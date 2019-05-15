Как Страсбургский суд слушал дело "Украина против России" по Крыму

В зале главной палаты Европейского суда по правам человека в Страсбурге в среду, 11 сентября, места были заняты до последнего. В этот день суд начал слушать дело "Украина против России", по иску, который Киев подал еще в марте 2014 года, то есть, более пяти лет назад. Времени вроде бы прошло немало, но обозреватели отмечают, что для рассмотрения подобных межгосударственных дел это сравнительно недолгий срок. Суд уже имеет опыт рассмотрения межгосударственных дел на примере "Грузия против России" или "Кипр против Турции". Однако каждое такое дело уникально и имеет свои особые черты. Потому о неких стандартных сроках рассмотрения говорить сложно.

Суть дела

Украина обвиняет Россию в нарушении ряда статей Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а в частности, - права на жизнь, свободу слова и передвижения. Россия все обвинения отвергает.

Спорят даже о сроках: так Украина утверждает, что Москва де-факто оккупировала полуостров еще 27 февраля 2014 с захватом Верховного Совета Автономной Республики Крым. Согласно российской позиции, до 18 марта 2014 года в Крыму все еще действовали украинские законы. К тому же, как заявил в комментарии DW заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин, аннексия Крыма, или, как он выразился, "вхождение Крыма в состав Россию" не относится к компетенции ЕСПЧ . Именно в этом и заключался лейтмотив сегодняшних слушаний: обе стороны пытались убедить коллегию в составе двадцати одного судьи в верности своей позиции. Со стороны казалось, что представителям России аргументация о добровольном вхождении Крыма давалась заметно тяжелее, нежели украинской юридической команде о незаконности аннексии полуострова.

Российская сторона: Нарушения прав человека в Крыму не носят системного характера

Первой слово предоставили российской стороне. Уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин и британский адвокат Майкл Свейнстон, представляющий интересы российского государства, в целом повторили знакомую из кремлевских СМИ мантру. Они заявляли, что юрисдикция России над Крымом началась не раньше 18 марта 2014-го (день подписания договора в Кремле о принятии "республики Крым" в состав РФ – Ред.), новое "послемайданное" правительство в Киеве было нелегитимным, присутствие российских войск в Крыму не нарушало Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя государствами от 1997 года, да и количественно не превышало разрешенного договором, оно также помогло предотвратить возможное насилие. Нового судьи не услышали - озвученные в суде месседжи воспроизводили официальную российскую линию последних пяти лет.

Гальперин и английский адвокат неоднократно подчеркивали, что "кейс" Украины пропагандистский и имеет под собой политическую мотивацию. По поводу задокументированных правозащитниками случаев преследования украинских и крымскотатарских активистов после аннексии, представители России говорили о "слабых доказательствах" и, в целом, голословности таких утверждений. Подобная административная практика, утверждали российские ответчики, отсутствует, то есть, случаи нарушений прав человека отнюдь не носят системного характера. Хотя многочисленные отчеты международных правозащитных организаций говорят об обратном.

Украинская сторона ожидает скорого решения суда

Представители украинской стороны - заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина и британский адвокат украинского государства Бен Эммерсон доказывали несостоятельность российских аргументов, указывая на то, что аннексия Крыма привела к значительному ухудшению ситуации с правами человека на полуострове. Документальные свидетельства тому озвучивали за эти пять лет не только многочисленные международные правозащитные организации, но и главный авторитет в этой области - Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Подобные негативные оценки содержатся и во многих отчетах Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), расположенной, к слову, здесь же, в Страсбурге. "Я бы крайне удивился, если бы суд не принял дело к рассмотрению. Ожидаем успешного результата", - с оптимизмом сказал в комментарии DW Эммерсон по окончании слушаний и назвал аргументы, озвученные российской стороной, "неубедительными".

После подробного изложения позиций и аргументов судьи могли задать вопрос сторонам. Первым воспользовался этим правом чешский судья Алеш Пейчал. Он поинтересовался, каким мог бы быть компромисс между сторонами. "Мы знаем из истории, что любые конфликты между государствами должны завершаться компромиссом. Готовы ли вы на компромисс, и в какой степени, а если нет, то почему?", - спросил он.

Представитель российской стороны Свейнстон ответил, что Москва "ценит последние улучшения" в отношениях с Киевом, имея в виду недавний обмен пленными. В то же время Эммерсон был более категоричным - он напомнил о необходимости восстановления украинского суверенитета над Крымом.

В комментарии DW по завершении слушаний Иван Лещина спрогнозировал, что решения не суда не придется ждать долго. "Можно надеяться, что в течение 6-12 месяцев будет решение о приемлемости для рассмотрения. Перед судом стоит достаточно простая задача", - подытожил представитель Украины при ЕСПЧ.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | YouTube | Telegram

Смотрите также:

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Первые блокпосты Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Российские пункты пропуска В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Перекрытый Северо-Крымский канал Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Поезда в Крым больше не ходят Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Пеший переход в Крым С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Блокада полуострова крымскотатарскими активистами В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Без электричества с материка Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Общественный контроль После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Минные поля вместо кукурузных Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани "Крымский титан" Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Загрязнение воздуха и химические отравления В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий. Автор: Игорь Бурдыга

