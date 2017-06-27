 Как получить доступ к заблокированным сайтам | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.04.2019

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Мир

Как получить доступ к заблокированным сайтам

Для борьбы с цензурой в Сети международные медиакомпании - в том числе и DW - запустили ресурс Bypasscensorship.org. На нем можно скачать программы, позволяющие обходить блокировку сайтов.

Участники акции протеста в Москве против изоляции Рунета, 10 марта 2019 года

Участники акции протеста в Москве против изоляции Рунета, 10 марта 2019 года

Уровень свободы в интернете во всем мире снижается уже несколько лет подряд. По данным американской неправительственной организации Freedom House, лидером по нарушению свободы в виртуальном пространстве остается Китай. В КНР действует знаменитый "Золотой щит" - мощная системы фильтрации контента, которая годами выстраивалась властями страны. В Китае заблокированы Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и ряд других известных во всем мире сервисов.

В число стран с несвободным интернетом вошла и Россия. В докладе Freedom House за 2018 год приводятся случаи блокировки социальных сетей с высоким уровнем шифрования, в том числе популярного мессенджера Telegram. В докладе отмечается, что принятые российскими властями меры привели к блокировке более 18 миллионов IP-адресов, в том числе международных компаний, систем образования и онлайн-бронирования и даже к сбоям в проведении банковских операций.

Пост на китайском на экране смартфона

В Китае заблокированы такие сервисы, как Google, Facebook, Twitter, YouTube и Instagram

В свою очередь, Украина вошла в пятерку стран, где свобода в интернет-пространстве за последние пять лет сократилась больше всего. В числе главных причин создавшейся ситуации американские исследователи называют продолжающийся конфликт на востоке стране и информационную войну Киева с Кремлем: это стало причиной блокировки в 2017 году нескольких популярных российских платформ, в том числе "ВКонтакте", "Одноклассники" и "Яндекс". Freedom House, однако, отмечает, что Украина, даже после падения индекса свободы на 12 пунктов, остается в категории стран с "частично свободным" интернет-пространством. В пятерку стран, где свобода в интернете за последние пять лет ухудшилась больше всего, также вошли Камбоджа, Венесуэла, Египет и Турция.

Bypasscensorship.org предлагает программы для обхода цензуры

Контекст

Год блокировки Роскомнадзором мессенджера Telegram показал, что ужесточение регулирования интернета в России неизбежно, но ему можно эффективно сопротивляться, отмечает Александр Плющев в комментарии для DW. (16.04.2019)

Давление на интернет и его пользователей со стороны властей усиливается. Но пользователи впервые оказали солидарное сопротивление, считает Александр Плющев. (25.12.2018)

Социальные сети становятся фигурантами расследований, проверок и судебных дел по всему миру. Но в претензиях к ним в РФ и на Западе есть ощутимая разница, считает Александр Плющев. (29.03.2019)

Принятый в 2017 году в ФРГ так называемый “закон о Facebook” пользуется сомнительным признанием за рубежом. Его, например, почти слово в слово скопировали в России. Но есть нюансы. Детали - у DW. (02.12.2018)

Чтобы бороться с цензурой в интернете, ведущие международные медиакомпании - в том числе DW и BBC - совместными усилиями запустили ресурс Bypasscensorship.org, призванный помочь пользователям получить доступ к запрещенному контенту. На сайте можно бесплатно скачать программы, которые помогают обойти цензуру.

В первую очередь, к ним относятся браузер Tor и мобильное приложение Orbot: эти инструменты дают пользователю возможность получить доступ к заблокированным ресурсам, одновременно сохранив анонимность в Сети.

Tor пропускает сигнал через распределенную систему прокси-серверов, управляемую добровольцами по всему миру и позволяющую устанавливать анонимное сетевое соединение. В свою очередь, Orbot использует Tor для шифровки вашего интернет-трафика и затем скрывает его, пропуская через серию компьютеров по всему миру. Эти инструменты не позволяют следить за тем, какие сайты вы посещаете и где физически находитесь.

На ресурсе представлены и другие программы по обходу цензуры, к примеру, приложение Lantern. Этот инструмент автоматически фиксирует, заблокирован ли сайт, после чего выходит на него через свои серверы или других пользователей программы, используя их компьютеры для входа. Доступ к любому сайту через прокси-сеть может обеспечить и приложение Psiphon. Впрочем, в отличие от Tor и Orbot, эти программы не гарантируют пользователю защиту от слежки и не обеспечивают его безопасность в сети.

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Ссылки в интернете

Ресурс Bypasscensorship.org, помогающий получить доступ к заблокированным сайтам

Ресурс Bypasscensorship.org, помогающий получить доступ к заблокированным сайтам

Аудио- и видеофайлы по теме

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Новая платформа Bypass Censorship должна помочь пользователям получить доступ к запрещенным цензурой сайтам. О том, как она работает, объясняет директор DW по маркетингу Гидо Баумхауер.

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