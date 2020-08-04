Как советская власть уничтожала еврейские захоронения во Львове

Раскопки во внутреннем дворе бывшей тюрьмы во Львове исследователи из музея "Тюрьма на Лонцкого" и мемориально-поискового центра "Доля" планировали давно. Но управление Службы безопасности Украины (СБУ) во Львовской области, которому принадлежит территория, разрешение дало только недавно. Специалисты предполагают, что найденные надгробия, или мацевы, могли поместить туда после Второй мировой войны представители советского режима. О том, почему такое случалось и как в советское время относились к еврейской памяти, DW поговорила с историком и руководителем музея "По следам галицких евреев" благотворительного фонда "Хесед-Арье" Ольгой Лидовской.

DW: Госпожа Лидовская, как надгробные плиты с кладбища могли оказаться во дворе "Тюрьмы на Лонцкого"?

Ольга Лидовская: Это могли сделать как в годы немецкой оккупации, так и в советское время. Потому что именно во время немецкой оккупации начали разбирать еврейские кладбища и использовать камни для того, чтобы мостить дороги, дворы. И этот процесс продолжили и в советское время. Например, в 1947 году полностью уничтожили старое львовское еврейское кладбище и образовали там Краковский рынок. Одним росчерком пера советского чиновника было решено перенести Краковский рынок с территории за Оперным театром на территорию старого кладбища. Это была довольно распространенная практика в Советском Союзе - делать рынки на месте еврейских кладбищ, а надгробия использовать как стройматериал. Например, рынок на месте еврейских захоронений сделали и в Жовкве.

- Три года назад еврейские надгробия были обнаружены в центре Львова. Мацевами были вымощены внутренний двор и лестница в котельную, построенную в советское время. Насколько часто случаются такие находки?

- Два года назад мацевы нашли на улице Анны Барвинок. Фактически, там вся улица была выложена надгробиями. Когда начали ремонтировать дорогу, городская власть позволила их снять. Но там они были положены еще со времен немецкого периода. Есть информация, что под памятником Ленину в центре Львова также были надгробные еврейские камни, но, к сожалению, я не нашла ни одной фотографии, чтобы можно было прочитать надписи и сказать, с какого они кладбища. Время от времени элементы надгробий мы находим в новых районах города. Не обязательно ими должна быть вымощена вся дорога, это могут быть три-четыре камня. Их могли использовать люди в хозяйственных целях, не осознавая, что это надгробия.

Ольга Лидовская

- Насколько ценны и важны каменные надгробия для памяти еврейского народа?

- Это история в камне. Там указывалась дата смерти человека, кем были родители умершего, чем он отличился. На надгробиях можно было увидеть информацию о принадлежности к тому или иному роду. Фактически, мацевы можно использовать как архив, чтобы понимать, как функционировала тогдашняя еврейская община, кто в этой общине чем занимался. Кроме того, часто мацевы - это произведения искусства. Проедьтесь по еще уцелевшим еврейским кладбищам и вы увидите, как по-разному мастера их декорировали.

- А много сохранилось еврейских кладбищ в области и городе?

- В области немного сохранилось, а вот во Львове - нет. Самым старым является еврейское кладбище, на котором сейчас расположен Краковский рынок. Оно было реставрировано в 20-х годах ХХ века с соблюдением всех религиозных правил. Первые официальные упоминания об этом кладбище датируются 1414 годом, тогда евреи платили налог за эту землю. Есть информация, что в 1920 году во время реставрации этого кладбища видели захоронения даже 1335-го и 1385 годов. Затем кладбище было закрыто в 1855 году. А на следующий день австрийская власть открыла новое кладбище - на улице Ерошенко. В конце XIX века, когда выделилась отдельная община в районе Вознесения, появилось еще одно еврейское кладбище, которое не сохранилось до наших дней. Также было еще одно кладбище на Кульпаркове вблизи психиатрической больницы. И оно тоже не сохранилось.

- Почему, когда советская власть начала закрывать еврейские кладбища, синагоги, еврейская община не реагировали?

- Боялись, потому что репрессивная машина работала против всех, против евреев тоже, и до Второй мировой войны: и в советской Украине, и во время первого прихода советской власти во Львов в 1939 году. Очень много евреев пострадало от советской власти, если они были владельцами малого бизнеса, юристами, журналистами. Хотя, все же были и те, которые шли против системы и, например, не соглашались подписывать документы о ненужности синагоги во Львове и, соответственно, ее закрытия в 1962 году. Но кто с ними считался? Кроме того, местные евреи, пережившие войну и для которых эта память имела большое значение, уехали отсюда. До войны еврейская община Львова насчитывала почти 100 000 человек, а после войны зарегистрировалось чуть больше 800. Представьте себе, насколько это большие потери. Поэтому люди, для которых город стал сплошными могилами, пытались уехать: в Польшу, США, затем в Израиль.

До Второй мировой войны во Львове было несколько еврейских кладбищ

- Против львовских евреев после Второй мировой войны были репрессии?

- Были. Например, был арестован председатель еврейской общины Лев Серебряный. Его арестовали, потому что синагога стала не только религиозным центром, но и местом сплочения евреев, количество прихожан там постоянно росло. Хотя это уже были не львовяне, а евреи, приехавшие из других регионов, но о своих корнях они помнили. И надо понимать, что официально репрессии были не против религии, ну потому что советская конституция "гарантировала" свободу выбора, поэтому это были обвинения в финансовых махинациях. Больше об этом можно почитать в работах историка Иосифа Гельстона, который исследовал этот вопрос.

- Советская власть боялась еврейской общины?

- Советская власть боялась любого проявления несогласия. И это касалось и еврейской, и украинской, и российской общественности. Власть боялась людей, которые не соглашались с их правилами, и поэтому действовала на опережение, старалась еще до того, как начнутся какие-то беспорядки, подавить саму мысль, что можно что-то в этой системе изменить.

- После закрытия синагоги как евреи общались между собой, проводили религиозные обряды?

- Общались, "своих" узнавали все равно. Проводили богослужения тайно, постоянно меняя квартиры, чтобы не подвергать опасности тех, кто позволял в них собираться. На Песах мацу (ритуальный хлеб. - Ред.) от дома к дому носили в наволочках, чтобы никто не догадался. Жизнь общины продолжалась, но была подпольной. Сейчас, впрочем, уже осталось не так много людей, которые все помнят и могут рассказать о том времени.

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