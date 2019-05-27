Как французские "зеленые" могут изменить политику Макрона и ЕС

Итоги коммунальных выборов во Франции, состоявшихся в минувшее воскресенье, некоторые политологи называют тектоническим сдвигом во французской политике: в целом ряде крупных городов впервые победили представители партии "Европа-Экология-"Зеленые". Теперь Лионом, Марселем, Бордо, Страсбургом, Греноблем и другими городами страны будут управлять "зеленые" мэры. Правда, их власть в централизованной Франции ограничена, да и явка на коммунальных выборах была довольно низкой - около 40 процентов, что несколько снижает значимость этого голосования. Тем не менее результат местных выборов стал сигналом для президента Эмманюэля Макрона.

"Зеленые" во Франции: скорее движение, чем партия

Как бы ни был поразителен успех "зеленых" на муниципальных выборах, уверенности в том, что им удастся его закрепить, нет. Слабость французских "зеленых" заключается в том, что они - в отличие от своих немецких коллег - не устоявшаяся партия, а, скорее, чрезвычайно разнообразное политическое движение. Есть даже такие "зеленые", которые категорически отказываются идти на какие-либо компромиссы с представителями экономических кругов - теми, кто хочет управлять, руководствуясь прагматизмом.

Новый "зеленый" мэр Бордо Пьер Урмик (в центре) празднует победу

На национальном уровне у французских "зеленых" вообще нет каких-либо амбиций, считает депутат Европарламента от экологической партии "Зеленые" (EELV) Дэвид Корманд. В любом случае, говорит депутат, сейчас они не стали бы присоединяться к правительству Макрона - несколько лет назад попытка сотрудничества уже провалилась. В 2017 году министром окружающей среды Франции стал известный эколог Николя Юло, но уже через год он ушел со своего поста в знак несогласия с планами Эмманюэля Макрона по защите экологии, которые Юло счел половинчатыми и неудовлетворительными.

Президент Франции не смог укрепить позиции на местном уровне

Партия Макрона "Республика на марше" должна была осознать, что ее успех на президентских выборах три года назад будет не так-то просто повторить на муниципальном уровне. Основными препятствиями для него стали относительная непопулярность сегодня президента и ошибки в укреплении позиций партии на местном уровне. Муниципальная политика по-прежнему остается во власти представителей правого и левого крыла политического спектра - Макрону так и не удалось нарушить эту традицию.

Надежды Марин Ле Пен на успех ее партии на коммунальных выборах не оправдались

Впрочем, надежды на успех на коммунальных выборах правопопулистской партии "Национальное объединение" и ее лидера Марин Ле Пен тоже разбились в прах. Единственным крупным городом, где победил кандидат правопопулистов Луо Альо, стал Перпиньян, и этот результат далек от успеха партии в 2014 году. Но настоящим испытанием для "Национального объединения" станут региональные выборы в следующем году - в зависимости от их итога станет ясно, сможет ли Марин Ле Пен баллотироваться в президенты в 2022 году.

А для французских социалистов, потерпевших сокрушительное поражение на президентских выборах в 2017 году, победа "зеленых" на муниципальных выборах стала символом надежды на политическое возрождение. Первый секретарь Французской социалистической партии Оливье Фор уже заявил, что через два года они, возможно, поддержат "зеленого" кандидата в президенты.

Сигнал для Макрона: больше внимания экологии и социальной политике

Президенту Макрону предстоят перестановки в правительстве. Не исключено, что он отправит в отставку консервативного премьер-министра Эдуара Филиппа, выигравшего кресло мэра в городе Гавре на севере Франции. Для Макрона итоги коммунальных выборов означают необходимость выбора направления, в котором ему предстоит двигаться дальше.

На состоявшейся 29 июня встрече с представителями гражданского общества, которые должны были сформулировать цели экологической политики Франции в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата, он говорил о барометре общественного мнения, который подтвердил "смелую и грандиозную экологическую повестку дня".

С тех пор как во Франции начала утихать пандемия коронавируса, появились первые признаки того, что Макрон может изменить свой экономически ориентированный курс в сторону более активной социальной политики. Не исключен и сильный сдвиг в направлении охраны окружающей среды. За два года до новых президентских выборов Макрону необходимо заново обрести себя, и, вполне возможно, что результат муниципальных выборов станет для него знаком.

Меркель и Макрон поддерживают идею фонда восстановления европейской экономики после пандемии

Изменения во французской политике могут сказаться и на повестке дня Евросоюза. Здесь ближайшая цель Макрона - создание после пандемии коронавируса фонда для восстановления экономик стран-членов ЕС: президент Франции и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) активно выступают за эту идею.

Во время кризиса, вызванного пандемией, сложилось впечатление, что в Европе восстановление экономики отодвинуло на второй план все другие политические цели. "Зеленые" неоднократно подчеркивали, что защита климата и экологическая политика оказались в их числе. Но если Макрон сделает шаги в сторону "зеленой политики" и поддержит программу ЕС по защите климата, выдвинутую председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), это может изменить баланс во всем Евросоюзе.

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