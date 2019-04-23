Как устроиться на работу в Германии без высшего образования

Для специалистов с высшим образованием из стран, не входящих в ЕС, для трудоустройства в Германии ограничений по профессиям нет. Главное - вуз, выдавший диплом, должен быть признан в Германии, квалификация должна быть подтверждена немецким профильным ведомством, а Федеральное агентство по труду должно проверить, не может ли данную вакансию занять специалист из Германии или другой страны ЕС. В случае особо востребованных кадров - врачей, инженеров, айтишников или ученых - можно получить и "голубую карту" (Blue Card).

А вот для специалистов с профобразованием доступ на немецкий рынок труда существенно ограничен. Миграционный закон, который будет способствовать трудоустройству представителей рабочих специальностей, планируется принять к 2020 году. А пока шансы есть только в рамках программы PuMa в Баден-Вюртемберге или если профессия указана в специальном списке, который называется позитивным (Positivliste). Что это за список?

Нехватка кадров в Германии: актуальная ситуация

Раз в полгода немецкое Федеральное агентство по труду анализирует ситуацию на рынке труда в Германии, чтобы выяснить, в каких сферах не хватает специалистов и какие регионы нуждаются в них больше всего. Самый свежий отчет был составлен в декабре 2018 года. Вывод: повсеместной всеобщей нехватки кадров в Германии не наблюдается, но есть сферы, где она очевидна.

Например, не хватает специалистов по мехатронике и автоматизации, а также в энергетической области. Подолгу незанятыми вакансии остаются и в сфере строительства, где из-за хорошей конъюнктуры и низких процентных ставок на кредиты для строительства, вырос и кадровый спрос. Дефицит кадров существует в сфере автомобильного инжиниринга и авиационно-космической техники. Кадровый голод усиливается в сфере ухода за больными и престарелыми. Разработка ПO, программирование и IT-консалтинг - еще одно проблемное направление.

На основе полученных результатов Федеральное агентство по труду и составляет позитивный список востребованных специальностей, предполагающих наличие профессионального образования. Только если профессия входит в этот список, немецкие работодатели могут трудоустраивать специалистов не из ЕС.

"На данный момент иностранцы могут работать в Германии по профессии, не требующей высшего образования, если у них есть признанное в Германии профобразование и если профессия относится к востребованным, - объясняет в интервью DW сотрудница Федерального ведомства по труду Ульрике Бек (Ulrike Beck). - C принятием нового миграционного закона позитивный список будет отменен". То есть в будущем работать в Германии с профобразованием можно будет всем, кто подтвердил свой диплом.

Специалисты с профобразованием: кого не хватает

Позитивный список обновляется раз в полгода и существует в двух версиях - на немецком и английском языках. Последний раз он был актуализирован в марте. Электрики, каменщики, кровельщики - всего в списке приведены около пяти десятков групп профессий. Более подробно о них - в этой фотогалерее:

Фотогалерея: Кто срочно нужен в Германии

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Позитивный список Профессии, указанные в позитивном списке (Positivliste) Федерального агентства по труду, предполагают наличие начального или среднего профессионального образования. Иностранцы не из ЕС могут работать по ним в Германии. Каких специалистов не хватает на немецком рынке труда?

