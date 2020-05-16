Как оппозиционная азербайджанская журналистка победила разведчиков в Конституционном суде Германии

Сообщение о победе в Конституционном суде Германии Хадиджа Исмаилова прокомментировала в Twitter коротким словом "Yes!". 43-летняя журналистка из Баку, известная своей критикой властей Азербайджана, была в числе тех, кто подписал иск о признании не соответствующими Основному закону ФРГ тех положений закона о Службе внешней разведки Германии (BND), которые позволяют ей перехватывать интернет-переписку пользователей, находящихся за пределами Германии и не имеющих немецкого гражданства. По сути, это решение распространило действие базовых гражданских прав Германии на иностранцев - и сузило возможности немецкой спецслужбы заниматься шпионажем.

Иск "Репортеров без границ" и семи иностранцев

Постановление Конституционного суда о том, что вступившая в 2017 году в силу поправка о полномочиях BND не соответствует Основному закону страны, было вынесено во вторник, 19 мая.

Хадиджа Исмаилова

93-страничный иск был подан от имени организации "Репортеры без границ", а также семи частных лиц, занимающихся журналистскими расследованиями. Хадиджа Исмаилова, обладательница альтернативной Нобелевской премии за 2017 год, получила широкую известность своими разоблачениями коррупционных схем накануне финала "Евровидения" в Баку. В начале этого года Европейский суд по правам человека обязал власти Азербайджана выплатить ей 25 тысяч евро в качестве компенсации за арест и лишение свободы по сфабрикованным обвинениям.

"Гражданское общество должно быть в состоянии ограничить способность властей вмешиваться в личную жизнь граждан, - написала Исмаилова на своей странице в Facebook после объявления вердикта Конституционного суда. - Я сама пострадала от неограниченных полномочий властей Азербайджана и злоупотребления антитеррористическим законодательством, которое позволило им вмешаться в мою личную жизнь". (Она имеет в виду публикацию в 2012 году видеоролика интимного содержания с ее участием в качестве шантажа в ответ на ее журналистские расследования - Ред.)

"Я рада, что система демократических сдержек и противовесов в Германии по-прежнему действует и что есть возможность остановить закон, который может быть использован против журналистов, - добавила Исмаилова. - Я надеюсь, что настанет день, когда у нас будут такие же возможности в Азербайджане”.

В интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung Хадиджа Исмаилова сказала, что присоединиться к иску в Конституционный суд Германии ее побудили опасения, что спецслужбы западных стран сотрудничают с коллегами из недемократических государств, в том числе из Азербайджана. По ее словам, спецслужбы взламывали и публиковали переписку азербайджанцев, живущих и в Германии. "Мы - граждане и журналисты - не знаем, в какой степени одни спецслужбы пользуются техническими возможностями и результатами работы других", - заявила она.

Зачем к иску привлекли зарубежных журналистов

Иностранным истцам, не говорящим по-немецки, был переведен текст искового заявления, рассказал в интервью Deutsche Welle директор немецкой секции "Репортеров без границ" Кристиан Мир (Christian Mihr).

Новая штаб-квартира BND в Берлине

По его словам, наличие иностранных истцов объясняется причинами юридического характера. Организация "Репортеры без границ" зарегистрирована как юридическое лицо на территории ЕС, что делает не до конца понятным, насколько оспариваемый закон о BND затрагивает ее интересы.

В законе объекты наблюдения (как физические, так и юридические лица) делятся на три категории: резиденты Германии, резиденты ЕС и резиденты третьих стран. Как пояснил Мир, иностранных истцов привлекли для того, чтобы избежать возможного отклонения иска по формальным причинам. Так среди подписантов и оказались журналисты из Великобритании, Словении, Македонии, а также Азербайджана.

Решение КС Германии создает международный прецедент

Вердикт Конституционного суда уникален, считает Мир. Он распространяет сферу влияния немецких законов на действия немецких организаций за пределами Германии и в отношении граждан других стран. По сути, суд приравнял гражданские права, зафиксированные в немецких законах, к универсальным правам человека. "И это делает решение крайне любопытным с юридической точки зрения", - говорит Кристиан Мир.

Кристиан Мир

Никаких быстрых изменений, впрочем, в работе немецких разведчиков не будет. Суд дал правительству и парламенту Германии полтора года на разработку и принятие поправок в закон, регламентирующий работу BND.

Но после этого иностранные журналисты будут гораздо сильнее защищены от слежки со стороны немецких спецслужб. Что, впрочем, не гарантирует им защиты от спецслужб других, менее либеральных государств, признает директор немецкой секции "Репортеров без границ".

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