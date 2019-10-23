 Как ′′упаковать′′ языковые знания в резюме для немецкого работодателя | Учеба и работа в Германии | DW | 15.11.2019

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Учеба и карьера

Как ''упаковать'' языковые знания в резюме для немецкого работодателя

Вы нашли подходящую вакансию в Германии, требующую знания немецкого или другого языка? В резюме нужно указать ваш уровень владения им. Объясняем, как это лучше сделать.

Флажки разных стран на клавиатуре комьютера

Знания немецкого языка - широко распространенное требование на рынке труда в Германии. Недавнее исследование, проведенное Институтом немецкой экономики (IW),  показало, что у иностранцев с хорошими знаниями немецкого иногда даже больше шансов найти хорошую работу, чем у коренных немцев. 

Для многих вакансий дополнительно требуются или приветствуются знания и других языков. В большинстве случаев - английского, но есть спрос и на специалистов со знаниями французского, русского, испанского или турецкого языка. 

Как не промахнуться в оценке своей языковой компетенции при подаче заявки на вакансию в немецкую компанию? Как избежать завышения или занижения ее уровня? И что конкретно имеет в виду работодатель, когда, к примеру, указывает в объявлении: "Вакансия предполагает свободное владение английским языком"? Ответы на эти вопросы и полезные практические советы дают эксперты немецкой онлайн-биржи труда для студентов и выпускников Absolventa.

Знания языка: как указать уровень

Отмечая собственную языковую компетенцию, претенденты на вакансию нередко завышают ее уровень и тем самым совершают большую ошибку, ведь на собеседовании все может выясниться в два счета. Впрочем, и занижать свой уровень чревато: в этом случае на собеседование могут и вовсе не пригласить. А еще не рекомендуется описывать свои знания как "хорошие" или "средние" - это выглядит слишком пространно, предостерегают эксперты Absolventa.

То, насколько хорошо вы владеете иностранным языком, принято оценивать по системе четырех уровней: "базовые знания" (Grundkenntnisse), "свободное владение разговорной и письменной речью" (fließend in Wort und Schrift), "cвободное владение, навыки ведения переговоров" (verhandlungssicher), "являюсь носителем языка" (Muttersprache).

Резюме в немецкую компанию

Адекватная оценка своих знаний поможет найти общий язык с работодателем

Первый уровень предполагает наличие базовых знаний грамматики и лексики, способность объясниться на темы повседневной жизни. Обычно такого уровня владения иностранным языком достигают те, кто изучал его на непродолжительных интенсивных курсах для любителей путешествий.

Второй уровень означает, что вы без проблем можете объясняться и писать даже на достаточно сложные темы, у вас большой словарный запас, и вы хорошо знаете грамматику. Как правило, подобные навыки появляются после многолетнего изучения языка в школе или в вузе.

Контекст

В Германии у мигрантов с хорошими знаниями немецкого - иногда больше шансов найти хорошую работу, чем у коренных немцев. Результаты нового исследования.

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Резюме уже давно отослано, а ответа все нет. Как напомнить о себе потенциальному работодателю и не показаться при этом надоедливым или некомпетентным кандидатом?

"Свободное владение, навыки ведения переговоров" - это самый высокий уровень для тех, кто не является носителем языка. Он означает, что человек обладает актив

ным словарным запасом, достаточным для использования в большинстве ситуаций. Он в состоянии читать без словаря тексты повышенной сложности и принимать участие в серьезных деловых переговорах. Такого уровня обычно достигает тот, кто постигал язык не только в школе и в вузе, но и длительное время проживал в стране изучаемого языка.

Оценка "Являюсь носителем языка" говорит сама за себя. Она означает, что вы выросли в данной языковой среде и знаете язык в совершенстве.

По европейской системе

В качестве альтернативы для оценки языковых знаний можно использовать систему Европейского языкового портфолио, которая включает три основных уровня: А1/А2 (элементарное владение языком), В1/В2 (самостоятельное владение языком) и С1/С2 (свободное владение языком). Разъяснения относительно того, что конкретно подразумевает тот или иной уровень, можно найти, например, на сайте Гете-Института.

Быстро и правильно оценить свои знания можно с помощью онлайн-тестов, составленных опытными лингвистами. Такое тестирование предлагают на своих сайтах многие языковые школы. Есть он ина сайте Deutsche Welle.

Не только на словах

Резюме будет выглядеть солиднее, если помимо описания своей языковой компетенции вы укажете, где конкретно вам довелось изучать тот или иной иностранный язык. Например: "Восемь лет в школе, параллельно два года с репетитором". Или: "В рамках программы обмена школьниками полгода учился в Испании". Или: "Два года учился в Лондоне". Или: "Окончил трехмесячные вечерние интенсивные курсы английского языка для деловых людей". Сделать это лучше в мотивационном письме. Чтобы не быть голословным, приложите к резюме соответствующие справки, сертификаты или дипломы.

