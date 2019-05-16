Как Уильям Браудер лоббирует "закон Магнитского" в Германии

Россия, где он был дважды заочно осужден, разыскивает его через Интерпол, Германия приглашает его в свой парламент, и передвигается по Берлину он один и без охраны - американский финансист Билл Браудер провел 24 часа в столице Германии, лоббируя принятие в бундестаге закона, аналогичного американскому "акту Магнитского".

Речь идет о персональных санкциях со стороны Вашингтона против тех, кто, как считают в США, замешан в коррупции и уличен в нарушении прав человека. Браудер говорит, что настроение в парламентах европейских государств меняется - и меняется оно не в пользу России. По его словам, позиции в отношении России правительств двух ключевых стран Европейского Союза - Германии и Франции - становятся все жестче, а это значит, что шансы на принятие национальных законов наподобие "акта Магнитского" в США растут.

Восприятие России в Европе меняется

Это далеко не первый визит Браудера в Берлин с лоббистскими целями. "Я приезжаю уже несколько лет и в последнее время вижу, что Россия перешла уже столько границ, что некоторые люди, которые раньше боролись за то, чтобы "понять Россию", исчезли, - заявил он в интервью DW. - Теперь в Европе распространен более жесткий взгляд на то, как ведет себя Владимир Путин. А "акт Магнитского" - это один из немногих политических инструментов, который у нас есть".

Сергей Магнитский (фото из архива)

По его мнению, восприятие России в общественном мнении и политических кругах Германии меняется, и депутаты бундестага стали внимательнее относится к нарушениям прав человека. Но вот в самом бундестаге его депутаты настроены гораздо менее решительно.

Перспективы принятия немецкого "закона Магнитского" комментируют сдержанно. В комитете по правам человека отмечают, что подобный закон - если и будет когда-либо принят - вполне может быть назван иначе, без упоминания погибшего в московской тюрьме Сергея Магнитского - аудитора консалтинговой компании Firestone Duncan, оказывавшей юридические услуги фонду Браудера Hermitage Capital Management.

Без фамилии Магнитского в названии

Председатель парламентского комитета по правам человека, представитель Свободной демократической партии (СвДП) Гиде Йенсен (Gyde Jensen) в интервью DW сообщила, лично она приветствовала бы принятие подобного закона бундестагом, но при этом реалистично относится к дебатам по этому поводу.

Участники демонстрации в Москве требуют наказать виновных в смерти Сергея Магнитского (фото из архива)

"Вопрос в том, должен ли такой закон называться "законом Магнитского", - поясняет она. - Наша цель - принять закон о санкциях против конкретных лиц, которые нарушают права человека. И в конечном итоге важнее, чтобы такой закон был бы принят в принципе, чем спорить о том, чье имя он будет носить. Потому что это может помешать принятию закона".

Газопровод для консерваторов важнее?

В партии "зеленых" сомнений еще больше. Там уверены, что правящая в стране коалиция блока ХДС/ХСС и социал-демократов не оставляет "закону Магнитского" никаких шансов. И дело не только в исторических связях между Германией и Россией, но и в элементарных экономических интересах.

Омида Нурипур

По оценке представителя "зеленых", члена парламентского комитета по внешней политике Омида Нурипура (Omid Nouripour), правящая коалиция не решается на подобные шаги по разным причинам. "Браудер прав, - соглашается депутат. - Но правящей коалиции не хватит смелости. И все дело в странной политической культуре, которая сводится к тому, что мы не хотим провоцировать Россию".

С одной стороны, продолжает Нурипур, политика социал-демократов в отношении России, увы, имеет мало общего с реалиями 21-го века веком: "Она опирается на восточную политику Вилли Брандта (Willy Brandt), которая для своего времени была абсолютно правильной в отношении Советского Союза 1970-х, но абсолютно непригодна для России образца 2019 года".

А с другой стороны, "ХДС и вовсе думает о том, как бы построить трубопроводы типа "Северного потока-2", хотя все знают, что этот проект подрывает европейское единство", полагает депутат. Так что шансы на "закон Магнитского" в Германии близки к нулю, посетовал он.

Глобальный закон памяти российского аудитора

Но Уильям Браудер не был бы американцем, если бы не верил в собственный успех. Он убежден, что рано или поздно европейские страны примут "закон Магнитского" - и цитирует убитого оппозиционера Бориса Немцова, который называл американский "акт Магнитского" самым "пророссийским законом", принятым за рубежом.

По словам Браудера, Немцов сыграл ключевую роль в лоббировании "акта Магнитского" в американском Сенате. Его дело продолжает сегодня другой оппозиционный политик - Владимир Кара-Мурза, сопровождавший Браудера в Берлине. Сам Браудер напоминает о том, что "акт Магнитского" касается не только России, а применим к коррупционерам и тем, кто замешан в нарушении прав человека по всему миру - "будь то Саудовская Аравия, Китай или Венесуэла".

По его словам, хотя закон и носит имя погибшего российского аудитора, это глобальный законодательный акт: “И было бы странно, если в США, Канаде и Великобритании будет "акт Магнитского", а в Германии - нет”.

Переговоры в немецком бундестаге - это часть кампании Браудера по лоббированию "акта Магнитского" в Европе. Он уже встречался с депутатами Национального собрания Франции, а на следующей неделе отправится с аналогичной миссией в Скандинавию. Память о Сергее Магнитском, говорит он, не дает ему покоя.

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