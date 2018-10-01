Как на выборы парламента Словакии повлияет убийство журналиста

В Словакии 29 февраля будут выбирать новый парламент. На итоги голосования может повлиять память об убийстве журналиста Яна Куцияка, которое, как говорят словаки, изменило страну.
"У меня только одна просьба: примите участие в выборах и голосуйте, прислушиваясь к своему сердцу и разуму", - сказал Йозеф Куцияк на демонстрации в Братиславе, приуроченной ко второй годовщине убийства его сына, Яна Куцияка. 27-летний журналист Ян Куцияк и его невеста Мартина Кушнирова были застрелены в феврале 2018 года у себя дома в 65-ти километрах к востоку от Братиславы. Куцияк проводил журналистское расследование, чтобы выявить связи приближенных премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, были связаны с мафией. Статья была опубликована уже после его гибели. Спустя год после преступления перед судом предстал словацкий бизнесмен и мультимиллионер Мариан Кочнер, обвиненный в том, что в феврале 2018 года он заказал убийство Яна Куцияка.
"Пожалуй, все уже сказано… я лишь верю, что каждый здравомыслящий человек будет знать, за кого голосовать", - добавил Йозеф Куцияк. Рядом с ним на трибуне стояли его жена, Яна Куциякова и Златица Кушнирова - мать Мартины. Все трое плакали.
Убийство, изменившее страну
"Это убийство очень изменило Словакию, - заявил в интервью DW президент Института по общественным вопросам (IVO) Григорий Месежников. - Расследование установило, насколько глубоко мафия проникла в жизненно важные государственные органы. Никто не представлял, как прочно этот человек (Кочнер. - Ред.) сумел закрепиться на позициях в судебной системе, в прокуратуре и в правительстве".
Убийство Яна Куцияка вызвало огромную волну протеста в стране. Члены общественной инициативы "За достойную Словакию" уверены в том, что правящая партия "Направление - Социальная демократия" (Smer-SD) создала благотворную для этого преступления атмосферу. Теперь оппозиция прилагает все усилия для того, чтобы Smer-SD потерпела поражение на выборах.
"Результаты расследования были шокирующими и оказали сильное влияние на людей. Это изменение должно повлиять на выборы", - уверен Месежников.
Никто не хочет коалиции с правящей партией
В соответствии с неопубликованными результатами опроса общественного мнения, проведенного на прошлой неделе (в последние две недели до выборов не может быть опубликован ни один опрос), Smer-SD по-прежнему находится на первом месте в списке из восьми политических объединений, у которых есть шансы пройти в парламент. Однако уровень поддержки партии составляет 17 процентов, и это означает, что в новом парламенте она может рассчитывать всего на 32 места, тогда как для формирования правительства необходимы 76 мест.
При этом, похоже, что пока что ни одна из политических партий не намерена вступать в коалицию с "Направлением - Социальной демократией".
Премьером может стать лидер протестной партии
В последнее время повысился рейтинг у партии "Обычные люди и независимые личности" (OĽaNO), возглавляемой предпринимателем Игорем Матовичем: в вышеупомянутом опросе она неожиданно оказалась на втором месте. "OĽaNO существует уже девять лет, в ее состав входят неоконсерваторы, христиане, либералы и независимые кандидаты, поведение которых трудно предсказать", - говорит в беседе с DW Юрай Марусяк, историк и политолог института политологии Словацкой академии наук. По его мнению, эта партия представляет собой постмодернистское протестное движение без партийных структур.
"Мы не забудем: 21 февраля навсегда изменило Словакию". Плакаты в витрине книжного магазина в Братиславе
Считается, что у Матовича есть немалые шансы стать премьер-министром. При этом он категорически отвергает вероятность формирования коалиции с "Направлением - Социальной демократией". "Он ежедневно говорит о том, что правящая партия - это банда преступников: воры, мафиози и насильники", - рассказывает Григорий Месежников.
Политолог Марусяк, в свою очередь, отмечает, что для главы Smer-SD и экс-премьера Словакии Роберта Фицо, как и для его нынешнего преемника Петера Пеллегрини, формирование коалиционного правительства с Матовичем тоже стало бы нелегкой задачей: раньше они постоянно называли лидера OĽaNO налоговым уклонистом.
Помимо лидеров опросов, пройти в парламент могут также четыре политических объединения, считающиеся демократической оппозицией. Среди них - коалиция либеральных партий "Прогрессивная Словакия", основанная нынешним президентом страны Зузаной Чапутовой, и SPOLU ("Вместе") (9,1%), партия "За народ" бывшего главы государства Андрея Киски (8,2%), либеральная "Свобода и солидарность" (6,1%) и Христианско-демократическое движение KDH (5,2%). Если у OĽaNO получится сформировать коалицию с этими партиями, она может рассчитывать на большинство из 84 мест в будущем парламенте.
Опасность патовой ситуации после выборов
При этом некоторые наблюдатели в Словакии все еще опасаются "коричневого" сценария, по которому может развиваться ситуация в стране после выборов. Праворадикальная партия "Котлебовцы - Народная партия "Наша Словакия" (ĽSNS), которую политолог Марусяк называет неофашистской, в декабрьских и январских опросах общественного мнения занимала второе место. Даже президент страны Чапутова отметила, что в случае победы на выборах "котлебовцев" она признает волю народа и, вопреки сделанным ранее заявлениям, примет руководителя партии Мариана Котлебу.
Но в феврале рейтинг ĽSNS понизился, и партия опустилась на третье место в списке. Впрочем, и этого вполне хватит для создания патовой ситуации после выборов в том случае, если "Свободе и солидарности" и KDH не удастся преодолеть пятипроцентный барьер, необходимый для прохождения в парламент. Тогда страной до следующих досрочных выборов правил бы кабинет экспертов, говорят политологи Месежников и Марусяк.
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