 Как переносят жару животные в Германии (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 08.08.2018

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Культура и стиль жизни

Как переносят жару животные в Германии (фото)

В аномальную жару в Германии трудно приходится не только людям, но и животным. Горожане и фермеры пытаются им помочь.

  • Самый крупный в Европе парк редких животных находится в земле Шлезвиг-Гольштейн

    Жара в Германии - испытание для животных

    Arche Warder (Шлезвиг-Гольштейн) - самый крупный в Европе парк редких животных. Его местные обитатели Труди и Людвиг, свиньи породы Турополье, любят поваляться в грязи. В жаркие дни они освежают себя в небольшом водоеме, в котором обычно плавают гуси и лебеди. Аномально высокие температуры - испытание для животных. Как немцы им помогают?

  • Обезьяна ест мороженое

    Жара в Германии - испытание для животных

    В нижнесаксонском городе Ядерберг в парке животных обезьянам дают фруктовое мороженое. Обезьянка рода капуцинов в тридцатиградусную жару с удовольствием ест лакомство изо льда.

  • Белый медведь в Мюнхене

    Жара в Германии - испытание для животных

    Белый медведь в зоопарке Мюнхена сидел бы в воде круглые сутки - к таким высоким температурам он явно не привык!

  • Берлин

    Жара в Германии - испытание для животных

    В зоопарке Берлина сибирских тигров в эти дни спасают от жары замороженными мясом и рыбой.

  • Магдебург

    Жара в Германии - испытание для животных

    Жарко и муравьедам в зоопарке Магдебурга. У его сотрудников в эти дни прибавилось работы - они каждый день обливают животных прохладной водой.

  • Фрайбург

    Жара в Германии - испытание для животных

    На снимке, сделанном во Фрайбурге, воробей пьет из фонтана. Экологи призывают жителей городов не забывать в жару о птицах и ставить для них воду в садах и на балконах - причем каждый день свежую.

  • Лейпциг

    Жара в Германии - испытание для животных

    Непривычно высокая температура сказывается и на домашних питомцах. В Лейпциге столбик термометра достигал 38 градусов Цельсия, что было явно не по силам этому выносливому леонбергеру. Во время прогулки пес вынужден сделать перерыв, чтобы перевести дыхание.

  • Кельн

    Жара в Германии - испытание для животных

    Укрыть кота Макса мокрым полотенцем его хозяевам в Кельне порекомендовал ветеринар. Кот чувствует себя намного лучше в тени.

  • Бранденбург

    Жара в Германии - испытание для животных

    В Бранденбурге коровы стоят на высохшем от жары поле и пьют воду из специально привезенного для них контейнера. Необычайная жара вызывает тревогу у фермеров. В некоторых регионах из-за отсутствия дождей они оказались на грани разорения.

  • Высохшие пастбища в Северном Рейне - Вестфалии

    Жара в Германии - испытание для животных

    Высохшие пастбища стоят и на западе Германии. Этот снимок сделан под Дортмундом в Северном Рейне - Вестфалии. Из-за нехватки корма некоторым фермерам приходится принимать радикальные меры и сокращать поголовье скота.

  • Нижняя Саксония

    Жара в Германии - испытание для животных

    А так коровам помогают перенести аномальную жару животноводы в коммуне Варенхольц в Нижней Саксонии. Каждый день Хельмут Эверс устраивает для них холодный душ.

  • Баден-Вюртемберг

    Жара в Германии - испытание для животных

    Этих животных уже не спасти. В городке Рётлен (Баден-Вюртемберг) добровольные помощники вытаскивают из озера мертвых рыб. Нынешним летом вода в водоемах нагревается настолько сильно, что не всякая рыба выдерживает.

    Автор: Виктор Вайц


  • Самый крупный в Европе парк редких животных находится в земле Шлезвиг-Гольштейн

    Жара в Германии - испытание для животных

    Arche Warder (Шлезвиг-Гольштейн) - самый крупный в Европе парк редких животных. Его местные обитатели Труди и Людвиг, свиньи породы Турополье, любят поваляться в грязи. В жаркие дни они освежают себя в небольшом водоеме, в котором обычно плавают гуси и лебеди. Аномально высокие температуры - испытание для животных. Как немцы им помогают?

  • Обезьяна ест мороженое

    Жара в Германии - испытание для животных

    В нижнесаксонском городе Ядерберг в парке животных обезьянам дают фруктовое мороженое. Обезьянка рода капуцинов в тридцатиградусную жару с удовольствием ест лакомство изо льда.

  • Белый медведь в Мюнхене

    Жара в Германии - испытание для животных

    Белый медведь в зоопарке Мюнхена сидел бы в воде круглые сутки - к таким высоким температурам он явно не привык!

  • Берлин

    Жара в Германии - испытание для животных

    В зоопарке Берлина сибирских тигров в эти дни спасают от жары замороженными мясом и рыбой.

  • Магдебург

    Жара в Германии - испытание для животных

    Жарко и муравьедам в зоопарке Магдебурга. У его сотрудников в эти дни прибавилось работы - они каждый день обливают животных прохладной водой.

  • Фрайбург

    Жара в Германии - испытание для животных

    На снимке, сделанном во Фрайбурге, воробей пьет из фонтана. Экологи призывают жителей городов не забывать в жару о птицах и ставить для них воду в садах и на балконах - причем каждый день свежую.

  • Лейпциг

    Жара в Германии - испытание для животных

    Непривычно высокая температура сказывается и на домашних питомцах. В Лейпциге столбик термометра достигал 38 градусов Цельсия, что было явно не по силам этому выносливому леонбергеру. Во время прогулки пес вынужден сделать перерыв, чтобы перевести дыхание.

  • Кельн

    Жара в Германии - испытание для животных

    Укрыть кота Макса мокрым полотенцем его хозяевам в Кельне порекомендовал ветеринар. Кот чувствует себя намного лучше в тени.

  • Бранденбург

    Жара в Германии - испытание для животных

    В Бранденбурге коровы стоят на высохшем от жары поле и пьют воду из специально привезенного для них контейнера. Необычайная жара вызывает тревогу у фермеров. В некоторых регионах из-за отсутствия дождей они оказались на грани разорения.

  • Высохшие пастбища в Северном Рейне - Вестфалии

    Жара в Германии - испытание для животных

    Высохшие пастбища стоят и на западе Германии. Этот снимок сделан под Дортмундом в Северном Рейне - Вестфалии. Из-за нехватки корма некоторым фермерам приходится принимать радикальные меры и сокращать поголовье скота.

  • Нижняя Саксония

    Жара в Германии - испытание для животных

    А так коровам помогают перенести аномальную жару животноводы в коммуне Варенхольц в Нижней Саксонии. Каждый день Хельмут Эверс устраивает для них холодный душ.

  • Баден-Вюртемберг

    Жара в Германии - испытание для животных

    Этих животных уже не спасти. В городке Рётлен (Баден-Вюртемберг) добровольные помощники вытаскивают из озера мертвых рыб. Нынешним летом вода в водоемах нагревается настолько сильно, что не всякая рыба выдерживает.

    Автор: Виктор Вайц


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  • Свиньи под присмотром

    Как немецкие пожарные спасают животных

    Свиньи под присмотром

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    Автор: Виктор Вайц


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