Как ФРГ проконтролирует расход 12 млн евро для ленинградских блокадников

По просьбе читателей DW выясняла, на какие проекты в Санкт-Петербурге будут направлены деньги, выделенные МИД ФРГ, и кто обеспечит контроль за их расходованием по назначению.
По случаю 75-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда Германия решила сделать гуманитарный жест в отношении еще живых блокадников: МИД ФРГ выделяет 12 миллионов евро на два проекта в Санкт-Петербурге.
На что конкретно пойдут эти деньги и кто проследит за тем, чтобы они не оказались в карманах недобросовестных чиновников?
Индивидуальных выплат не будет
Немецкая сторона решила потратить эти 12 миллионов евро на модернизацию санкт-петербургского госпиталя для ветеранов и сооружения в городе российско-германского центра встреч представителей общественности двух стран. Индивидуальные выплаты блокадникам эта акция не предусматривает.
Сумма, сообщили корреспонденту DW в МИД Германии, взята не с потолка, ориентиром были потребности, о которых шла речь на переговорах немецких дипломатов с властями Санкт-Петербурга и администрацией госпиталя. "Это, разумеется, всего лишь жест, но мы все равно надеемся, что он станет вкладом в дело примирения и совместной проработки истории", - заявил пресс-секретарь МИД Германии Кристоф Бургер (Christoph Burger).
12 миллионов выделяются из бюджета самого министерства, но не сразу, а траншами. В текущем году будут перечислены только два миллиона, остальные - в период до 2024 года. В первую очередь - уже в 2019 году - планируется начать реконструкцию отделения реабилитации госпиталя. Следовательно, отмечают немецкие дипломаты, средства пойдут на пользу непосредственно жертвам блокады Ленинграда.
Немцы проследят за расходованием средств
Вся организационная работа с немецкой стороны поручена германскому Обществу международного сотрудничества (GIZ), которое имеет большой опыт реализации проектов помощи в самых разных странах мира. GIZ будет не только осуществлять перевод средств на счета российских партнеров, но и следить за тем, чтобы они были использованы по назначению.
GIZ - это немецкое государственное предприятие, созданное специально для реализации проектов помощи главным образом в развивающихся странах. "Мы имеем более чем 50-летний опыт в самых разных областях, - говорится на его сайте, - от поддержки экономики и занятости, энергетических и экологических тем до программ содействия миру и безопасности".
К услугам GIZ прибегают не только немецкие министерства, но и структуры Евросоюза, ООН, частные фирмы и правительства других стран. В 2017 году реализованы проекты на общую сумму в 2,6 миллиарда евро.
Сотрудники GIZ есть в 120 странах мира, во многих из которых есть проблемы с коррупцией. Каким образом будет контролироваться расход 12 миллионов евро, выделенных на проекты в Санкт-Петербурге, корреспонденту DW сказать не смогли. В каждом конкретном случае, пояснили в GIZ, механизмы контроля применяются разные, а план реализации проектов в Санкт-Петербурге еще находится на стадии разработки.
Инициатива немецкого министра
Свою идею сделать гуманитарный жест в адрес еще живых блокадников министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Mas) озвучил на переговорах с Сергеем Лавровым еще в мае 2018 года, когда находился в Москве со своим первым визитом после назначения на этот пост.
"Страдания, которые немцы причинили в России, испытали в особенной мере люди в Санкт-Петербурге, - заявил он тогда. - Там, на месте ужасной Ленинградской блокады до сих пор живут люди, перенесшие то мучительное время".
До Маса о блокаде Ленинграда гитлеровским вермахтом, продолжавшейся с 8 сентября 1941-го до ее окончательного снятия 27 января 1944 года, в Германии вспоминали преимущественно историки. Для политиков и широкой общественности значимой темой она не была. Только в последнее время блокаду Ленинграда стали называть в немецкой прессе "актом геноцида", одним из "самых чудовищных преступлений вермахта".
Германия осознает историческую ответственность
Почему политический Берлин вспомнил об этой трагической главе Второй мировой войны только теперь, 75 лет спустя, решив сделать гуманитарный жест в отношении еще живых блокадников на сумму в 12 миллионов евро?
Отвечая в понедельник, 28 января, на этот вопрос корреспондента DW, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что "нынешнее правительство ФРГ, как и все предыдущие, прекрасно отдает себе отчет в том, какие неизмеримые страдания Германия во времена национал-социализма причинила народам Советского Союза".
Осознание этой исторической ответственности, добавил он, находит отражение в очень многих германо-российских мероприятиях и инициативах, направленных на совместную проработку общей болезненной истории двух стран. И тот факт, что 75-годовщина снятия блокады Ленинграда стала поводом для такого жеста с немецкой стороны, в очередной раз доказывает, что Германия не уходит от своей исторической ответственности, заявил Зайберт.
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