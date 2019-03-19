Как немцы относятся к опозданию

Пять минут опоздания чуть не стоили диплома студентке юридического факультета университега в Лейпциге. Девушка вовремя приехала на экзамен, но опоздала на пять минут на вторую часть после короткой паузы. Экзаменационная комиссия не засчитала результаты - и студентка провалила экзамен. В двух судах, где она пыталась оспорить решение экзаменаторов, иск не удовлетворили. И только в высшей инстанции - в Федеральном административном суде - закон встал на защиту опоздавшей. Опаздывать на экзамены, как впрочем, и на лекции в немецких вузах не стоит: преподаватели любят пунктуальность. В учебном расписании в немецких вузах рядом с названием лекций и семинаров указано, во сколько они начинаются. Причем используется аббревиатура. Например, если начало в 8:00 c.t. (лат. "cum tempore" - "со временем"), то к этому времени надо добавлять еще 15 минут. Если стоит сокращение "s.t", значит, лекция состоится ровно в указанный час (от лат. "sine tempore" - "точно, без опозданий").

Но что бы сказало девушке немецкое начальство, если бы она опоздала на работу?

Время - деньги?

Исследования показывают, что каждый десятый сотрудник немецкой компании опаздывает на работу хотя бы раз в месяц. Основные причины опозданий достаточно банальные: пробки или другие проблемы с общественным транспортом, поздний подъем, погодные условия и необходимость вести детей в школу по утрам.

Четверть компаний, подчеркивают авторы одного из исследований, уже успели уволить как минимум одного нерадивого коллегу за несвоевременные появления в офисе. Не слишком ли строгий подход? Если верить юристам, уволить работника можно лишь тогда, когда опоздания происходят регулярно по вине самого сотрудника.

Кроме того компания обязана письменно или устно предупредить виновного о перспективе увольнения в случае повторного нарушения дисциплины. "Например, если сотрудник постоянно опаздывает в офис из-за пробки, которая каждый день встречается на этом отрезке пути, его обязанность - раньше выезжать на работу, - поясняет в интервью DW адвокат из Дюссельдорфа Елена Смелова. - Если же пробка образовалась из-за неожиданной аварии, вины работника в случившемся нет". Однако забастовка общественного транспорта, о которой было объявлено заранее, не может быть оправданием. По закону, сотрудник должен принять все меры самостоятельно, чтобы прийти на работу вовремя. За опоздание он может получить выговор.

Полихронизм и монохронизм

В контексте немецких рабочих отношений время является экономической категорией, именно поэтому повторяющиеся опоздания считаются серьезным проступком. Впервые об этом заговорил антрополог Эдвард Холл, который первым попытался сравнить мировые культуры, взяв за основу такой критерий, как восприятие времени.

В результате он выделил страны с монохромной и полихронной деловой культурой. В первых руководствуются принципом "время - деньги" и воспринимают любое опоздание как проявление неуважения к деловому протоколу и к себе лично. К любителям рабочих графиков, расписаний и распланированных встреч относятся, например, жители Германии, а также США и Скандинавии. Кстати, не только на работе, но и в немецком быту со словом "Termin" - "назначенная встреча", "установленный срок" - можно столкнуться повсеместно.

В полихромных культурах быть пунктуальным, напротив, совсем не обязательно. Здравая доля хаоса и выполнение нескольких дел одновременно - отличительные черты таких стран. Латинская Америка, Средиземноморье и некоторые арабские государства - образцы полихронизма.

"К этой модели следует, тем не менее, подходить с осторожностью: использовать ее можно только в качестве ориентира, а не истины в последней инстанции, - предупреждает в беседе с DW специалист по межкультурной коммуникации Марион Дате (Marion Dathe). - Во-первых, такие сравнения легко переходят в категорию стереотипов, а, во-вторых, исследованию Холла уже все-таки более 40 лет". В последние десятилетия, по ее словам, немецкое общество стало более межнациональным, и как следствие - более гибким.

На честном слове

Так, если для чиновников сидеть в бюро с 8 утра до 5 вечера - привычное дело, коммерческие предприятия Германии нередко переходят на более гибкие графики работы. Не редкость, если сотрудники сами выбирают время, когда приходить в офис (Gleitzeit). А то и вовсе перестают высчитывать, сколько часов в неделю они сидят в кресле, ориентируясь лишь на достижение результата (Vertrauensarbeitszeit). Все большую популярность завоевывают такие модели, как частичная занятость (Teilzeit), разделение рабочего времени между несколькими сотрудниками (Job-Sharing), а также удаленная работа (Telearbeit).

"Связи между отраслью и определенной моделью обычно нет, - рассказывает DW Петра Штраль (Petra Strahl) из Ганновера, консультирующая фирмы в вопросах организации рабочего времени. - Исходя из своего опыта, могу сказать, что каждый работодатель решает для себя сам, по какому графику работают его сотрудники. Это зависит лишь от внутренних потребностей компании".

"И тем не менее, нельзя недооценивать важность такого фактора, как время, - подчеркивает специалист по межкультурной коммуникации Марион Дате. - Даже если в офисе действует гибкий график, лучше ориентироваться на коллег: если один приходит в офис в 7 утра, а другой в 10, в коллективе могут возникнуть недопонимание, зависть и вражда". Поэтому прежде чем переводить будильник на час позже, лучше заранее обговорить это с работодателем.

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