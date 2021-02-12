Как немка переехала в сибирскую тайгу и нашла там любовь

"Мы, немецко-русская пара, живем в небольшой деревне Средняя Олекма, которая находится посреди тайги примерно в 1700 км от озера Байкал", - пишет Карин Хасс (Karin Haß) на своем сайте. С 2006 года немка живет на две страны. За это время она сняла несколько фильмов и написала несколько книг о своей жизни в сибирской глуши. Сейчас из-за пандемии женщина задержалась в Германии, но намерена вернуться обратно в свою таежную деревню. Корреспондент DW поговорила с Карин Хасс о ее деревенских буднях, феминизме и отношениях с русскими мужчинами.

DW: Как вы оказались в Сибири в первый раз?

Карин Хасс: Во время моей первой поездки в Сибирь я сплавлялась на байдарках вместе с другими женщинами по притокам Енисея. В первую очередь, меня привлекла природа, красота и уединенность сибирских пейзажей. И люди, которые были очень приветливыми. Благодаря байдарком я была во многих северных странах, например, в Канаде, Финляндии, на Аляске... Но Сибирь - это что-то особенное для меня. В других местах тоже было очень красиво и интересно со спортивной точки зрения, но с Сибирью случилась любовь с первого взгляда.

У меня были школьные знания русского языка. Когда я вернулась в Германию после первой поездки, пошла на языковые курсы. Я уже планировала новый сплав в России. Русский язык я выучила хорошо, уже когда переехала в деревню и познакомилась со своим будущим мужем, эвенком Славой.

- Как вы познакомились с ним?

- Я поехала в очередной раз в Сибирь сплавляться, организовала тур сама. Мы были на реке Олекма и зашли в деревню, которая меня потрясла тем, как уединенно люди там жили, как выращивали овощи в огородах и охотились, как сами обеспечивали себя всем необходимым. Меня поразило, как проходит жизнь в месте, которое находится в 300 километрах от цивилизации. Когда я решила досрочно выйти на пенсию, то начала узнавать, есть ли свободные дома в этой деревне. Больше полугода я снимала там жилье и познакомилась со Славой.

- Каково это - быть вместе со Славой?

- Русские мужчины намного эмоциональнее немцев. Все русские такие по сравнению с немцами. Пока немец скажет "я тебя люблю", придется ждать двадцать лет, и то не факт, что это вообще произойдет. Русский может сказать такое на второй день знакомства. Я думаю, женщинам больше нравится, когда мужчина выражает свои чувства. Когда я приехала в сибирскую деревню, то не хотела заводить никаких серьезных отношений и уж точно не хотела выходить замуж. Я была счастлива сама по себе. Я не ожидала, что у меня возникнут такие чувства.

Летом и осенью Карин вместе с другими жителями деревни собирает грибы

Сейчас мой муж звонит мне каждые три дня по спутниковому телефону. И каждый раз я повторяю: "Это так дорого, ты не обязан звонить мне так часто", - на что он отвечает: "Ради моей жены мне не жалко никаких денег". Какой немец такое скажет? Я уже очень долго в Германии, но все равно мы остаемся близки - во многом благодаря тому, что муж звонит мне постоянно. Сама я этого делать не могу: там нет мобильной связи.

- Как вы жили в тайге?

- Вся жизнь там основана на самообеспечении. У каждой семьи есть большой участок, где растут картошка и другие овощи. В окрестностях - девять разных съедобных видов ягод, которые собирают местные жители. В реках и озерах круглый год ловят рыбу. Дичь и древесину можно достать в лесу, воду берут из рек. Один раз в год на грузовике по льду переезжают через реку и закупаются в ближайшем населенном пункте мукой, макаронами, маслом на целый год.

- Что привлекает вас в этой жизни?

- Природа и чистота. Есть такие чистые уголки, как наша деревня, где очень мало жителей и нет никакой промышленности. На один квадратный километр здесь приходится статистически 0,03 жителя. Воздух и вода чистейшие.

- Но с какими-то сложностями все-таки пришлось столкнуться?

- Жить в тайге для меня не трудно. Я люблю физический труд. Единственное: я скучаю по своей дочери, по внукам и друзьям в Германии. Еще у нас почти нет связи с окружающим миром. Понятно, что есть телевизор, но там только русские каналы. Можно созваниваться по спутниковому телефону, но это очень дорого, поэтому долго не поболтаешь. Да и вообще сами поездки из Германии в деревню дорогие и затратные: дорога обычно занимает пять дней с учетом остановки у друзей в Иркутске.

- Как вы общаетесь с соседями?

- Сначала было тяжело. Тут своя манера говорить, которую я сначала вообще не понимала. Еще эти неполные предложения, сбивающие с толку. Но теперь я научилась разговорному языку и могу поддержать диалог: кто что вырастил на огороде, когда начнутся заморозки, как дела у родственников... В целом в деревне хорошая обстановка, мы уживаемся с соседями, но настоящих друзей у меня не появилось. В Могоче (город в Забайкальском крае, - Ред.) живут друзья моего мужа, у нас с ними хорошие отношения.

Дорога из Германии в деревню занимает 5 дней

- Кто, в основном, занимается хозяйством в деревне: женщины или мужчины?

- Здесь типичное разделение обязанностей на "мужские" и "женские", потому что в этом есть смысл. В Европе это разделение исчезло только тогда, когда стало меньше занятий, требующих больших физических усилий. В деревне не так: здесь до сих пор все делается своими руками. Женщинам просто опасно отправляться на снегоходе на охоту, потому что, если он вдруг перевернется, женщина не сможет перевернуть 300-килограммовый снегоход.

Не то, чтобы кто-то запрещал делать "мужскую" работу, но у женщин и так много обязанностей по хозяйству: вырастить овощи в саду, приготовить еду, сделать заготовки, испечь хлеб (у нас в деревне есть только одна небольшая булочная). Речь не идет о гендерном неравенстве, просто это практично. В журнале Der Spiegel про меня написали, что я из феминистки превратилась в домохозяйку, но это не так! Если ты выполняешь определенную работу, это не означает, что ты больше не феминистка.

- Но от каких-то убеждений в деревне все-таки пришлось отказаться?

- В Германии я не ела мясо из-за моральных соображений, потому что была недовольна условиями, в которых содержатся животные. К тому же, по-моему, мясо не очень полезно. В целом я против убийства животных, но у деревенских жителей нет особого выбора в плане еды. Там питаются тем, что дает природа. Для тяжелой физической работы нужно много сил, и без белка не обойтись. Поэтому я снова начала есть мясо.

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