 Как немец создал культовую бабушку | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.06.2020

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Культура и стиль жизни

Как немец создал культовую бабушку

Фиктивная старушка стала в Германии популярным феноменом не только социальных сетей.

Немецкая актриса Анке Зифкен в роли культовой бабушки Ренаты Бергман

Анке Зифкен в роли культовой бабушки

Все началось в декабре 2013 года на семейном праздновании Рождества. Ныне 45-летний писатель, а в ту пору совсем еще не писатель, а просто бухгалтер Торстен Роде (Torsten Rohde), несколько заскучав в атмосфере домашнего уюта, начал постить в Твиттере реплики родственников, сидящих за праздничным столом. На следующий день поутру, как утверждает Роде в видео на своем авторском сайте, пользователи социальной сети коротких сообщений просигнализировали бурный восторг и потребовали продолжения хроники. Так у Ренаты Бергман (Renate Bergmann) появился собственный твиттер-аккаунт, и за семь последовавших за ее "рождением" лет вымышленная бабушка из Берлина приобрела в Германии культовый статус. Когда Рената Бергман не публикует утром новое сообщение, твиттерный улей тут же начинает гудеть и спрашивать, не требуется ли прислать ей "неотложку". "Это немного утомительно", - признается в интервью агентству dpa духовный отец культовой бабушки Торстен Роде. Поэтому Роде всегда старается как можно раньше поутру твитнуть от бабушки приветствия ее более чем 55 тысячам поклонников.

Ренате Бергман - популярный феномен не только социальных сетей. Написанные от ее лица книги входят в списки бестселлеров. Недавно вышла история о карантине во время коронавирусной пандемии "Dann bleiben wir eben zu Hause!" ("Тогда будем сидеть дома") и в какой-то момент по числу проданных экземпляров даже обогнала все прочие бестселлеры. 

Рожденная в Твиттере

Ренате Бергман - 82 года, родом она из восточной Германии, в девичестве носила фамилию Штрелеман. После войны разбирала руины разрушенных немецких городов, всю жизнь проработала на немецкой железной дороге. Замужем была четырежды, всех четырех мужей хоронила на разных кладбищах, проживает на западе Берлина, в районе Шпандау. Единственная дочь обитает на западе Германии, в Берлине у нее есть друзья и знакомые. Внучатый племянник научил Бергман пользоваться "мобильником" и "раскладным компьютером". Бабуля не скучает и вовсю постит через свой аккаунт в Твиттере.

За семь лет виртуального существования в жизни Ренаты Бергман произошло столько всего, что этого хватило не только не регулярные посты в социальной сети, но и традиционные бумажные книги, которых опубликовано уже более дюжины. И во всех этих публикациях бабуля остается вечно молодой. "Когда Рената Бергман родилась в Твиттере, ей было 82 года. Когда я написал первую книгу о ней, ей, конечно, тоже было 82, - вспоминает Торстен Роде. - Вообще-то, она должна стареть. Но я решил, что она будет как Пеппи Длинныйчулок, которая навсегда остается маленькой девочкой, хотя сейчас ей уже 75 лет". 

Торстен Роде

Торстен Роде придумал культовую бабушку

Спонтанные твиты на злободневные темы

Роде позволяет Ренате писать в Твиттере так, как пишут настоящие живые люди, с ошибками и в разном настроении. "Все совершенно спонтанно", - уверяет автор. Твиты его персонажа рождаются без предварительной подготовки, а темы подсказывает повседневная жизнь. Так появился твит про оконные рамы, которые моют только в тех местах, которые видны глазу, или твиты о правых экстремистах и теориях заговоров. "Быть порядочным и против правого радикализма не имеет ничего общего с политикой, это дело принципов и внутренних убеждений", - объясняет Роде появление политических тем в твитах своей фиктивной героини. 

Его бабуля удивляется тому, "какую же чушь пишут в этой Интерсети", и радуется свободе слова: "Знаете, у нас, может быть, не все идеально. Но каждому позволено говорить то, что он думает, будь то про плохого певца или про повара без мяса. И мы с этим справляемся, без солдат на улицах. Если подумать, то неплохо тут у нас!" Пользователи активно и одобрительно лайкают.

Из Твиттера на книжный рынок

Стремительный успех Ренаты Бергман в социальных сетях привлек внимание книжных издательств. Торстен Роде поначалу сомневался: "Я изучал бизнес, работал бухгалтером в маленьком городке. Книги писать представлялось мне чем-то утопичным и невообразимым". Трудно было переключиться с формата короткого сообщения на формат книги и "заполнить все эти белые листы в мониторе компьютера связной историей", - вспоминает ныне известный в Германии писатель. 

Успех пришел быстро: с первой же книги о культовой старушке "Ich bin nicht süß, ich hab bloß Zucker" ("Я не сладкая, у меня диабет"), опубликованной в 2014 году. Из Твиттера Рената Бергман перешла уже на театральную сцену (на заглавном фото - актриса Анке Зифкен (Anke Siefken) в роли культовой бабушки) и, возможно, выйдет на киноэкран. Об этом конкретно говорить пока рано, осторожничает ее создатель, но культовую старушку вопрос времени не пугает, она, как и Пеппи Длинныйчулок, не стареет.

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    Автор: Дарья Брянцева


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