Как переносят жару животные в Германии (фото)

В аномальную жару в Германии трудно приходится не только людям, но и животным. Горожане и фермеры пытаются им помочь.
Смотрите также:
Власти немецкого города Гамбурга решили временно перевезти лебедей, живущих на озере Альстер, на загородный пруд, где они обычно проводят зиму. (08.08.2018)
Эта фотография была сделана в немецкой земле Бранденбург, где в некоторых местах полностью пересохла река Шварце-Эльстер ("Черная сорока"), впадающая в Эльбу. (07.08.2018)
Эта фотография засыхающих на корню подсолнухов была сделана в Мекленбурге - Передней Померании. (07.08.2018)
Эксперт программы ООН рассказала DW, столкнется ли Европа в этом году с нехваткой продовольствия из-за аномальной жары и засухи. В Германии уже говорят о потере трети урожая зерновых. (02.08.2018)
Согласно исследованию, средняя глобальная температура растет и уже примерно на 1 градус превышает показатель доиндустриального периода. Между тем в ФРГ продолжается аномальная жара. (07.08.2018)