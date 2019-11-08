Как Украина отметила годовщину Евромайдана

День свободы и достоинства в шестую годовщину Евромайдана прошел мирно. Несколько тысяч человек вечером собрались на митинге под лозунгом "У нас есть достоинство", организованным "Движением сопротивления капитуляции".
В шестую годовщину начала Евромайдана в четверг, 21 ноября, в Украине состоялись мемориальные и художественные мероприятия в память погибших во время акций протеста зимой 2013-2014 годов, а также ряд мероприятий с участием высших должностных лиц. Вечером несколько тысяч человек откликнулись на призывы общественного "Движения сопротивления капитуляции", придя на вече на Майдане независимости. Несмотря на протестный характер мероприятия, оно прошло мирно.
День свободы и достоинства стал государственным праздником еще во времена президента Виктора Ющенко. Тогда его отмечали 22 ноября. Именно в этот день в 2004 году началась Оранжевая революция. 21 ноября этот день стали отмечать в связи с тем, что в 2013 году именно в этот день на Майдане Независимости в Киеве начались первые протесты против курса президента Виктора Януковича на сближение Украины с Россией вместо подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Эти протесты переросли в Революцию достоинства, которая, несмотря на гибель десятков демонстрантов на Майдане, завершилась падением режима Януковича и его бегством в Россию.
Зеленский пообещал завершить расследование
Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой и премьером Алексеем Гончаруком и другими официальными лицами утром возложил цветы и зажег поминальные свечи у мемориала Героев Небесной сотни. Он встретился там с представителями семей погибших в начале 2014 года и пообещал им, что расследование сотен уголовных производств по фактам преступлений власти против демонстрантов Евромайдана будет продолжено.
Позже примеру Зеленского последовал председатель Верховной рады Дмитрий Разумков. В часовне архистратига Михаила и украинских новомучеников Украинской греко-католической церкви рядом с мемориалом состоялся молебен по погибшим на Евромайдане. А на месте строительства музея Революции достоинства прошла церемония открытия выставки на аллее Героев Небесной сотни названием "М3 Майдан. Мемориал. Музей".
В течение дня были организованы экскурсионные программы "Навстречу свободе" по маршруту главных событий Революции достоинства в центре Киева. В главном зале киевской мэрии - художественное мероприятие "Киев несокрушимый", а в театрах - спектакли, посвященные событиям того времени. В других местах открылись литературные и художественные выставки и другие мемориальные мероприятия, а также публичные встречи с участниками революции достоинства.
Народное вече
День свободы и достоинства является государственным праздником, но не выходным днем. Только к вечеру на Майдане собралось, по разным оценкам, от одной до трех тысяч человек, пришедших на народное вече под лозунгом "У нас есть достоинство", созванное общественным "Движением сопротивления капитуляции". Общественный порядок в Киеве охраняли около 1300 нацгвардейцев, спасателей, взрывотехников, кинологов и полицейских. Но акция прошла мирно и без существенных нарушений общественного порядка. Организаторы не рекомендовали поднимать партийные флаги, и над толпой развевались только флаги Украины, среди которых был заметен флаг НАТО.
Некоторые из участников вече обклеили одежду желтым скотчем, что, по замыслу организаторов, должно было символизировать борьбу украинцев за государство и свободу. Другие держали в руках лозунги "Нет репрессиям", "Хватит нас разводить", но в целом транспарантов было немного. Гораздо больше было людей, держащих в руках фото погибших во время Революции достоинства. Ведущие провластные и оппозиционные политики проигнорировали вече. Из известных политиков там выступил только председатель оппозиционной партии "Голос" Святослав Вакарчук.
Выступавшие на вече потребовали остановить разведение сил и средств на линии разграничения в Донбассе, а также отменить реализацию "формулы Штайнмайера". Со сцены звучали требования отставки главы офиса президента Украины Андрея Богдана, его заместителя Андрея Ермака, заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Сергея Сивохо и главы Госбюро расследований Романа Трубы. А крымский узник Кремля Владимир Балух в своем выступлении призвал убедить чиновников в том, что "мы - народ этого государства, который они должны обслуживать".
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