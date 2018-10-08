Как ПАСЕ отреагировала на кризис в Совете Европы

Если государство-член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) нарушает ее устав либо фундаментальные принципы и ценности Совета Европы (СЕ), против него можно применить общую процедуру реагирования по инициативе самой ПАСЕ, Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) либо генерального секретаря Совета Европы. Об этом говорится в резолюции "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы на будущее", принятой ПАСЕ в Страсбурге в среду, 10 апреля. Ассамблея также призвала Россию выплатить ее долю взносов в бюджет ПАСЕ, пригрозив в противном случае лишением права быть представленной в КМСЕ.



"Неудобные" санкции



Этот документ стал второй за последний год попыткой ПАСЕ изменить свой регламент. На прошлой, осенней сессии на обсуждение была внесена резолюция, предлагавшая существенно усложнить механизм оспаривания полномочий национальных делегаций (их подтверждение происходит на каждой сессии). Однако, несмотря на солидное юридическое обоснование этого документа, подготовленного Петрой де Суттер из бельгийской партии "Зеленые!", он был снят с голосования, поскольку в ходе дебатов стало понятно: депутаты не готовы его поддержать.



Жесткую полемику вызвала и нынешняя резолюция. Ведь ее проект, автором которого является лидер фракции левых в ПАСЕ голландец Тини Кокс, предлагал лишить Ассамблею права самостоятельно налагать санкции на страны, нарушающие принципы СЕ, заменив его сложным и запутанным общим санкционным механизмом, вводимым в действие после длительных консультаций и согласований между ПАСЕ, КМСЕ и лично генсеком Совета Европы. Долгие закулисные переговоры и кулуарная борьба привели к тому, что в текст проекта накануне голосования внесли изменения, которые сделали новый механизм лишь дополнительным - помимо уже существующего.



Устав, принципы и деньги...



Упорство, с которым депутаты ПАСЕ противятся пересмотру пунктов регламента, связанных с санкциями против стран-нарушителей устава СЕ, вполне объяснимо. Уже два года руководители ПАСЕ и Совета Европы пытаются уладить конфликт с Москвой, делегация которой прекратила участвовать в работе ассамблеи в ответ на санкции, введенные против нее в апреле 2014 года за аннексию Россией украинского полуострова Крым. А в 2017 году РФ заявила, что отказывается перечислять в бюджет ПАСЕ свою часть взноса - около 33 млн евро - до тех пор, пока права ее делегации не восстановят в полном объеме без каких-либо дополнительных условий.





Согласно уставу Совета Европы, Комитет министров СЕ может приостановить членство страны, которая не выполняет своих финансовых обязательств в течение двух лет. Для России этот двухлетний срок истечет в июне нынешнего года. А далее ситуация может развиваться по двум путям: либо Россия сама заявит о выходе из СЕ, либо ее исключит КМСЕ.



В Страсбурге признают, что выход РФ из Совета Европы поставит ЕС в очень трудное финансовое положение. Поскольку Москва наотрез отказывается выполнить хотя бы один пункт резолюций по Украине, решить проблему попытались путем изменения регламента ПАСЕ. Сторонники безусловного возвращения России предлагали вообще исключить санкции против стран-штрафников, что позволило бы ПАСЕ обнулить все счета с Москвой и вернуть российскую делегацию.



Усиление синергии в Брюсселе или уступки Москве?



Однако большинство депутатов ПАСЕ отвергают идею менять свои же правила "под Россию". Кроме того, им не нравится перспектива лишить ассамблею права налагать санкции. Немало участников дебатов одобрили предложение ввести дополнительную общую процедуру санкций уставных органов СЕ, что, по словам Тини Кокса, позволит преодолеть политический, финансовый и ценностный кризис и выработать "необходимую синергию, которая укрепит способность организации реагировать на ситуации, когда государства-члены нарушают свои обязанности". Депутат из Исландии Сунна Торхилдур Эварсдоттир назвала резолюцию "руками, протянутыми друг другу для того, чтобы найти совместное решение".



В свою очередь председатель украинской делегации Владимир Арьев призвал коллег не делать вид, что в документе говорится лишь о более эффективной работе ПАСЕ. "Речь о финансовом шантаже России и, чтобы она возобновила выплаты, от нас требовали "убить" санкционную процедуру", - заявил Арьев.



Одна из стран-членов Совета Европы нарушает его принципы, но до сих пор никто не решил, как вернуть ее в правовое поле, констатировала представительница Грузии Нино Гогуадзе. "Вместо этого мы пытаемся откорректировать свои принципы, чтобы сделать их удобными", - посетовала она. Литовский депутат Эгидиус Варейкис назвал резолюцию "словесной эквилибристикой", за которой хотят "скрыть правду". Его поддержал польский коллега Ярослав Обремский. Совету Европы попросту нужны российские деньги, но если он снимет санкции с делегации РФ, то "подаст сигнал Москве, что международное право в действительности не так уж и важно", считает Обремский.



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