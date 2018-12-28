Как продвигается интеграция беженцев на немецком рынке труда

Лето 2015 года в Германии выдалось жарким - как в прямом, так и в переносном смысле. Министерство внутренних дел ФРГ тогда опубликовало прогноз, что до конца года в страну могут приехать около 800 тысяч беженцев. 25 августа Германия решила приостановить действие Дублинского соглашения в отношении сирийцев: это означало, что беженцев из Сирии больше не будут высылать в ту страну Евросоюза, куда они прибыли изначально. А несколькими днями позже канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) впервые произнесла свою знаменитую фразу "Мы справимся" ("Wir schaffen das"), подразумевающую решение проблемы приема, размещения и интеграции беженцев.

Однако слова, которые должны были приободрить население страны, в значительной степени его раскололи: критики Меркель обвиняли ее в отсутствии четкого плана преодоления миграционного кризиса. Многие жители страны, в том числе сторонники партии Меркель - Христианско-демократического союза (ХДС), отвернулись от канцлера, в то время как популярность правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) начала стремительно расти.

400 тысяч беженцев работают или проходят обучение

Инго Крамер

Теперь же, спустя три года с небольшим, становится очевидным: мрачные прогнозы не сбылись. Процесс интеграции беженцев на немецком рынке труда продвигается быстрее, чем ожидалось. Как заявил в интервью газете Augsburger Allgemeine Zeitung глава Федерального объединения союзов немецких работодателей (BDA) Инго Крамер (Ingo Kramer), из более чем миллиона человек, приехавших в Германию с 2015 года, около 400 тысяч уже нашли работу либо проходят профессиональное обучение.

Проучившись год на курсах немецкого языка, большинство молодых беженцев овладевают им в достаточной степени для того, чтобы проходить профессиональную подготовку. "Многие мигранты стали опорой немецкой экономики", - отмечает глава объединения немецких работодателей и призывает немцев не бояться иммиграции. Наоборот, выходцы из других стран обогащают немецкое общество, уверен Крамер. Ангела Меркель в итоге оказалась права: Германии действительно удалось справиться с интеграцией беженцев, констатирует он.

Жесткая критика со стороны АдГ

Александер Гауланд

В правопопулистской партии АдГ не разделяют его оптимизма. "Глава объединения работодателей живет в параллельном мире", - заявил в интервью DW сопредседатель АдГ Александер Гауланд (Alexander Gauland). Крамер, похоже, не читает новости о ножевых атаках и изнасилованиях, сетует он. "Человек может прийти к столь нелепому заключению только в том случае, если он закрывает на все это глаза", - полагает Гауланд.

В свою очередь депутат бундестага от ХДС Петер Вайс (Peter Weiß), наоборот, подчеркивает успехи в интеграции беженцев. В публичном пространстве преобладают сообщения лишь о тех мигрантах, "которые доставляют нам хлопоты и от которых мы хотим избавиться", говорит Вайс. В то же время примеры успешной интеграции остаются в тени, отмечает парламентарий.

Число трудоустроенных беженцев продолжает расти

Похожего мнения придерживается и его партийный соратник, эксперт ХДС по вопросам внутренней политики Германии Матиас Миддельберг (Mathias Middelberg). Впрочем, он признает, что случаи успешного трудоустройства беженцев - лишь одна сторона медали. "У нас по-прежнему много безработных, которые живут на пособия. Мы будем продолжать усердно работать над решением этой проблемы", - подчеркивает он.

Между тем о хорошей интеграции беженцев на немецком рынке труда говорит и официальная статистика Федерального агентства по труду. Цифры даже выше, чем ожидали в агентстве, отметил глава ведомства Детлеф Шеле (Detlef Scheele).

По данным на май 2018-го, в Германии были трудоустроены более 300 тысяч выходцев из восьми основных стран происхождения беженцев: Сирии, Афганистана, Эритреи, Ирака, Ирана, Нигерии, Пакистана и Сомали. Это на 88 тысяч больше, чем годом ранее. Большинство работающих беженцев (238 тысяч) отчисляли взносы в кассы социального страхования. "Это хорошие цифры, учитывая, что люди приехали по гуманитарным причинам, а не для того, чтобы найти здесь работу", - подчеркнул Шеле.

Что касается обучения беженцев, то и здесь есть повод для оптимизма. По данным Федерального агентства по труду, в данный момент профессиональную подготовку в Германии проходят около 30 тысяч беженцев. Еще 35 тысяч молодых мигрантов обратились в агентство с просьбой предоставить им место для профессионального обучения.

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