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Работа с металлом В Германии наблюдается дефицит кадров в профессиях, связанных с металлом. Прежде всего, не хватает квалифицированных рабочих по резанию металлов, технологов-монтажников металлоконструкций, мастеров-сварщиков, механиков-инструментальщиков.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Электронная автоматизация Профессии, предполагающие работу с автоматизированными системами управления, также входят в "позитивный список". Слесарь-мехатроник, специалист по электронике, промышленный технолог - этих специалистов немецким фирмам разрешается приглашать из стран, не входящих в ЕС.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Строительство Из-за строительного бума Германия активно привлекает из-за рубежа специалистов по контролю на стройплощадках, рабочих по укладке плитки, паркета, каменщиков, плотников, кровельщиков, специалистов по установке жалюзи и рольставней.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Строительство Не хватает и специалистов по подземным строительным работам, строительству каналов и туннелестроению, а также рабочих по укладке асфальта, прокладке рельсовых путей.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Сантехника, отопление, вентиляция Нужны специалисты по монтажу и эксплуатации систем отопления, внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, технологи, работающие с системами электронной автоматизации холодильных установок, специалисты по кладке каминов и печей, жестянщики, водопроводчики.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Сфера транспорта Не хватает машинистов и водителей грузового транспорта, техников обслуживания автотранспортных средств, специалистов по кузовному ремонту, по работе с металлоконструкциями в сфере строительства грузовых автомобилей, а также механиков-сельхозтехников.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Медицина Все острее нужны операционные медсестры, а также средний медицинский персонал в области оказания неотложной медицинской помощи, интенсивного ухода, гериатрии, онкологии, нефрологии, паллиативной медицины или реабилитации. Не хватает акушерок, физиотерапевтов и подиатров, специалистов по изготовлению протезно-ортопедической, реабилитационной и слуховой техники.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Сфера инфокоммуникаций и IT Вакансии остаются подолгу незанятыми и в сфере информационных и коммуникационных технологий. Нужны специалисты по электронике и системам связи, специалисты по информационным системам, техники-электрики. Еще одна востребованная профессия из позитивного списка - разработчики программного обеспечения.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Требования к иностранцам Иностранцам не из ЕС, имеющим профобразование, работать в Германии можно при соблюдении нескольких условий. Профессия должна быть в позитивном списке. Диплом нужно подтвердить в Германии. Соискатель также должен сам найти работодателя. Автор: Татьяна Вайнман



Тому, кто хочет изучить список самостоятельно, важно обратить внимание на отметки "2" или "3" напротив каждой группы. Они означают уровень квалификации.

"2" (Fachkraft) - это квалифицированный работник, который прошел, как минимум, двухгодичную профессиональную подготовку, - таких в позитивном списке больше. "3" (Spezialist) - специалист среднего звена с квалификацией "техник" или "старший техник", полученной в колледже. Как правило, такие кадры несут большую степень ответственности и осуществляют контроль за выполнением работ.

Как найти работу

Но если специалист видит свою профессию в этом списке, это еще не означает, что его сразу же трудоустроят. Сначала ему придется подтвердить, что его квалификация соответствует немецкой, - это условие и после принятия нового закона останется обязательным. При оценке квалификации опыт работы, как пояснили в Федеральном агентстве по труду, учитывается дополнительно, но не является решающим критерием для доступа к немецкому рынку и не заменяет получение диплома.

Кстати, если диплом признан лишь частично, то у соискателя есть возможность получить визу, а затем и ВНЖ сроком до 18 месяцев на прохождение мер по повышению квалификации. В это время специалисту разрешается выполнять подсобные работы в своей сфере. "Единственное условие - он должен найти предприятие, обязующееся трудоустроить его после полного признания диплома", - подчеркивает Ульрике Бек из Федерального агентства по труду.

В отличие от иностранцев, окончивших вуз, возможности получить визу на полгода для приезда в Германию и поиска работы на месте, у специалистов с профобразованием пока нет. Но, как обещают в Федеральном агентстве по труду, с новым законом она появится.



Адрес службы, куда следует отправлять документы на подтверждение, можно найти на сайте Anabin. Для этого в разделе Berufe A - Z надо выбрать профессию, затем и федеральную землю. Например, по запросу "Metallbauer" (специалист по работе с металлоконструкциями) в Баден-Вюртемберге поисковик выдает восемь ведомств - в Ульме, Констанце, Штутгарте, Карлсруэ и других городах. Выбор города зависит от того, где находится ваш потенциальный работодатель.

