Как политолога из Берлина не пустили в Киев из-за российского паспорта

DW рассказывает историю Сергея Медведева, политолога из Германии с российским паспортом, которого не пустили в Киев из-за запрета на въезд россиян.
Утром в пятницу, 30 ноября, по информагентствам пробежало сообщение о том, что Украина запретила въезд мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Политолог Сергей Медведев, который уже более 10 лет живет в Германии, в этот момент находился в самолете по пути из Берлина в Киев, ничего не зная об этом.
Неприятный сюрприз в Жулянах
В украинской столице он собирался "выступить с докладом и отобрать украинских участников для одной из программ" немецкой неправительственной организации Dekabristen, которой он руководит. Но по приземлении Медведева ждал неприятный сюрприз из-за его российского паспорта.
Сначала он прочитал новость, а вскоре ощутил и ее последствия непосредственно на себе. "Мне практически сразу выписали отказ во въезде, несмотря на то, что у меня были приглашение и все сопутствующие документы", - рассказал он DW по телефону из киевского аэропорта Жуляны. "Теперь сижу в зале ожидания и думаю, как вернуться обратно", - добавил он.
Десять минут на отказ во въезде в Украину
Прилетев в Жуляны, Сергей Медведев пошел на паспортный контроль. Здесь пограничник попросил его заполнить иммиграционную карту, а спустя некоторое время провел в комнату "для допроса".
"Все было очень корректно, вежливо: спросили о цели, к кому я приехал, в каком отеле я останавливаюсь, когда улетаю, все эти данные записали, записали меня на видеокамеру - я не возражал. Потом попросили подождать. Минут через десять принесли уведомление об отказе", - рассказал политолог.
Обжаловать высылку теоретически можно, физически - нет
Украинские пограничники заверили Медведева, что "депортация или обратная высылка происходит за счет авиакомпании", рейсом которой он прилетел. Впрочем, никаких документов, подтверждающих его право на бесплатный полет обратно, мужчине не дали.
"Есть единственный документ на украинском языке, что мне отказано в праве на въезд в Украину. В нем также сказано, что теоретически я могу его обжаловать в суде в Борисполе, но это другой аэропорт, и я физически не могу туда попасть", - отметил берлинский политолог с российским паспортом.
Вместо Берлина - в Шарм-эль-Шейх?
Это оказалось не единственной проблемой Медведева в этот день. Как он отметил, из аэропорта Жуляны в Берлин ежедневно отправляется лишь один рейс: "Следующий будет только завтра, я сейчас решаю, оставаться здесь или лететь дальше - но уже за свой счет. Возможные варианты - Вильнюс, Копенгаген или Шарм-эль-Шейх".
Пока же из транзитной зоны аэропорта политолог выступил со своим докладом по скайпу и раздал несколько интервью журналистам.
Отказать во въезде в Украину могут и россиянкам
По словам Сергея Медведева, риск не попасть в Киев есть не только у мужчин, но и у женщин с российским паспортом. В аэропорту он заметил двух молодых россиянок, одну из которых тоже отправляли обратно. "Она прилетела к своему парню, иностранцу - не русскому и не украинцу - он здесь учится в Киеве, а она, судя по всему, с российским паспортом учится в Италии, но прилетела к нему на выходные. И теперь ждет рейс на Милан", - пояснил он.
По иронии судьбы, берлинская организация Dekabristen, которую возглавляет Медведев, выступает за диалог гражданских обществ Германии, России, Украины и Беларуси. Поэтому он смог прокомментировать последние события, в эпицентре которых вдруг оказался сам, и как профессионал в этой сфере: "Политики России и Украины не разговаривают друг с другом - разве только при международном посредничестве. И в такой ситуации именно мы, представители гражданского общества, оставались по сути проводниками двусторонних отношений. Но теперь мы оказываемся отрезанными друг от друга и сможем встречаться только в Берлине, Варшаве или в каких-то других нейтральных местах".
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