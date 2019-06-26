Как немцы выбирают продукты в супермаркете

По каким критериям выбирают европейцы продукты в супермаркете? Чем немцы отличаются от жителей других стран? И почему женщины здесь смелее мужчин?
Что для европейцев важнее всего при выборе продуктов в супермаркете: цена, страна-производитель, пищевой состав (витамины, протеины, сахар и т.д.), возможные риски (например, гормоны и антибиотики в мясе), этические аспекты (экология, условия содержания животных)?.. На эти вопросы ответило широкомасштабное социологическое исследование, которое было проведено в странах ЕС по заказу Европейского агентства по безопасности продуктов питания. Естественно, можно было называть несколько предпочтений.
Самое важное: откуда товар и сколько стоит
Судя по результатам опроса, самое главное для европейцев - то, где были произведены продукты, и их цена. Примерно половина жителей стран ЕС выбирает покупки в супермаркете, руководствуясь либо первым критерием, либо вторым, либо тем и другим вместе. Это в целом по Европейскому Союзу. Но с немцами дело обстоит иначе. Для них страна-производитель - важнее. Около 60 процентов опрошенных ответили в Германии, что для них главный критерий - откуда пищевые продукты. Подчеркнем: вовсе не обязательно это должна быть немецкая фирма. А даже если немецкая, то и здесь есть различия: очень многие отдают предпочтение продуктам из своего региона. А вот на цену ориентируются только 40 процентов немцев.
Европейский опрос не специализировал, о каких именно продуктах идет речь. Понятно, что мясо покупатели выбирают иначе, чем сыр или вино, но конкретных цифр здесь нет. А вот другой недавний опрос, в котором речь шла специально об овощах и фруктах, показал: в этом случае для немцев важнее, в первую очередь, свежесть, цена и внешний вид. На "происхождение" здесь обращают внимание лишь 17 процентов.
В этом опросе, который проводила только в Германии фирма по изучению рынка Appinio, приняли участие 1300 человек. Но он был репрезентативным - в отличие от общеевропейского, где выборка была случайной. Зато в исследовании ЕС приняли участие 27655 человек, в том числе - около 1500 из Германии.
Как для Европейского агентства по безопасности продуктов питания, так и, конечно, для владельцев немецких супермаркетов (по данным Федерального статистического ведомства, только крупных супермаркетов в стране более 35 тысяч) также важно, как изменились предпочтения покупателей в последние годы. Предыдущее подобное исследование проводилось почти 10 лет назад. Тогда не так были важны, например, этические аспекты.
Сейчас более трети немцев считают очень важным, как содержатся животные и куры, яйца которых они покупают, какие корма им дают, и так далее. В Европейском Союзе в целом вдвое меньше людей обращают внимание на эти критерии.
Можно ли щупать абрикосы?
Перешли ли покупатели на другие продукты, на другие марки? Три четверти опрошенных в Германии ответили, что их потребительское поведение по этическим причинам за последние годы изменилось. Для традиционно консервативных немцев, неохотно меняющих свои привычки, это очень много.
Тут любопытны результаты еще одного исследования, которое провело в Германии Общество изучения потребительского поведения. Оказалось, что более двух третей опрошенных всегда или, по крайней мере, очень часто покупают в "своем" супермаркете одни и те же продукты. То есть сделав однажды свой выбор (в том числе и руководствуясь вышеприведенными аспектами), немцы не так часто ему изменяют. К экспериментам склонны скорее молодые покупатели в возрасте до 27 лет.
Столь же неохотно, кстати, немцы проверяют в супермаркетах зрелость овощей и фруктов на ощупь: это не запрещено, но не принято. Как установила фирма по изучению рынка Appinio, только 35 процентов, прежде чем класть в пакет и покупать, всегда сначала пробуют на ощупь абрикосы, помидоры, яблоки, авокадо... Интересно, что женщины тут смелее (если это слово здесь уместно): на ощупь в Германии проверяют овощи и фрукты более 40 процентов женщин - и только 28 процентов мужчин.
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