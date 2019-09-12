Как Шрёдер и Co. в Москве о насосах и геополитике рассуждал

Экс-канцлер ФРГ, глава российского ЦБ, бывший премьер Армении и прочие VIP-персоны выступили на конференции насосной немецкой компании в России. DW - о несколько необычном мероприятии.
В четверг, 12 сентября, в московском пятизвездочном отеле "Лотте" на Новинском бульваре состоялась конференция "Промышленная политика в контексте сложных геополитических вызовов". Организатором выступила малоизвестная в России и Германии немецкая компания, производящая насосы. Внимание журналистов к мероприятию было привлечено именами спикеров - в их числе оказались экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder), глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, бывший премьер Армении Тигран Саргсян, экс-министр энергетики России Сергей Шматко и другие известные фигуры. Подробности - в репортаже DW.
Во всем виноваты США и Китай
"Международная инновационная" конференция - так она была обозначена организаторами - длилась почти весь четверг. В числе участников действительно было много иностранных гостей (в оправдание названия), а инновационность выразилась в двух плазменных экранах, между которыми красовался логотип Wilo.
Масштаб мероприятия предлагалось оценить уже по письму, направленному журналистам в преддверии конференции. Организаторы обещали "плотную повестку с многогранным содержанием" и сообщали о том, что видеосъемка запрещена - намек на определенную эксклюзивность.
В качестве модератора выступила телеведущая Марина Ким, известная по своей работе на "Первом канале" и по участию в таких мероприятиях, как ежегодная пресс-конференция Владимира Путина и первомайские демонстрации. В последний раз корреспонденту DW довелось видеть Марину Ким в паре с шоуменом Валдисом Пельшем на уличной сцене на проспекте Академика Сахарова по случаю празднования Дня российского флага в конце августа. На сей раз ведущая общалась с залом на английском языке. При этом она шутливо подчеркнула, что является россиянкой корейского происхождения и представила главного гостя - Герхарда Шрёдера.
Экс-канцлер, а ныне председатель совета директоров Nord Stream 2 AG и глава совета директоров "Роснефти", переняв шутливый тон, сообщил, что многие считают и его на треть корейцем. (Его очередная жена родом из Южной Кореи). Однако продолжил весьма серьезно. Дважды в ходе конференции ему предоставлялось слово, и оба раза он говорил о том, что "Европа и Россия имеют большое будущее", а "из кризисов вытекают новые возможности". Из речи Шредера следовало, что главной причиной текущих геополитических и экономических трудностей является противостояние США и Китая, которые выясняют, "кто является мировым лидером". "Америка не заинтересована в еще одном конкуренте - сильной России. Я не поддерживаю этого. Европейцы заинтересованы в сильной России, потому что это наш сосед. В этом разница между США и Европой, в первую очередь Германией", - отметил он.
"Подушка" Набиуллиной и "проект Кремля"
Получив слово после Герхарда Шрёдера, глава ЦБ Эльвира Набиуллина дала основные "ориентиры инвесторам" и отчиталась о "больших усилиях, приложенных ЦБ к восстановлению макроэкономической стабильности" в последние годы. Она обозначила ориентиры по инфляции - около 4% годовых - и росту ВВП - 0,8-1,3% в 2019 году. Далее последовали ставшие привычными за долгие годы обещания - снижать административные барьеры, гарантировать неприкосновенность частной собственности. "Условия для ведения бизнеса никогда не бывают идеальными, но они дают шанс для ценовой стабильности и долгосрочного планирования инвестиций", - заверила она, подчеркнув, что в стране создана "достаточная подушка финансовой безопасности".
Следующий докладчик - председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК - исполнительный орган Евразийского экономического союза, ЕАЭС) Тигран Саргсян - высказал свои соображения насчет взаимоотношений Евразийского и Европейского союзов.
"Есть страны ЕС, которые поддерживают диалог, есть и те, в основном восточные, которые выступают категорически против него. У них политические аргументы. Они считают, что ЕАЭС это политический проект, проект Кремля, поэтому с нами не надо иметь дело. Такая же позиция была у американской администрации, с которой я вел переговоры", - поделился он.
Чуть позднее, "восстанавливая справедливость", исполнительный директор Восточного комитета немецкой экономики Михаэль Хармс (Michael Harms) подчеркнул, что всем известно, что "идеологом ЕАЭС был не Кремль и не Путин, а тогдашний президент Казахстана Нурсултан Назарбаев".
Щекотливые темы остались в стороне
Особую пикантность мероприятию придавало присутствие на нем одновременно представителя "Роснефти" в лице Герхарда Шрёдера и "Транснефти" в лице ее вице-президента Павла Ревеля-Муроза (последние несколько месяцев компании конфликтуют из-за "загрязненной нефти", поступавшей по системе "Транснефти" в Беларусь). Однако эта тема не была затронута в ходе дискуссий. Павел Ревель-Муроз заявил DW, что с журналистами не общается, а свое выступление посвятил исключительно конструктивному сотрудничеству с Wilo и подчеркнул высокое качество продукции этой компании.
Пытаясь затронуть другую злободневную тему, Марина Ким спросила у Шрёдера, что тот думает по поводу сопротивления некоторых европейских стран проекту "Северный поток - 2", но и этот вопрос экс-канцлер предпочел дипломатично обойти.
"В рыночной экономике решения принимают частные инвесторы. Компании хотят этот газопровод, поэтому нам надо его построить. Я не понимаю, почему бы этого не сделать. Может, есть какие-то политические вопросы, которых я не понимаю", - сказал председатель совета директоров Nord Stream 2 AG.
Медицинская терминология от бывшего министра энергетики
Экс-министр энергетики России (2008-2012 годы) Сергей Шматко не стал избегать политических оценок и решил подчеркнуть, что это Америка пыталась поссорить Россию и Германию в 2014 году. "Друзья из-за океана хотели дать смертельную инъекцию бурно развивающимся отношениям (России и Германии. - Ред.), имеющим цивилизационное значение. Но оказалось, что они что-то не учли. Настолько здоровым оказался организм, что мы просто получили прививку. И каждая страна вышла из этой ситуации более сильной. Я специально избрал медицинский термин", - заявил он.
Шматко подчеркнул, что Россия сделала огромные успехи в импортозамещении, многие товары, производимые иностранными компаниями в России, идут дальше на экспорт (как у компании Wilo), и при статистических подсчетах следовало бы учитывать, что это успехи не товарооборота России и третьей страны, а именно России и той страны, откуда происходит локализованный в ней производитель - то есть в данном случае Германии.
Осталось неясным, почему столь высокопоставленные гости согласились выступать с довольно сумбурными заявлениями на мероприятии, организованном сравнительно небольшой компанией. Как и осталась неясной цель самой этой фирмы, потратившей немалые средства на проведение мероприятия и привлечение высокопоставленных спикеров. По оценкам экспертов, знакомых со спецификой проведения подобных конференций, расходы на одну только площадку могли составить не менее 3 млн рублей, а гонорары докладчикам около 500 тысяч рублей каждому в зависимости от "ранга".
Под занавес мероприятия гостям предложили игристое вино, ванильное и манговое мороженое и подарили шоколадки с фирменной символикой Wilo.
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