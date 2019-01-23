 Как реагируют в Германии на двоевластие в Венесуэле? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 24.01.2019

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Германия

Как реагируют в Германии на двоевластие в Венесуэле?

Немецкое правительство хочет добиться согласованной позиции ЕС. Некоторые политики в ФРГ предлагают не ждать и однозначно встать на сторону председателя венесуэльского парламента.

Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

"Мадуро - узурпатор" - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

В Венесуэле - двоевластие. На роль главы государства претендуют Николас Мадуро, переизбрание которого в 2018 году не признали большинство стран мира, и председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы, оппозиционный лидер Хуан Гуайдо, объявивший себя в среду, 23 января, временно исполняющим обязанности президента страны.

Уже через несколько минут о своем признании Гуайдо объявил президент США Дональд Трамп. Его примеру последовали Канада и большинство стран Латинской Америки. Какую позицию занимает Германия?

Берлин в ожидании единой позиции ЕС

Министра иностранных дел Германии Хайко Маса (Heiko Maas) информация о событиях в Венесуэле застала в Вашингтоне, где он в среду, 23 января, вел переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.

Хайко Мас и Майк Помпео в Вашингтоне 23 января

Хайко Мас и Майк Помпео в Вашингтоне 23 января

Когда журналисты попросили немецкого министра прокомментировать решение Вашингтона признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны, Мас только призвал все стороны конфликта в Венесуэле проявить сдержанность и благоразумие во избежание человеческих жертв.

Позиция же официального Берлина, по его словам, будет выработана в процессе консультаций с другими странами Европейского Союза. Мас считает крайне важным попытаться достичь согласованной оценки ЕС событий в Венесуэле. На это рассчитывают также председатель Европейского совета Дональд Туск и Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини. Оба, правда, еще в среду высказались в поддержку венесуэльского парламента, который они считают избранным демократическим путем.

Контекст

Венесуэле необходимы новые выборы, которые позволят разрешить кризис, считает Организация американских государств. Парагвай разорвал дипотношения с Венесуэлой, а Перу отозвала своего временного поверенного. (11.01.2019)

США и Организация американских государств признали Хуана Гуайдо временным главой государства. (23.01.2019)

"Экс-президент Мадуро не обладает полномочиями, чтобы объявлять наших дипломатов персонами нон-грата", - подчеркнул глава Госдепартамента Майк Помпео. (24.01.2019)

Венесуэла - вице-чемпион по числу беженцев

Некоторые политики в самой Германии не стали дожидаться окончания процесса выработки согласованной европейской позиции. Признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главой государства призвали немецкий депутат Европарламента, внешнеполитический эксперт ХДС Эльмар Брок (Elmar Brok) и представитель фракции партии "Союз-90"/"зеленые" в бундестаге, бывший сопредседатель этой партии Джем Оздемир (Cem Özdemir).

Последовать примеру США, Канады и многих других государств мира, заявивших о поддержке демократически легитимированного председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы, призвал немецкой правительство также депутат бундестага от Свободной демократической партии Германии Ульрих Лехте (Ulrich Lechte).

Он считает, что Николас Мадуро, "попирая принципы демократии, ограничивая свободы и притесняя оппозицию, уже слишком долго противостоит воле народа Венесуэлы". Венесуэльцам, заявил Лехте, должно быть ясно, что не только США, но и мировое сообщество государств стоит на стороне демократически избранного парламента. Депутат напомнил в этой связи, что Венесуэла занимает в настоящее время второе место после Сирии по числу беженцев.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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