Как сексуальное просвещение в школах раскололо польское общество

Только что вновь победившая на парламентских выборах в Польше консервативная партия "Закон и справедливость" грозит отменить сексуальное просвещение в школах. Оппозиция возмущена.
Законопроект об изменении системы сексуального воспитания молодежи расколол Польшу. Критики видят в нем попытку воспрепятствовать современному половому просвещению школьников, сторонники - защиту детей от педофилов. По мнению авторов законопроекта, в польских школах, в частности, поощряются гомосексуальные наклонности (они якобы представляют угрозу для здоровья учеников) - такие как "мастурбация" и "сексуальная безнравственность". Ответственность за это возлагается на педагогов, ведущих в школах занятия по сексуальному воспитанию.
ЗиС против "сексуальных соблазнов и деморализации" детей и юношества
Авторы законопроекта считают, что сам школьный предмет "подготовка к семейной жизни" в том виде, как он преподается сейчас, способствует развитию у молодежи интереса к порнографии и побуждает к частым сексуальным связям. Все это вскоре должно измениться.
Новое старое польское правительство национально-консервативной партии "Закон и справедливость" (ЗиС) почти сразу после выборов в Сейм продолжило реализацию своих планов в этой области, целью которых является жесткий контроль над сферой сексуального просвещения школьников.
Первое слушание законопроекта, целью которого является "защита детей и юношества от сексуальных соблазнов и деморализации", состоялось еще до выборов. Теперь новый состав Сейма, в котором у ЗиС абсолютное большинство голосов, в любой момент может одобрить документ.
Наказание за пропаганду педофилии предлагается ужесточить
Конкретно в законопроекте, за которым стоит гражданская инициатива "Стоп педофилии", речь идет о дополнении статьи 200 (б) польского Уголовного кодекса. В ней говорится о том, что за публичную пропаганду материалов о педофилии предусмотрено наказание от административного штрафа до тюремного заключения сроком до двух лет.
Сейчас данная статья предусматривает наказание "только" за половые сношения между взрослыми и несовершеннолетними, но не за секс между несовершеннолетними. Эта статья УК, принятая в 1997 году, не учитывает изменений, произошедших в обществе, считают авторы законопроекта. Они предлагают ужесточить - до трех лет лишения свободы - наказание для тех, кто пропагандирует или называет нормальными половые контакты между несовершеннолетних, или использует при этом свое служебное положение.
Один из авторов законопроекта Ольгерт Панкевич заявил во время его первого чтения, что пропаганда половых контактов между несовершеннолетними и побуждение их к выражению сексуальных потребностей делает подростков идеальными жертвами педофилов. Проект документа активно поддерживает правящая в Польше национально-консервативная партия "Закон и справедливость". Ее представитель Анджей Матусевич считает, что предлагаемое ужесточение законодательства направлено на защиту детей.
Польская оппозиция: сексуальное просвещение необходимо
Оппозиция интерпретирует подготовленный законопроект совершенно по-другому. По ее мнению, речь идет о запрете на сексуальное просвещение в школах и о давлении на тех, кто работает с детьми - на воспитателей, учителей, врачей, священников.
Текст законопроекта открывает широкие возможности для интерпретации. Не является ли, к примеру, выдача врачом рецепта на противозачаточные таблетки для несовершеннолетней нарушением закона? "Больная идея, реализация которой будет опасна и вредна для всех, но, в первую очередь, для детей", - считает Йоханна Шойринг-Вильгус из оппозиционной партии "Сейчас", отмечая, что все это напоминает времена тоталитаризма.
Среди противников проекта и известная польская фотомодель Аня Рубик. На протяжении нескольких лет она активно выступает за современное сексуальное просвещение молодежи, считая, что эта тема в стране табуирована. "Я не прекращу бороться за сексуальное образование. Школьные уроки сексуального просвещения являются необходимыми для здорового общества и защищают нас от сексуального насилия", - заявила Рубик.
Противники законопроекта выходят на уличные акции протеста под лозунгом "Руки прочь от наших детей". Его готовы слово в слово повторить и сторонники ужесточения норм в сфере сексуального просвещения, мобилизуя своих сторонников. И те, и другие, без сомнения, хотят только блага для своих детей. Но что они понимают под этим? По данному вопросу, как и по многим другим, в нынешней Польше единства нет.
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