Сведения об уровне языковых знаний рекомендуется указывать в блоке резюме "Дополнительная информация" (пункт "Иностранные языки"). При этом сообщать о знании мертвых языков (например, латинского или древнегреческого), как правило, необязательно. Исключение составляют случаи, когда того требует вакантная должность.

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    Будьте реалистом

    Подавайте заявку на ту вакансию, которая вам реально подходит. Изучите описание должности и реалистично оцените свои знания и умения. У немецких менеджеров по персоналу на ознакомление с заявкой уходит от одной до пяти минут. Не говоря о роботах, просматривающих заявки. Чем четче ваш профиль, тем больше шансов пройти первичный отбор.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

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    Полный пакет

    Онлайн-резюме - предпочтительный формат у работодателей в Германии. И хотя многим фирмам достаточно основной информации о знаниях и опыте работы кандидата, некоторые просят прислать документальные доказательства: копию диплома, отзывы с прежних мест работы, языковые сертификаты. Мотивационное письмо и автобиография - обязательные составляющие заявки. Ее лучше отправлять в формате pdf.

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    Придерживайтесь нормы

    Оформляя заявку в немецкую компанию, лучше соблюдать традиционные формальности. В верхней части резюме важно указать свою дату рождения, семейное положение, адрес. Фотография на резюме - это еще одна немецкая традиция - хотя теперь она и не обязательна, многие рекрутеры обращают на фото внимание. В целом важна аккуратность, четкая структура и отсутствие грамматических ошибок.

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    Место работы

    Улучшить свои шансы можно, выбрав правильный регион, то есть тот, где больше вакансий. По данным Федерального агенства по труду, на востоке страны безработица выше, чем на западе, и число вакансий на западе в четыре раза больше, чем на востоке. На западе специалистов чаще всего ищут в Баден-Вюртемберге, Баварии и Северном Рейне - Вестфалии, на востоке - в Саксонии, Берлине и Бранденбурге.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

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    Заявка по адресу

    Шаблонная заявка, разосланная в несколько фирм, - табу. В начале письма обращение должно быть адресным: к тому, кто указан в объявлении о вакансии, или к менеджеру по персоналу (можно прогуглить). Важно изучить, чем занимается компания, какие у нее корпоративные ценности, и учесть это в мотивационном письме. Крупный концерн, семейное предприятие, стартап или НКО - к каждому свой подход.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Знания - хорошо, опыт - лучше

    На старте шансы трудоустроиться выше у тех, кто накопил опыт во время учебы, пройдя стажировку или подрабатывая по специальности. Пришлось работать в летнем лагере или на дискотеке? Делайте в заявке упор на "мягкие навыки". Лучше указывать компетенции, востребованные конкретным работодателем. Волонтерство, работа в НКO - и это может пригодиться.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Цифровые навыки

    Не нужно быть экспертом в сфере IT, чтобы улучшить свои шансы на немецком рынке труда. Без привязки к конкретной сфере аналитики соцсети LinkedIn выяснили, на какие навыки в ближайщие годы повысится спрос: информационный менеджмент, анализ данных, управление проектами, понимание соцсетей. Также важно иметь представление о защите данных, уметь работать с мобильными устройствами и интернетом.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Думайте, что постите

    Рекрутеры просматривают профили кандидатов в соцсетях. Тщательнее выбирайте контент. Ваш профиль в Facebook пестрит фотографиями с вечеринок? Проверьте настройки конфиденциальности. Заведите отдельный аккаунт для поиска работы. В университете Бамберга выяснили: немецкие фирмы пользуются автоматическими системами по рекомендации на основе данных в соцсетях.

  • Как улучшить поиск работы в Германии

    Как улучшить поиск работы в Германии

    Где искать работу

    Вакансии для начинающих публикуют на порталах Absolventa.de, Jobeinstieg.de, Berufsstart.de, Staufenbiel.de, Praktikum.info. Другие крупные сайты по поиску работы - StepStone.de, Monster.de, Jobware.de. Для целевого поиска просматривайте и сайты компаний. Установите личный контакт с работодателем: достаточно позвонить и спросить, какие документы он хотел бы видеть в заявке.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Как улучшить поиск работы в Германии

Как оформлять резюме, в каком регионе подавать заявку и где искать работу? Десять советов по оптимизации поиска работы в немецкой компании.  

Ссылки в интернете

Какие языки востребованы на немецком рынке труда

Об уровнях владения языком на сайте Гете-Института

Тест на определение уровня знаний немецкого

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