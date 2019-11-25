Как математика от Собянина решает проблемы МЦД

Проблемы в работе билетной системы Московских центральных диаметров привели к сбоям на МЦД. Мэр столицы занялся решением вопроса. Карикатурист Сергей Елкину о чудесах математики от Собянина.
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