Как ''упаковать'' языковые знания в резюме для немецкого работодателя

Знания немецкого языка - широко распространенное требование на рынке труда в Германии. Недавнее исследование, проведенное Институтом немецкой экономики (IW), показало, что у иностранцев с хорошими знаниями немецкого иногда даже больше шансов найти хорошую работу, чем у коренных немцев.

Для многих вакансий дополнительно требуются или приветствуются знания и других языков. В большинстве случаев - английского, но есть спрос и на специалистов со знаниями французского, русского, испанского или турецкого языка.

Как не промахнуться в оценке своей языковой компетенции при подаче заявки на вакансию в немецкую компанию? Как избежать завышения или занижения ее уровня? И что конкретно имеет в виду работодатель, когда, к примеру, указывает в объявлении: "Вакансия предполагает свободное владение английским языком"? Ответы на эти вопросы и полезные практические советы дают эксперты немецкой онлайн-биржи труда для студентов и выпускников Absolventa.

Знания языка: как указать уровень

Отмечая собственную языковую компетенцию, претенденты на вакансию нередко завышают ее уровень и тем самым совершают большую ошибку, ведь на собеседовании все может выясниться в два счета. Впрочем, и занижать свой уровень чревато: в этом случае на собеседование могут и вовсе не пригласить. А еще не рекомендуется описывать свои знания как "хорошие" или "средние" - это выглядит слишком пространно, предостерегают эксперты Absolventa.

То, насколько хорошо вы владеете иностранным языком, принято оценивать по системе четырех уровней: "базовые знания" (Grundkenntnisse), "свободное владение разговорной и письменной речью" (fließend in Wort und Schrift), "cвободное владение, навыки ведения переговоров" (verhandlungssicher), "являюсь носителем языка" (Muttersprache).

Адекватная оценка своих знаний поможет найти общий язык с работодателем

Первый уровень предполагает наличие базовых знаний грамматики и лексики, способность объясниться на темы повседневной жизни. Обычно такого уровня владения иностранным языком достигают те, кто изучал его на непродолжительных интенсивных курсах для любителей путешествий.

Второй уровень означает, что вы без проблем можете объясняться и писать даже на достаточно сложные темы, у вас большой словарный запас, и вы хорошо знаете грамматику. Как правило, подобные навыки появляются после многолетнего изучения языка в школе или в вузе.

"Свободное владение, навыки ведения переговоров" - это самый высокий уровень для тех, кто не является носителем языка. Он означает, что человек обладает актив

ным словарным запасом, достаточным для использования в большинстве ситуаций. Он в состоянии читать без словаря тексты повышенной сложности и принимать участие в серьезных деловых переговорах. Такого уровня обычно достигает тот, кто постигал язык не только в школе и в вузе, но и длительное время проживал в стране изучаемого языка.

Оценка "Являюсь носителем языка" говорит сама за себя. Она означает, что вы выросли в данной языковой среде и знаете язык в совершенстве.

По европейской системе

В качестве альтернативы для оценки языковых знаний можно использовать систему Европейского языкового портфолио, которая включает три основных уровня: А1/А2 (элементарное владение языком), В1/В2 (самостоятельное владение языком) и С1/С2 (свободное владение языком). Разъяснения относительно того, что конкретно подразумевает тот или иной уровень, можно найти, например, на сайте Гете-Института.

Быстро и правильно оценить свои знания можно с помощью онлайн-тестов, составленных опытными лингвистами. Такое тестирование предлагают на своих сайтах многие языковые школы. Есть он ина сайте Deutsche Welle.

Не только на словах

Резюме будет выглядеть солиднее, если помимо описания своей языковой компетенции вы укажете, где конкретно вам довелось изучать тот или иной иностранный язык. Например: "Восемь лет в школе, параллельно два года с репетитором". Или: "В рамках программы обмена школьниками полгода учился в Испании". Или: "Два года учился в Лондоне". Или: "Окончил трехмесячные вечерние интенсивные курсы английского языка для деловых людей". Сделать это лучше в мотивационном письме. Чтобы не быть голословным, приложите к резюме соответствующие справки, сертификаты или дипломы.

Сведения об уровне языковых знаний рекомендуется указывать в блоке резюме "Дополнительная информация" (пункт "Иностранные языки"). При этом сообщать о знании мертвых языков (например, латинского или древнегреческого), как правило, необязательно. Исключение составляют случаи, когда того требует вакантная должность.

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