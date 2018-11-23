Как школьный учитель в Германии борется против антисемитизма

В немецких школах растет число не только расистских, но и антисемитских оскорблений. Как этому противостоят учителя?
Если бы потребовалось назначить уполномоченного по борьбе с антисемитизмом специально для школ немецкой федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, первым кандидатом на эту должность стал бы Флориан Бер (Florian Beer). 40-летний учитель, член профсоюза сотрудников сферы образования, он не только преподает в одной из вечерних гимназий в Рурской области, но и много путешествует по региону и читает лекции на тему "Антисемитизм в школах". Сейчас это очень актуальная тема. "Если вы спросите учащихся, почему они называют одноклассников Jude (еврей), они ответят, что это "просто ругательное слово", означающее "предатель". Конечно, это абсолютно антисемитское выражение. Но школьники зачастую не знают об этом, произносят его совсем в другом смысле", - говорит Флориан Бер.
Антисемитизм в Германии снова растет, особенно в интернете. За последнее десятилетие количество антисемитских онлайн-комментариев выросло почти в 3 раза. Интернет-пользователи практически не защищены от текстов, разжигающих ненависть по отношению к евреям и Израилю, таковы данные исследования Технического университета Берлина. Между тем антисемитизм встречается уже во всех слоях общества, даже среди образованных людей. Он проникает и в школы, а такие люди, как Бер, отчаянно противостоят этому: "Многие еврейские подростки больше не решаются надевать кипу (еврейский мужской головной убор). Когда они выходят за пределы школы, надевают бейсболку или капюшон, потому что боятся".
Уполномоченные по борьбе с антисемитизмом теперь и в федеральных землях
В земле Северный Рейн - Вестфалия только появилась должность уполномоченного по борьбе с антисемитизмом, и ее заняла бывший министр юстиции Германии Сабине Лойтхойссер-Шнарренбергер (Sabine Leutheusser-Schnarrenberger). Число антисемитских правонарушений в крупнейшей федеральной земле увеличилось до 324, на 9 процентов больше, чем в прошлом году. Это слишком много, считают в министерстве образования земли Северный Рейн - Вестфалия, которое призвало сообщать об антисемитских призывах незамедлительно. Флориан Бер относится к этому неоднозначно: "С одной стороны, это, конечно, абсолютно правильно. Но, с другой, я думаю, это проблематично, поскольку в тот момент, когда я сообщаю о таком школьнике, я теряю свой авторитет педагога".
Бер, женатый на еврейке, настаивает на том, что необходимо проводить разъяснительную работу среди школьников. Учитель гимназии со своим классом, где каждый второй ученик является выходцем из семьи мигрантов, ездит в концлагеря Заксенхаузен и Освенцим. Для учащихся это очень важно, чтобы понять историю и суть проблемы: "Многие из них потом просто молчат. А некоторые вообще не решаются посещать такие места". Но такие поездки не должны приводить к травматизации школьников, уверен Бер: "Важно, чтобы при этом рядом находились образованные педагоги, а учащиеся были хорошо подготовлены. И ни в коем случае нельзя принуждать их посещать такие места".
Отношение нового поколения немцев к Холокосту и исторической вине
В Германии с 9-го класса изучение Холокоста является неотъемлемой частью учебной программы. О нем говорят на уроках истории, немецкого языка и религоведения. Достаточно ли этого? По мнению Флориана Бера, нет. "Можно сделать Холокост предметом обсуждения и прийти к выводу, что это никогда не должно повториться, - говорит он. - Но жизнь евреев в современной Германии и Европе при этом никак не затрагивается. А именно это и могло бы помочь в борьбе против антисемитизма".
Во время поездки в Освенцим после посещения мемориала Бер вместе со своим классом отправился в Краков, в еврейскую общину. "Мы хотели посетить не только места массового уничтожения евреев во время Холокоста, - рассказывает он. - Мы хотели больше узнать о повседневной жизни современных евреев". В Кракове школьники также смогли пообщаться с представителями еврейской молодежной организации.
Ученики Бера в среднем не старше 20 лет, и многие из них выросли в духе исламского антисемитизма: "Антиизраильская пропаганда в их родных странах очень мощная. Например, многие беженцы очень удивляются, когда я говорю, что в Израиле 20 процентов населения - арабы, и они даже заседают в парламенте". После этого учащиеся, конечно, начинают задумываться о своей позиции.
"У меня в классе были сирийцы, - вспоминает Бер. - По их словам, они уже раньше понимали, что многие вещи, которые им рассказывали в их стране, были антиизраильской пропагандой. И они были невероятно благодарны за то, что смогли узнать другую сторону". Приятно поразили Бера и другие отзывы школьников. "Некоторые учащиеся из семей мигрантов, которые только получили немецкий паспорт, говорят мне, что теперь рассматривают историю Германии как часть своей истории и тоже несут ответственность", - рассказывает преподаватель гимназии.
Борьба с антисемитизмом должна стать частью педагогического образования
Посмотреть на то или иное событие с другой перспективы, избавиться от предрассудков, избавиться от упрощенного черно-белого мышления - так Флориан Бер пытается работать со своими гимназистами.
По его словам, некоторые из них, например, отказываются при входе в синагогу надевать кипу. "Мы это обсуждаем и в случае необходимости достигаем компромисса - они покрывают голову платком. При этом самое главное - то, что многие из них впервые заходят в иудейский храм".
Во всех школах обязательно должно быть больше уроков против расизма и антисемитизма, считает Бер. И должна быть другая подготовка педагогов. "Не должно быть такого, чтобы приходили молодые учителя, ни разу не общавшиеся на тему антисемитизма. Химики и математики тоже должны знать, как поступать, услышав на школьном дворе антисемитские высказывания, - говорит он.
В помощь учителям Центральный совет евреев в Германии предоставляет учебные материалы на такие темы, как история евреев, нацизм и Холокост, современная жизнь еврейских общин. Заинтересованные преподаватели могут скачать эти материалы на специальном сайте в интернете.
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