Как попасть на обучение журналистике в Deutsche Welle

Медакомпания Deutsche Welle до 11 января 2019 года принимает заявки на программу обучения мультимедийной журналистике DW Journalism Traineeship (нем. - DW-Volontariat). В течение 18 месяцев участников ждут лекции, семинары, стажировки в редакциях DW в Бонне и Берлине, а также в корпунктах в Вашингтоне, Москве или Брюсселе. Обучение начнется в сентябре 2019 года. Как стать участником уникальной программы? Отвечаем на самые часто задаваемые вопросы.

Можно ли поступить без диплома?

При поступлении необходимо предоставить диплом о высшем образовании как минимум со степенью бакалавра. Если вы заканчиваете университет сейчас и получите диплом только летом, подать заявку можно уже в этом году. Единственное условие - поступившие на программу Journalism Traineeship стажеры должны отправить свой диплом до начала обучения в сентябре 2019 года.

На программу Journalism Traineeship принимают только журналистов?

Кандидатам надо иметь хотя бы небольшой опыт работы в сфере журналистики. В идеале - в разных сферах: онлайн, радио и телевидение.

Стажеры смогут поработать в одной из редакций DW

Если вы занимались маркетингом, рекламой или, например, медиа-аналитикой, этот опыт тоже оценивается как журналистский. Свидетельства о прохождении практики тоже засчитываются.

На каком уровне нужно владеть немецким и английским языками?

От кандидатов на участие в программе Journalism Traineeship не требуют сертификатов о знании иностранных языков. Организаторы подчеркивают, что важнее уметь свободно общаться и работать как на английском, так и на немецком, ведь занятия проходят на этих двух языках. Поэтому подавать заявку стоит, если вы можете оценить свои знания минимум на уровень B.

Конечно, языковые знания проверяют еще во время отбора. На втором этапе кандидаты создают авторский блог на иностранном языке, содержащий не только тексты, но и фотографии, видео- и аудиофайлы. Третий этап - групповое тестирование в Бонне, где жюри оценивает и языковые знания. Четвертый этап - собеседование, которое будет проходить на английском или немецком языке.

Будут ли стажеры получать стипендию?

В первые полгода обучения стажеры ежемесячно получают 1590 евро (до вычета налогов). Потом стипендия увеличивается до 1790 евро в месяц. Во второй год стажерам платят по 1855 евро. Так как форма обучения Journalism Traineeship дневная, подрабатывать вряд ли удастся. Но в отдельных случаях можно получить разрешение на дополнительное трудоустройство.

Как подать заявку на Journalism Traineeship?

Для подачи заявки зарегистрируйтесь на специальном онлайн-портале, заполните формуляр и приложите все необходимые документы. Заявки, отправленные на электронный или почтовый адрес Deutsche Welle, не принимаются. Около сотни претендентов пройдут во второй тур, в рамках которого нужно создать свой мультимедийный блог. После этого этапа 40 кандидатов пригласят на двухдневный отбор в Бонн. Организаторы оплачивают расходы на дорогу и проживание. Лишь 20 участников смогут принять участие в финальном отборочном туре - собеседовании с руководством, редакторами и корреспондентами Deutsche Welle.