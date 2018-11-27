Как немецкие СМИ объясняют причины Керченского кризиса

"Кто жертва, кто виновник произошедшего?", - задается вопросом Neue Osnabrücker Zeitung, комментируя российско-украинский вооруженный конфликт в Керченском проливе и последовавшее за ним объявление военного положения в Украине. Газета отмечает, что Запад по привычке быстро возлагает вину на Москву.

"Но факт и то, что в Украине на март 2019 года намечены президентские выборы. Рейтинг президента Петра Порошенко из-за вялой борьбы с коррупцией крайне низкий, его переизбрание под вопросом. Военное положение дает возможность сплотить народ против внешнего врага. К тому же в конце января предстоит продление санкций ЕС против России. Будет очень кстати, если Москва своевременно предстанет в роли агрессора", - иронизирует Neue Osnabrücker Zeitung.

"Взять измором порты в Мариуполе и Бердянске"

К схожим выводам относительно мотивов президента Порошенко приходит и Süddeutsche Zeitung в статье под заголовком "Конфликт в самое подходящее время". Но при этом газета дает и другой ответ на вопрос, зачем Киев послал сейчас три своих корабля в Керченский пролив: "Украинцам важно отстоять принцип свободного прохода судов в Азовское море и к расположенным там важным портам Мариуполь и Бердянск".

Для Мариуполя и его экономики порт имеет жизненно важное значение

Ведь, напоминает издание, международное сообщество не признает ни российской аннексии Крыма, ни претензий Москвы на эксклюзивный контроль 12-мильной зоны у побережья полуострова. Тем не менее, российские пограничники, по данным из Киева, уже около 200 раз контролировали и временно задерживали суда в Керченском заливе.

По мнению украинской стороны, "цель состоит в том, чтобы постепенно экономически взять измором порты в Мариуполе и Бердянске. Уже сейчас шкиперы из других стран все чаще отказываются заходить в эти порты", отмечает Süddeutsche Zeitung.

Крымский мост как официальный повод для проверок

На этот аспект указывают и другие печатные и электронные издания, например, интернет-портал Spiegel online: "Порты Бердянска и Мариуполя сообщают, что уже терпят убытки. Речь идет о сокращении судоходства на 30 процентов, в портах вынуждены перейти на неполную рабочую неделю".

К тому же после сооружения Крымского моста заходить в Азовское море теперь могут только суда, не превышающие 33 метров, из-за этого тоже стало меньше грузовых перевозок, пишет Spiegel online и добавляет, что российские власти используют Крымский мост как официальный повод для усиленного пограничного контроля судов в Керченском проливе, поскольку этого якобы требуют соображения безопасности.

Требование остановить прокладку "Северного потока-2"

Газета Kölner Stadt-Anzeiger считает, что Россия, демонстрируя у берегов Крыма военную силу, преследует две цели: "Во-первых, она стремится ускорить экономическое разорение Восточной Украины. Во-вторых, укрепляет свое стратегическое доминирование в Черном море". А это, указывает газета, "не может оставлять равнодушными ни прибрежные государства на Кавказе и в Юго-Восточной Европе, ни Турцию".

"Запад, - продолжает газета, - уже неоднократно недооценивал российскую жажду власти". Однако Kölner Stadt-Anzeiger не считает произошедшее столкновение предвестником надвигающегося военного конфликта. "Издевательства России, скорее, являются частью тактики изнурения: как и в захваченном сепаратистами Донбассе, она теперь и на море подогревает конфликт и при необходимости всегда может его разжечь".

Как Западу действовать в сложившейся обстановке? Газета Berliner Morgenpost призывает к деэскалации: "Международная дипломатия должна сохранять холодную голову".

Комментатор газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, наоборот, призывает к решительным действиям - и требует от правительства Германии немедленно остановить прокладку трубопровода "Северный поток-2". "Россия при экспорте своего газа в Европу все еще зависит от украинских транспортных путей. И пока такое состояние сохраняется, Кремль не может позволить себе слишком большие "фейерверки" в Украине. Как только "Северный поток-2" будет сдан в эксплуатацию, этот сдерживающий фактор отпадет".

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