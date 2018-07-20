Как Трамп американо-российские отношения улучшил

Президент США Дональд Трамп решил пригласить своего российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон. О возможной реакции хозяина Кремля - карикатурист Сергей Елкин.
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