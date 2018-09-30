Как уехать в Германию на стажировку, если ты уже не студент

Бесплатно съездить в Германию за опытом и знаниями можно не только студентам. Институт международных отношений (Institut für Auslandsbeziehungen, ifa), расположенный в Штутгарте, предлагает стипендии для участия в межкультурной программе - CrossCulture Programme. Она покрывает все расходы, а участвовать в ней можно до 40 лет. Набор на программу начинается осенью, обычно в ноябре. О сроках проведения нового конкурса будет объявлено на сайте программы.

У молодых специалистов из разных стран есть возможность приехать в Германию и поработать в местной организации, схожей по профилю с той, в которой они работают в своей стране. К участию приглашаются представители различных сфер - сотрудники организаций, занимающихся гражданским образованием, защитой прав человека, вопросами миграции или представляющие сферы медиа и культуры.

Кто может участвовать

Участие в программе открыто для 35 стран - в их числе страны Центральной Азии, Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Азербайджан, Армения, Грузия (полный список можно посмотреть на сайте). Ежегодно отбирают по два-три человека от каждой страны. Так как программа способствует диалогу культур, то участие в ней могут принять и специалисты из Германии - на сей раз немецкие участники отправятся на два месяца в Россию (Владивосток) и Индонезию.

Основные требования к будущим участникам:

23-40 лет,

2 года работы или волонтерства в выбранной сфере,

Свободное владение английским языком

Желательно знание немецкого языка

Семинар в рамках стажировки по программе CrossCulture Programme

Кандидату нужно заполнить заявку на сайте, написать мотивационное письмо и предоставить рекомендательное письмо от организации, в которой вы работаете в данный момент, и ее согласие на ваше участие в программе и отсутствие на работе в течение двух месяцев. Важно отметить, что конкретную организацию и город, в котором будете работать, вы сможете выбрать уже после прохождения собеседования и утверждения вашей кандидатуры. Исходя из собственных предпочтений и целей, можно предложить сразу несколько принимающих организаций и потом выбрать из тех, кому понравится ваше резюме.

Диана Чобанян из Армении проходит стажировку в Бонне в Федеральном центре политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung, BPB). Она - соосновательница армянской организации "Эколаб", проводящей тренинги для молодежи из регионов Армении. В Германии она работает в отделе, занимающимся организацией мероприятий, помогает проводить конференции и семинары. "Например, недавно я помогала организовывать поездку в Марсель, на мероприятие Восточно-Европейской сети по гражданскому образованию". По словам Дианы, основной плюс этой программы обмена - в том, что здесь стараются найти организацию, которая будет идеально соответствовать навыкам и целям участника.

"Моя организация в Ереване тесно работает с Федеральным центром политического образования, так что поездка сюда позволила нам укрепить уже имеющиеся связи и наладить новые контакты. Поэтому я уверена, что полученный здесь опыт пригодится мне в будущем".

Межкультурное общение

Стажировка длится от 8 до 12 недель и начинается, самое ранее, в июне. Один раз за время практики всех стажеров собирают на межкультурный семинар в Штутгарте, где они могут пообщаться и завязать полезные знакомства. "В рамках программы CrossCulture можно обогатиться культурно, физически не посетив ни одной страны кроме Германии, - говорит Мадина Бызгалова из Узбекистана. - Вместе с другими стипендиатами из разных уголков мира вы проводите интенсивную неделю в Штутгарте, а после поддерживается связь, но уже в качестве выпускников программы. Удивительно, насколько разными и одновременно похожими мы все можем быть".

Мадина проходит трехмесячную практику в качестве ассистента в Институте по изучению вопросов мира и безопасности при Гамбургском университете (Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik). Со стажировкой обмен не заканчивается - после нее можно стать амбассадором программы в своей стране, принимать участие в регулярных встречах выпускников, конференциях и семинарах, представляя и на них программу и свою организацию.

Финансирование

Программой покрываются практически все расходы - билеты из вашей страны в Германию, транспортные расходы в Германии, проживание, визовые расходы и страховка. Ежемесячно выплачивается стипендия в размере 550 евро. Помимо стажировки для участников возможна организация сторонних мероприятий - участия в образовательных семинарах и встречах в других организациях, поездку в которые может оплатить ifa.

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