Наличие конкретного предложения от работодателя в Германии - еще одно важное требование. Найти его специалист должен самостоятельно. Причем речь идет не о работе по тарифу Minijob, то есть за минимальную заработную плату (до 450 евро в месяц), а о полноценных вакансиях с заработком, который обеспечивает достойное проживание.

Отдельный вопрос - знания немецкого языка. В существующем законе требования к ним не прописаны. Исключение составляют "регламентированные" профессии - для них действуют единые стандарты на общефедеральном или земельном уровне. Это, в частности, медики, педагоги, юристы. Из позитивного списка к этой категории относятся, например, специалисты по уходу за больными или престарелыми, - они должны владеть немецким языком хотя бы на уровне B1. "По ремесленным специальностям все зависит от рода деятельности и работодателя. В отдельных случаях, если на предприятии используется язык, на котором говорит соискатель, можно работать без знаний немецкого", - отмечает Ульрике Бек.

Получить консультацию можно в виртуальном сервисном центре Федерального агентства по труду (Virtuelles Welcome Center): по телефону +49 228 713-1313 или по электронной почте: make-it-in-germany@arbeitsagentur.de

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Позитивный список Профессии, указанные в позитивном списке (Positivliste) Федерального агентства по труду, предполагают наличие начального или среднего профессионального образования. Иностранцы не из ЕС могут работать по ним в Германии. Каких специалистов не хватает на немецком рынке труда?

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Работа с металлом В Германии наблюдается дефицит кадров в профессиях, связанных с металлом. Прежде всего, не хватает квалифицированных рабочих по резанию металлов, технологов-монтажников металлоконструкций, мастеров-сварщиков, механиков-инструментальщиков.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Электронная автоматизация Профессии, предполагающие работу с автоматизированными системами управления, также входят в "позитивный список". Слесарь-мехатроник, специалист по электронике, промышленный технолог - этих специалистов немецким фирмам разрешается приглашать из стран, не входящих в ЕС.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Строительство Из-за строительного бума Германия активно привлекает из-за рубежа специалистов по контролю на стройплощадках, рабочих по укладке плитки, паркета, каменщиков, плотников, кровельщиков, специалистов по установке жалюзи и рольставней.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Строительство Не хватает и специалистов по подземным строительным работам, строительству каналов и туннелестроению, а также рабочих по укладке асфальта, прокладке рельсовых путей.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Сантехника, отопление, вентиляция Нужны специалисты по монтажу и эксплуатации систем отопления, внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, технологи, работающие с системами электронной автоматизации холодильных установок, специалисты по кладке каминов и печей, жестянщики, водопроводчики.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Сфера транспорта Не хватает машинистов и водителей грузового транспорта, техников обслуживания автотранспортных средств, специалистов по кузовному ремонту, по работе с металлоконструкциями в сфере строительства грузовых автомобилей, а также механиков-сельхозтехников.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Медицина Все острее нужны операционные медсестры, а также средний медицинский персонал в области оказания неотложной медицинской помощи, интенсивного ухода, гериатрии, онкологии, нефрологии, паллиативной медицины или реабилитации. Не хватает акушерок, физиотерапевтов и подиатров, специалистов по изготовлению протезно-ортопедической, реабилитационной и слуховой техники.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Сфера инфокоммуникаций и IT Вакансии остаются подолгу незанятыми и в сфере информационных и коммуникационных технологий. Нужны специалисты по электронике и системам связи, специалисты по информационным системам, техники-электрики. Еще одна востребованная профессия из позитивного списка - разработчики программного обеспечения.

Рабочие профессии: кто срочно нужен в Германии Требования к иностранцам Иностранцам не из ЕС, имеющим профобразование, работать в Германии можно при соблюдении нескольких условий. Профессия должна быть в позитивном списке. Диплом нужно подтвердить в Германии. Соискатель также должен сам найти работодателя. Автор: Татьяна Вайнман



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