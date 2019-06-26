Как немцы выбирают продукты в супермаркете

Что для европейцев важнее всего при выборе продуктов в супермаркете: цена, страна-производитель, пищевой состав (витамины, протеины, сахар и т.д.), возможные риски (например, гормоны и антибиотики в мясе), этические аспекты (экология, условия содержания животных)?.. На эти вопросы ответило широкомасштабное социологическое исследование, которое было проведено в странах ЕС по заказу Европейского агентства по безопасности продуктов питания. Естественно, можно было называть несколько предпочтений.

Самое важное: откуда товар и сколько стоит

Судя по результатам опроса, самое главное для европейцев - то, где были произведены продукты, и их цена. Примерно половина жителей стран ЕС выбирает покупки в супермаркете, руководствуясь либо первым критерием, либо вторым, либо тем и другим вместе. Это в целом по Европейскому Союзу. Но с немцами дело обстоит иначе. Для них страна-производитель - важнее. Около 60 процентов опрошенных ответили в Германии, что для них главный критерий - откуда пищевые продукты. Подчеркнем: вовсе не обязательно это должна быть немецкая фирма. А даже если немецкая, то и здесь есть различия: очень многие отдают предпочтение продуктам из своего региона. А вот на цену ориентируются только 40 процентов немцев.

Европейский опрос не специализировал, о каких именно продуктах идет речь. Понятно, что мясо покупатели выбирают иначе, чем сыр или вино, но конкретных цифр здесь нет. А вот другой недавний опрос, в котором речь шла специально об овощах и фруктах, показал: в этом случае для немцев важнее, в первую очередь, свежесть, цена и внешний вид. На "происхождение" здесь обращают внимание лишь 17 процентов.

В этом опросе, который проводила только в Германии фирма по изучению рынка Appinio, приняли участие 1300 человек. Но он был репрезентативным - в отличие от общеевропейского, где выборка была случайной. Зато в исследовании ЕС приняли участие 27655 человек, в том числе - около 1500 из Германии.

Как для Европейского агентства по безопасности продуктов питания, так и, конечно, для владельцев немецких супермаркетов (по данным Федерального статистического ведомства, только крупных супермаркетов в стране более 35 тысяч) также важно, как изменились предпочтения покупателей в последние годы. Предыдущее подобное исследование проводилось почти 10 лет назад. Тогда не так были важны, например, этические аспекты.

В немецком супермарк

Сейчас более трети немцев считают очень важным, как содержатся животные и куры, яйца которых они покупают, какие корма им дают, и так далее. В Европейском Союзе в целом вдвое меньше людей обращают внимание на эти критерии.

Можно ли щупать абрикосы?

Перешли ли покупатели на другие продукты, на другие марки? Три четверти опрошенных в Германии ответили, что их потребительское поведение по этическим причинам за последние годы изменилось. Для традиционно консервативных немцев, неохотно меняющих свои привычки, это очень много.

Тут любопытны результаты еще одного исследования, которое провело в Германии Общество изучения потребительского поведения. Оказалось, что более двух третей опрошенных всегда или, по крайней мере, очень часто покупают в "своем" супермаркете одни и те же продукты. То есть сделав однажды свой выбор (в том числе и руководствуясь вышеприведенными аспектами), немцы не так часто ему изменяют. К экспериментам склонны скорее молодые покупатели в возрасте до 27 лет.

Столь же неохотно, кстати, немцы проверяют в супермаркетах зрелость овощей и фруктов на ощупь: это не запрещено, но не принято. Как установила фирма по изучению рынка Appinio, только 35 процентов, прежде чем класть в пакет и покупать, всегда сначала пробуют на ощупь абрикосы, помидоры, яблоки, авокадо... Интересно, что женщины тут смелее (если это слово здесь уместно): на ощупь в Германии проверяют овощи и фрукты более 40 процентов женщин - и только 28 процентов мужчин.

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Особенности немецких супермаркетов Магазины в Германии бывают самые разные: супермаркеты, дискаунтеры, биомагазины, универсамы с азиатскими, итальянскими, русскими продуктами. Всех не перечислить! Найти необходимый для рецепта продукт будет несложно, даже если речь идет о редких пряностях с Востока.

Особенности немецких супермаркетов Самый большой выбор продуктов - в супермаркетах. Дискаунтеры, конечно, таким многообразием похвастаться не могут, но удовлетворят основные потребности потребителя. Экономическая модель немецких дискаунтеров, таких как Lidl и Aldi, имеет успех не только в Германии: филиалы немецких гигантов розничной торговли можно встретить по всему миру.

Особенности немецких супермаркетов Поход в немецкий супермаркет не обойдется без корзинки или тележки. Последние стоят, как правило, на парковках или при входе в магазин. Чтобы взять напрокат одну из них, надо иметь при себе мелочь (50 центов, 1 или 2 евро) или специальный чип. "Залог", который оставляет покупатель, должен мотивировать его вернуть тележку на место.

Особенности немецких супермаркетов Забыли мелочь, нет специального жетона? Вместо тележки и корзинки можно взять обычную картонную коробку, например, из-под овощей. Многие немцы так и делают. Не надо покупать пластиковые пакеты, и можно сложить в эту же коробку все покупки после оплаты на кассе.

Особенности немецких супермаркетов Супермаркеты, как и другие магазины в Германии, по воскресеньям и в праздники не работают. Пожалуй, это одно из главных отличий Германии от других стран. За редким исключением можно отправиться по магазинам в воскресенье, когда этот день объявляется "рабочим" для сотрудников розничной торговли. Но таких в году не много, и каждый город вправе сам решать, в какое воскресенье открыть двери магазинов.

Особенности немецких супермаркетов Сколько вешать в граммах? Не удивляйтесь, в мясном отделе немецкого супермаркета вас могут еще и спросить, как тонко нарезать колбаску или стейк. Хотите очень тонкими кусочками? Не проблема! Вас не будут уверять в том, что колбаса порвется или что так не режут. Желание клиента - закон.

Особенности немецких супермаркетов Дети в Германии любят ходить с родителями в супермаркет, особенно если в нем есть мясной отдел. Пока родители определяются с выбором, ожидание скрасит ломтик колбаски, который внимательный продавец обязательно предложит ребенку.

Особенности немецких супермаркетов Покупатель может случайно задеть одну из бутылок. От этого никто не застрахован. Сотрудники супермаркета, как правило, реагируют спокойно. Они просто вызовут службу для уборки, не требуя возместить убытки. Но даже если разбилась очень дорогая бутылка, для кошелька это безопасно - у многих в Германии есть страховка на случай причинения ущерба.

Особенности немецких супермаркетов Принесли продукты домой и обнаружили, что у авокадо один бочок слегка помят? Или в упаковке несколько помидоров уже начали гнить? Несите испорченный товар в магазин! Вам предложат взять свежий товар и извинятся за доставленные неудобства.

Особенности немецких супермаркетов Несмотря на то, что немцы известны своей любовью к порядку и организованности, длинных очередей в магазинах не избежать: пик приходится на конец рабочей недели или предпраздничные дни. Декабрь - месяц, который из года в год бьет рекорды по продажам. В предрождественский период магазины переполнены.

Особенности немецких супермаркетов Еще одна ситуация, которая заставит вас засомневаться в немецком порядке, - очередь в кассу. Когда она достигает слишком больших размеров, открывается еще одна касса, к которой, конечно, тут же пытаются прорваться нетерпеливые покупатели. В этой гонке, бывает, в ход идут такие вспомогательные средства, как локти и тележки для покупок. Автор: Марина Борисова, Елена Рябина





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