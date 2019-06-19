Как немецкие депутаты в РФ поспорили с журналистами из-за пропаганды

Итоговая пресс-конференция депутатов бундестага из германо-российской группы парламентариев, которые 21 июня завершают свой визит в Москву, приняла неожиданный оборот. Главным вопросом на состоявшейся за день до их отъезда встрече с журналистами стало выступление парламентариев в пресс-центре российского государственного агентства МИА "Россия сегодня". Площадка и место проведения встречи вызвали горячую дискуссию, которую начал журналист немецкой газеты Bild.

Спор из-за логотипа "России сегодня"

Во время пресс-конференции депутаты сидели на подиуме, позади которого были размещены логотипы "РИА Новости", "России сегодня" и Sputnik, входящих в медиагруппу МИА "Россия сегодня". Корреспондент газеты Bild Петер Тиде (Peter Tiede) спросил, "ничего ли не шевельнулось" у парламентариев, когда они согласились выступать в российском холдинге, который занимается "очень жесткой пропагандой, в том числе против правительства Германии".

Газета Bild и раньше критиковала визит депутатов бундестага в Москву. В своей статье, опубликованной 17 июня, Петер Тиде назвал их поездку "скандальной". Издание также утверждало, что председатель группы депутатов Робби Шлунд (Robby Schlund) из оппозиционной фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии"(АдГ) "с помощью Кремля организовывал важные встречи без согласования их с посольством Германии".

"Россия сегодня" не выполнила обещания?

Журналиста Bild, задавшего вопрос на пресс-конференции в Москве,

поддержала и коллега из ARD Биргит Фирних (Birgit Virnich). Она выразила удивление, что пресс-конференция проходит не на нейтральной площадке - например, в отеле, где остановились делегаты.

Грегор Гизи

В ответ на критику Сильвия Пантель (Sylvia Pantel) из объединенной консервативной фракции ХДС/ХСС заметила, что на эту пресс-конференцию пригласили всех журналистов, в том числе негативно отзывающихся о работе делегации. "До сих пор у нас не сложилось впечатления, что была попытка заткнуть нам рот. Есть ли у нас угрызения совести? Нет, пока у нас их не возникло", - призналась депутат. Замглавы парламентской фракции Левой партии в бундестаге Грегор Гизи (Gregor Gysi) в ответ стал критиковать журналистов за то, что им неинтересны результаты работы делегации. “Вы задаете вопрос о конкретном помещении, это очень мало”, - подчеркнул Гизи.

В интервью DW после пресс-конференции парламентарии признались, что знали о том, что общение с журналистами будет проходить в здании "России сегодня". Но, по словам депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Дорис Барнетт (Doris Barnett), делегатам пообещали, что в комнате для пресс-конференции не будет логотипов и символики агентства. "Когда мы сегодня вошли в помещение, то, мягко говоря, очень удивились, - отметила Барнетт. - Но мы не стали устраивать сцену и демонстративно уходить. После недельной работы важнее было сохранить дружескую атмосферу переговоров, к которой мы вместе пришли. Тем более что логотипы не мешали нам высказывать свое мнение".

Встреча с Навальным - в другом формате

Недоумение у журналистов вызвало и то, что депутаты стали подводить итоги визита в Москву до встречи с представителями гражданских организаций в России. Она была запланирована на вечер после пресс-конференции.

На вопрос DW, планировали ли депутаты встретиться не только с правозащитниками, но и c оппозицией, они отметили, что уже встретились с бывшим кандидатом в президенты России Павлом Грудининым. Встреча с несистемной оппозицией - например, с Алексеем Навальным или Дмитрием Гудковым, была бы невозможна из-за плотного графика программы, пояснил DW Михаэль фон Аберкрон (Michael von Abercron) из ХДС. "Парламентарии встречаются с парламентариями. С несистемной оппозицией мы можем встретиться и в другом формате, это не проблема", - добавил он.

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