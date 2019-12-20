Как работает сервис по аренде рождественских елей

Каждый декабрь люди торопятся на елочный базар, чтобы выбрать себе самую пушистую, самую ароматную и самую красивую елочку. Дерево украсит дом всего на несколько недель, а потом от него избавятся. В Германии хорошо налажена утилизация рождественских деревьев: в определенный день их нужно выставить за дверь, чтобы ели забрали коммунальные службы. Древесина пойдет на переработку, ветки - в сельское хозяйство. Но здесь придумали и другое экологичное решение: некоторые фирмы вместо продажи елей сдают их напрокат.

Рождественская ель под залог

"Вы приходите сюда так же, как на любой елочный базар, выбираете дерево - у нас есть разные размеры, сорта, цвета и формы", - рассказывает Андреас Фредрих (Andreas Frädrich), основатель берлинской компании по аренде растений Plant Storage. Разница лишь в том, что здесь можно взять живую рождественскую ель в горшке напрокат. Цены колеблются от 20 до 50 евро в зависимости от размера. Примерно во столько же обойдется и обычное покупное дерево. Кроме того, нужно заплатить залог 10 евро - его вернут после праздников, если елка будет в порядке. Чтобы за деревом было проще ухаживать, к нему выдают специальную инструкцию. "Вообще все работает действительно хорошо. 85 процентов деревьев в порядке", - отмечает Фредрих.

Что происходит с возвращенными деревьями? Маленькие ели сдают в аренду в течение нескольких лет. Крупные деревья уходят на продажу: бывшая рождественская ель может дожить до 500 лет, если ее высадить в природе, говорит Андреас Фредрих.

В 2018 году ему удалось сдать в аренду около 1000 рождественских елей. Для Фредриха впечатляющая цифра, учитывая, что его фирма занимается непосредственно прокатом растений. Однако для общегерманских масштабов это пока ничто: в 2018 году в стране было продано 29,8 млн рождественских деревьев. Начиная с 2000 года, когда в Германии было продано 24 млн елей, эта цифра непрерывно растет.

Елка с доставкой

Похожие сервисы работают и в других крупных городах, например, в Гамбурге и Падерборне. Кроме того, рождественскую ель напрокат можно заказать в интернете.

Этим занимается компания Weihnachtsbaumfreunde. Они доставляют ели по всей Германии в течение 1-5 дней, а после праздников забирают обратно. В крупных городах фирма делает это централизованно, заранее объявляя дату на своем сайте. Правда, из-за доставки цены на деревья заметно выше. Рождественская ель здесь стоит от 60 до 130 евро.

Как не погубить елку и бизнес

Не всегда истории таких стартапов - это истории успеха. Несколько лет назад в Дюссельдорфе два друга Себастиан Шёнфельд (Sebastian Schönfeld) и Ян Вемайер (Jan Wehmeyer) основали компанию по прокату рождественских елей Happy Tree. Они предлагали деревья по цене от 65 до 80 евро, в 2015 году им удалось сдать в аренду около 1000 деревьев.

Основатели Happy Tree Себастиан Шёнфельд и Ян Вемайер

Однако уже в 2017 году друзья объявили о закрытии своего стартапа. Они объяснили это тем, что помимо Happy Tree оба работают и на других работах, а потому у них не хватило времени, чтобы заниматься развитием своего дела.

В свою очередь, некоторые эксперты сомневаются в успешности всей затеи с арендой рождественских елей. "Идея хорошая, но едва ли осуществимая", - считает Эберхард Хеннеке (Eberhard Hennecke), сотрудник питомника по выращиванию елей в городе Зундерн. В теплой гостиной дерево начинает выпускать почки, а когда оно снова оказывается в питомнике, то почки отмирают из-за морозов, отмечает Хеннеке. В худшем случае ель может погибнуть.

Андреас Фредрих согласен с тем, что сильный перепад температуры может стать губительным для деревьев. Но, по его мнению, проблема решаема. "Если снаружи -20 градусов, а внутри +20 градусов, то это настоящий стресс для дерева. Ему нужно постепенно акклиматизироваться, можно, например, дать ему постоять на лестничной площадке", - советует предприниматель.

Смотрите также:

15 городов на рождественской карте Германии