрена роль "девушек с бочками" (Kübelmädle) - они охраняют ведра (раньше - бочки) с уловом на берегу. 

День рыболова в баварском Меммингене

День рыболова в баварском Меммингене

Это дискриминация, решила одна жительница Меммингена, состоящая в сообществе 30 лет, и обратились в суд, который признал ее правоту. Ссылка на чисто мужскую традицию - не повод для дискриминации, гласит вердикт. Неудивительно, что он вызвал в Германии оживленную дискуссию, ведь здесь затронуто сокровенное - старинные традиции немецких сообществ, где мужчины играют главную роль.

О каменщиках, стрелках и гендерной дискриминации 

В Германии около 600 тысяч любительских объединений, союзов, обществ, клубов... Членство в клубе по интересам, будь то спорт, защита животных или любовь к барбекю, - часть немецкой культуры. Более 40 процентов жителей страны состоят как минимум в одном из них. История некоторых объединений по интересам уходит корнями далеко в прошлое. Возможно, поэтому современные продолжатели их традиций стараются соответствовать древним уставам.

Так, первые союзы стрелков (Schützenverein), которые в качестве добровольных дружин помогали жителям городов и сел защищаться от разбойников, существовали уже в XII веке. И состояли они, конечно же, из вооруженных мужчин. Со временем стрельба превратилась в хобби. Ежегодно проводятся торжественные выборы короля стрелков и его королевы (по обыкновению это законная супруга главы сообщества). Начиная с 1960-х годов заниматься стрельбой разрешено и дамам, но желаемого равноправия им достичь пока не удалось. Чаще всего они выступают в пассивной роли  - помогают проводить регулярные встречи и праздники.

Баварский союз стрелков

Баварский союз стрелков

Заставить чисто мужские любительские объединения расширить полномочия женщин никто не может. Но попытки повлиять на них предпринимаются. Такие сообщества существуют на добровольных началах, имеют статус "общественно полезных" и пользуется поэтому льготами. Они вправе, например, взимать взносы и принимать пожертвования, не облагающиеся налогами. Обвинение в дискриминации, однако, может привести к потере особого статуса. Так было в случае с маcонской ложей в Дюссельдорфе (первоначально масоны - союз вольных каменщиков). В 2017 году суд решил, что отказ членов масонского братства допускать женщин к участию в обрядах посвящения противоречит статье Основного закона  ФРГ о равноправии полов. Тем самым, ложа пользы обществу не приносит, а значит не может претендовать на особый статус и должна платить налоги.

Карнавальная традиция: мужчины в женских ролях                         

Готовы ли любительские мужские объединения, такие как, например, карнавальные клубы, поступиться традициями? Пресс-секретарь старейшей карнавальной гвардии Кельна Rote Funken Гюнтер Эберт (Günter Ebert) считает, что марширующие дамы-гвардейцы потешного полка просто исказят первоначальную задачу объединения, основанного в 1823 году, - пародию на вымуштрованную прусскую армию, в которой женщины участия, разумеется, не принимали.

Управляет карнавальной жизнью Кельна триумвират, состоящий из Принца, Девы и Крестьянина. Все женские роли - в том числе и знаменитой танцующей Марихен - изначально исполняли мужчины. За исключением 1938 и 1939 годов, когда шутам, под нажимом НСДАП пришлось на "женские" роли пригласить дам. С тех пор роль Марихен исполняют девушки, но роль Кельнской Девы сразу после войны снова передали мужчинам. Лишь однажды в истории объединения, в 2016 году, гвардейский мундир позволили надеть женщине - обер-бургомистру города Хенриетте Рекер (Henriette Reker): cогласно уставу, бургомистр Кельна автоматически становится гвардейцем.

Хенриетте Рекер на кельнском карнавале

Хенриетте Рекер на кельнском карнавале

Ледовое пари и рыцари лодочного турнира

К чисто мужским забавам относится еще одна немецкая традиция: турнир лодочников (Fischerstechen) в Ульме, который проводится раз в четыре года. Во время шуточного соревнования рыбаки на узких лодках попарно встречаются посередине реки и пытаются копьями выбить друг друга "из седла", точнее - из лодки. По легенде, идея этого старинного турнира (о нем известно с XVI века) принадлежит двум местным рыбакам: желая сразиться "как рыцари", они за неимением лошадей решили… "оседлать" лодки. Сообщество лодочников, ответственное за подготовку и проведение праздника с шествиями, турниром и прочими развлечениями, было основано в 1922 году. Все традиционные женские роли (например, крестьянки) во время турнира и здесь исполняют только мужчины. Но в 2017 году председателем сообщества впервые стала женщина! С копьем в руке сидя в лодке Сюзанне Гриммайс (Susanne Grimmeiß) не сражается, но зато она возглавляет праздничное шествие и следит за соблюдением всех остальных ритуалов.

Турнир лодочников

Турнир лодочников

Блюстители бременской традиции проявили большую открытость. Раньше бременские купцы заключали пари о том, достаточно ли замерзнет река Везер для перевозки товара. Шутливый ритуал "ледового пари" (Eiswette) практикуется до сих пор - каждый год в День трех волхвов 6 января. А в третью субботу января проходит званый ужин, на который приглашают мужчин. Но в 2020 году, после многолетних дискуссий, праздничное собрание состоялось в присутствии 30 дам, занимающих не менее важные посты, чем их коллеги-мужчины.

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